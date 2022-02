Coronavirus wird nicht verschwinden, sagt die Covid-19-Task Force

Covid-19 «Die Massnahmen sind zwar aufgehoben, aber die Pandemie ist noch da» – Diese zwei Szenarien sind jetzt möglich Das Coronavirus wird nicht verschwinden. Ob es uns wieder so stark bedroht, wie die letzten zwei Jahre, können die Experten nicht sagen. Darauf vorbereiten sollten wir uns aber. Bruno Knellwolf 18.02.2022, 16.58 Uhr

In welche Richtung marschiert das Coronavirus und in welcher Variante? Getty

Wie weiter mit SARS-CoV-2 in den nächsten Monaten? «Die Massnahmen sind zwar aufgehoben, aber die Pandemie ist aktuell noch da. Und selbst wenn die Pandemie bald zu Ende ist – Covid bleibt wohl eine gefährliche Erkrankung, insbesondere für ungeimpfte Ältere», sagt der Verhaltensforscher Marc Höglinger, der die Pandemie seit deren Beginn mit einem Monitoring überwacht. Sicher würden sich die Menschen in der Schweiz nun schnell wieder verhalten wie vor der Pandemie. «Insbesondere wenn die Infektionszahlen tief sind», sagt Höglinger vom Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Dr. Marc Höglinger, Leiter Gesundheitsversorgungsforschung Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW. Zvg / Aargauer Zeitung

Derweil hat die Covid-19-Taskforce einen wissenschaftlichen Ausblick für die nächsten zwölf Monate gewagt. Dabei unterscheidet sie zwischen zwei Szenarien. Im besseren Szenario bleibt die Immunität gegen schwere Verläufe hoch. Hoch ist sie jetzt, Mitte Februar, durch die Impfungen und Infektionen. Im Frühling wird die Viruszirkulation weiter zurückgehen und die Pandemie in eine Endemie übergehen.

Die Immunität aufzufrischen, führt zum besseren Szenario

Diese Phase wird bleiben, solange die Immunität gegen schwere Erkrankung hoch bleibt. Entweder weil die Immunität lange bestehen bleibt, worauf aktuelle Studien deuten, oder weil die Immunität durch weitere Impfungen oder Infektionen aufgefrischt wird. «Nachdem SARS-CoV-2 in den letzten 24 Monaten in Mitteleuropa klare saisonale Effekte aufgewiesen hat, erwarten wir als wiederkehrendes Muster saisonale Infektionswellen in den Wintermonaten», schreibt die Taskforce.

Dieses bessere Szenario bedeute aber nicht, dass Corona kein Risiko mehr darstelle, auch weil es unter anderem zu Long Covid noch offene Fragen gibt und ungeimpfte, nicht-immune Personen weiterhin gefährdet sind. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass über Jahre starke saisonale Krankheitswellen im Winter auftreten könnten, die schlimmer sind als Grippewellen. Vorkehrungen zu Prävention, Behandlung und Rehabilitation müssten weiterlaufen, warnt die Taskforce.

Gefahr durch gefährlichere Variante und Sinken der Immunitätsrate

Vor allem auch wenn das zweite Szenario eintritt. Dann, wenn die Immunität gegen schwere Verläufe in der Bevölkerung schnell und stark abnimmt, weil die Immunität nicht durch erneute Impfungen oder Infektion aufgefrischt wird. Oder eine gefährlichere Variante häufig wird. Dieses Szenario könnte die öffentliche Gesundheit in der Schweiz wieder in eine akute Notlage bringen.

Ein solches Szenario würde wohl dazu führen, dass im Herbst die Zeichen wieder auf Alarm stehen. Coronamassnahmen wieder einzuführen, sei eine Herausforderung, sagt der Zürcher Verhaltensforscher Höglinger.

«Und leider müssen Massnahmen idealerweise rasch umgesetzt werden, damit sie auch wirken.»

Da sei vor allem die Politik gefordert, die zielführende Massnahmen rasch und ohne politisches Gezänk einführen müsse.

