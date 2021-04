Restaurant-Tester Nach 101 Sendungen hat Bumann ausgeschmaust: «Ich wollte mich so geben, wie ich bin, nicht bereit, alle Probleme schönzureden» Spitzenkoch Daniel Bumann beendet seine zweite Karriere. Manche Schicksale seien ihm sehr nahe gegangen, sagt er. Und er gibt zu: «Ich habe mich in der Rolle als Restauranttester im Fernsehen nie zu 100 Prozent wohlgefühlt.» Stefan Eggel 29.04.2021, 06.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Dienstag strahlte der Privatsender 3+ die 101. Sendung «Bumann, der Restauranttester» aus. Wie in jeder Folge war Restauranttester Daniel Bumann voll im Element. Wirt Thomas und Kollegin Mo servieren im «Planet One» in Arbon am Bodensee vegane Gerichte. Aber die Idee will nicht so recht zünden. Es ist es wie so oft in der Gastroszene: zu wenig Gäste und der Betrieb nahe am Ruin. Ein Fall für den Restauranttester. Der Tagesteller gefällt optisch, aber überzeugt den Restauranttester nicht so richtig. Daniel Bumann fragt mit einer sorgenvollen Mine, ob er das vorgesetzte Kunstwerk wirklich zerstören solle. Und sagt, in der Ostschweiz hätte er am liebsten eine richtig fette gute St.Galler Bratwurst.

Restauranttester Daniel Bumann beendet seine zweite erfolgreiche Karriere. Auch in der Coronazeit testete Bumann weiter. Giancarlo Cattaneo / fotoSwiss st.moritz

So ist er, Daniel Bumann, schonungslos direkt, aber immer im positiven Sinn gemeint. Schnell analysiert der Walliser wo es nicht rund läuft, hilft mit Ideen für einen Neuanfang. Er ist auch Tröster und motiviert, es noch einmal zu probieren.

Fliegende Töpfe: Manchmal griff Daniel Bumann zu radikalen Mitteln, um eine Küche auf Vordermann zu bringen. 3+

Aus einem Spitzenkoch wurde ein TV-Star

«Bumann der Restauranttester», das ist Daniel Bumann, 62 Jahre alt, aus Saas-Fee. Gemeinsam mit seiner Frau Ingrid schaffte er es in die höchste Liga Schweizer Gastronomen: 18 Gault-Millau-Punkte und zwei Michelin Sterne. Und das ohne Vitamin B, als reiner Familienbetrieb. Punkte und Sterne zu erobern ist das Eine, sie mit einer unglaublichen Leistungskonstanz über 22 Jahre in der Chesa Pirani im bündnerischen La Punt zu halten, ist herausragend.

Aufgewachsen ist Daniel Bumann in einem Weiler oberhalb von Saas-Fee. Die Eltern führten ein Restaurant. Dort oben, der rauen Natur näher, lernt man durchzubeissen. Möglicherweise kommt von dieser Zeit auch die Vorliebe für Daunenjacken und farbigen Polohemden, das Markenzeichen von Daniel Bumann. In seinen besten Zeiten absolvierte er den Swiss Alpine Marathon in weniger als 9 Stunden. Sportbegeistert durch und durch träumte Daniel Bumann ursprünglich davon, Skirennen oder Fussballspiele zu kommentieren. «Ich habe mir diesen Job einfach nicht zugetraut», erinnert sich Bumann. Un erzählt:

«Als Sechzehnjähriger packte ich deshalb Zahnbürste, Kochblusen, Messersatz, Kofferradio und Fussballschuhe ein und trat bei der Hotel- und Bädergesellschaft in Leukerbad meine Lehrstelle als Koch an.»

Dort lernten sich Daniel Bumann und Ingrid Jossen kennen und lieben. Beide arbeiteten 1980 im Hotel Maison-Blanche. Ingrid als KV-Lehrtochter im Vorzimmer des Generaldirektors, Daniel als Sous-Chef.