Höglingers Team hat in seinem Monitoring beobachtet, dass sich die Bevölkerung mehrheitlich gut an die Massnahmen gehalten hat. «Auch in den letzten Wochen mit den erneut hohen Fallzahlen haben sich viele wieder in ihren sozialen Kontakten stark eingeschränkt», sagt Höglinger. Die Akzeptanz der Massnahmen war mehrheitlich hoch. «Aber klar, schon kurz nach Pandemiebeginn gab es Personen, denen die Massnahmen zu weit gingen oder die generell alle Massnahmen ablehnten. Aber das war eine – wenn auch lautstarke – Minderheit», sagt der Verhaltensforscher.

Impfdiskussionen sind nicht vorbei

Mit dem Herbst wird auch die Diskussion um die Impfung wieder aufkommen. Höglinger bemängelt das Tempo bei den ersten Impfungen: «Um tatsächlich schon früher eine Wende bei den Hospitalisierungen zu erreichen, hätten sich mehr Leute schneller impfen lassen müssen. Da hat man die Skepsis gegenüber der Impfung in gewissen Kreisen der Bevölkerung unterschätzt.»

Allerdings habe sich in allen Bevölkerungsgruppen eine grosse Mehrheit impfen lassen. «Eine tiefere Impfbereitschaft zeigte sich gemäss unseren Daten insbesondere auf dem Land und bei bildungsfernen Personen. Zudem hat sich die Impffrage – ähnlich wie in den USA –ideologisch aufgeladen und wurde für manche zu einem politischen Statement: Man lässt sich von der Regierung nichts vorschreiben», sagt Höglinger. Diese Gräben würden wieder aufgerissen, wenn eine Gefährdung des Gesundheitssystems im nächsten Winter wieder zu befürchten wäre.

Immunologe Stadler rät zur Gelassenheit

Der Immunologe Beda Stadler rät, vorerst mal «cool» zu bleiben. «Das SARS-Virus war schon immer da, und wird bei uns bleiben», sagt der Immunologie-Professor. Man sollte nun für den kommenden Herbst eine Prioritätenliste der Massnahmen machen: «Und zuoberst ist das Impfen, die Masken sind zuunterst». Masken sollen dann die tragen, die denken, Symptome zu haben. Man sollte sich dann nicht von den positiven PCR-Testzahlen leiten lassen. Wer geimpft ist und in grosser Virenlast ausgesetzt wird, dessen Körper bekämpft das Virus. In dieser Zeit ist ein PCR-Test zwar positiv, im Alltag sei eine solche geimpfte Person aber keine Gefahr. Stadler sieht dem Herbst gelassen entgegen.

Die Taskforce hat derweil auf 20 Seiten eine ganze Liste von Vorkehrungen gegen eine erneute Welle vorgeschlagen. Zum Beispiel in Innenräumen für guten Luftaustausch zu sorgen, situatives Tragen von Masken. Dann eine Automatisierung der Datenerhebung und eine Zusammenführung der Coronadaten in der Schweiz. «Die Coronapandemie hat gravierende Lücken in den Melde- und Monitoringsystemen des Schweizer Gesundheitswesens offenbart. Einiges hat sich zwar nun verbessert, aber es gibt noch viel zu tun», sagt Höglinger. Das genomische Überwachungsprogramm, mit dem etwa 2000 Genomsequenzen pro Woche gemacht werden, soll weitergeführt und auch auf andere RNA-Viren erweitert werden.

Diskussion über Impfobligatorium

Diskutiert werden müsste gemäss der Taskforce in den nächsten Monaten auch ein Impfobligatorium. Um gerüstet zu sein, falls eine starke epidemische Welle zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen könnte.

Weltweit haben bis heute 62 Prozent der Menschen eine Impfung erhalten. «Es ist von grösstem globalen Interesse, dass weltweit eine Grundimmunität gegen SARS-CoV-2 in der Bevölkerung besteht. Zum einen aus humanitären Gründen, zum anderen, um das Risiko des Entstehens von besorgniserregenden Varianten zu reduzieren», schreibt die Taskforce. Hier könne die Schweiz eine führende Rolle in der Bereitstellung und Verteilung von Impfstoffen spielen.