Erst später erfüllte sich der Kindheitstraum vom TV-Reporter doch noch. Daniel Bumann, längst etablierter Spitzenkoch erreichte vor 13 Jahren ein Angebot von der damaligen Produktionsfirma des Privatsenders 3+. Ingrid hatte Daniel heimlich für ein Casting angemeldet und er wurde prompt engagiert. Das TV-Format «Rach, der Restauranttester» sollte Bumann auch in der Schweiz etablieren.

Die Zuschauer konnte er nicht immer ausblenden

Mit jeder abgedrehten Staffel fand der Sender mehr Gefallen an Daniel Bumann als «Restauranttester». Er selber sagt: «Ich habe mich in der Rolle als Restauranttester im Fernsehen nie zu 100 Prozent wohlgefühlt. Erst wenn die Kamera lief, habe ich ausblenden können, dass Hunderttausende Zuschauer am Fernseher sitzen. Ich wollte mich so geben, wie ich bin, nicht bereit, alle Probleme schönzureden.»

Diese Authentizität, das ehrliche Bemühen, den problemgeplagten Wirten bestenfalls aus der Patsche zu helfen, kam beim TV-Publikum an. Er ist sich bewusst, dass nicht alle seine Sendung mögen. Aber nur einmal, sagen Ingrid und Daniel Bumann, habe sie ein Boulevard-Bericht schwer getroffen, als sie die Schlagzeile von ihrem angeblichen Konkurs lesen mussten. «Das war schlicht erlogen», ereifert sich Daniel Bumann und man spürt eine gewisse Erregung in ihm hochkommen. «2017 kam das Angebot, dass ich mich zeitlich stärker an den Sender binden sollte», erinnert sich Bumann. Das Angebot war lukrativ und zudem bekam ­Ingrid als Back Office Manager einen Job. So beendeten die ­beiden die Gastronomie­karriere. «Wir haben alle Rechnungen bezahlt», betont Bumann.

Bumann im TalkTäglich zur Aufgabe seines Sterne-Restaurants im Engadin. TalkTäglich

Schweizer Gastronomie ist nicht schlecht

Nun hört Bumann auch in seiner zweiten Karriere auf dem Höhepunkt auf. «Jede Sendung ist eine spannende Geschichte über interessante Menschen. Sie sind manchmal schlecht beraten und fallen mit ihren hochfliegenden Plänen nicht selten auf die Nase.» Vor allem dann, wenn es trotz aller Mühe einfach nicht klappen wollte mit dem Erfolg, gingen ihm die Schicksale sehr nahe.

Daniel Bumann blickt zurück auf Highlights, Bewegendes, Lehrreiches und die besten Bratkartoffeln, die er je ass.

Aus dem Format der Sendung könnte man zum Schluss kommen, dass in der Gastroszene viele unfähige Berufsleute werkeln. Doch Bumann sagt:

«Nein, überhaupt nicht. Wir haben eine unglaublich gute Gastronomie. Richtig schlecht isst man praktisch nirgends. Aber tatsächlich stecken viele Betriebe in Schwierigkeiten.»

Nach der Coronapandemie, schätzt Daniel Bumann, wird ein Nachholbedarf einsetzen. Das dürfte vielen Mut machen, ein Restaurant zu übernehmen. «Es sollten nicht die falschen wieder Restaurants öffnen, nach dem Motto, ich habe meinen Job verloren, also mache ich eine Beiz auf», warnt Daniel Bumann.

Restauranttester Daniel Bumann beendet seine zweite erfolgreiche Karriere. Auch in der Coronazeit testete Bumann weiter. Bild: Giancarlo Cattaneo

(Screenshot)

Der Sender 3+ ehrt das Schaffen von Bumann in einer Best-of-Sendung, welche am Dienstag, 4. Mai, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. In der letzten Episode beenden die Bumanns ihre Reise dort, wo sie angefangen hat, in St.Moritz. Dort bleiben sie wohnen, auch wenn das Herz immer noch fürs Wallis schlägt. Das könne man, so Ingrid Bumann, nach Niederlagen des FC. Sitten unschwer an Daniels Laune ablesen.