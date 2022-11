Nicht ernst genommen: Impfopfer fühlen sich im Stich gelassen

Covid-19 Nicht ernst genommen, kaum adäquate medizinische Unterstützung: Impfopfer fühlen sich im Stich gelassen Personen, die unter anhaltenden, schweren Nebenwirkungen nach der Coronaimpfung leiden, haben sich in der Schweiz zu einem Verein formiert. Die Betroffenen fordern medizinische Unterstützung, Forschung über unerwünschte Nebenwirkungen und einen offenen Diskurs darüber. Kari Kälin Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Nicht für alle war es bloss ein Piks: Opfer von langanhaltenden mutmasslichen Impfnebenwirkungen haben sich zu einem Verein formiert. Bild: Bruno Kissling/Oltner Tagblatt

Er hatte ein grossartiges Leben. Eine Familie mit zwei gesunden Kleinkindern. Einen Job mit gutem Lohn. Jetzt sagt Peter (Name geändert), ein Akademiker: «Ich würde gerne ein paar Millionen gegen meine Gesundheit tauschen.»

Der Kreuzweg des 39-Jährigen begann im letzten Januar. Einen Tag nach dem Booster mit einem mRNA-Impfstoff bekam Peter hohes Fieber und extreme Kopfschmerzen. Am zweiten Tag kam Augenflimmern hinzu, es fühlte sich an, als würde jemand in seinen Kopf stechen. Sein Zustand verschlimmerte sich. «Ich bin nur noch herumgelegen, nicht richtig lebendig, nicht richtig tot.» Am schlimmsten seien die massiven kognitiven Beeinträchtigungen gewesen: Peter fand die passenden Worte nicht mehr, wurde vergesslich, litt an Dauerschwindel und Hirnnebel, es fühlte sich an, als wäre er permanent betrunken.

Hilfe beim Universitätsspital Marburg

Schwer krank wegen der Impfung? Anfänglich hätten Hausärzte mit Unglauben reagiert, sagt Peter. Neben dem Kampf um seine Glaubwürdigkeit kam ein weiterer dazu: jener um eine adäquate medizinische Behandlung. Am meisten Support fand er nicht in der Schweiz, sondern bei einem Spezialisten in einem anderen europäischen Land und am Universitätsspital in Marburg, das eine Anlaufstelle für Menschen mit langanhaltenden Corona-Impfnebenwirkungen eingerichtet hat. Dort erhielt Peter auch eine Diagnose: «Hyperinflammation» in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung gegen Covid-19, also eine übermässige Entzündungsreaktion im Körper. Dies habe die bisherige Differenzialdiagnose «Enzephalitis», eine Gehirnentzündung, ergänzt.

Er sei ein rationaler Zahlenmensch, sagt Peter. Das Risiko einer schweren Nebenwirkung stufte er als gering ein. Jetzt wirft er dem Bundesamt für Gesundheit vor, die Öffentlichkeit nicht angemessen über Risiken informiert zu haben. Fälle von Enzephalitis und anderen schweren neurologischen Nebenwirkungen seien in der wissenschaftlichen Literatur schon im Sommer 2021 beschrieben worden, aber nicht in die Impfempfehlungen mit eingeflossen. «Ich habe meinen Impfentscheid auf Basis ungenügender Informationen getroffen. Ich habe den Behörden vertraut», sagt Peter. Er sei kein Impfskeptiker: «Aber man muss die Leute transparent über mögliche Folgen aufklären.»

Sportprofessor kann nicht mehr lehren

Um für die Anliegen von Personen zu kämpfen, die nach einer Impfung gesundheitliche Schäden erlitten haben, engagiert sich Peter bei «Post-Vakzin-Syndrom Schweiz». Der Verein hat sich im vergangenen Juli konstituiert. Der Präsident heisst Mirko Schmidt, er ist Professor für Sportwissenschaft an der Universität Bern. Er ist selber betroffen und kann seit über einem Jahr nicht lehren und forschen, die noch immer dominierende starke Müdigkeit schränkt ihn auch im Alltag zu Hause stark ein. Er stellt klar: «Wir sind keine Impfgegner oder sogenannte Schwurbler. Sonst hätten sich unsere Mitglieder nicht impfen lassen.» Auf der Website finden sich Fallbeschreibungen, zum Beispiel von Topsportlern, die von Herzmuskelentzündungen ausgebremst wurden. Das Thema der unerwünschten Nebenwirkungen sei in der Öffentlichkeit bis jetzt zu wenig beachtet worden, sagt Schmidt. Vielleicht stecke dahinter die Angst, als «Covidiot» abgestempelt zu werden.

Das grösste Problem ortet Schmidt darin, dass die Patientinnen und Patienten von den Ärzten oft nicht ernst genommen würden und die Impfung als Ursache für die Gesundheitsprobleme ausgeschlossen werde. Einige Mitglieder hätten die Nebenwirkungen sogar selbst bei der Zulassungsbehörde Swissmedic melden müssen. Die behandelnden Ärzte hätten sich geweigert, das zu tun. Zudem fehle es an adäquaten Behandlungsmöglichkeiten. Schmidt fordert, in der Schweiz eine Anlaufstelle für Betroffene nach dem Vorbild des Universitätsspitals Marburg zu schaffen und mehr Forschung über die Nebenwirkungen und die Impfstoffe zu ermöglichen. Viele Betroffene hätten ihre Arbeit verloren, seien invalide geworden, ein normaler Alltag bleibe ein Wunschtraum. Und die Krankenkassen würden häufig die Kosten für die Behandlung nicht übernehmen.

Schmidt zweifelt selbst nicht am Nutzen der Coronaimpfung und weiss, dass nur sehr wenige von schweren Impfnebenwirkungen betroffen sind. In der Wissenschaft herrscht grösstenteils Konsens, dass die Coronaimpfung eine Erfolgsgeschichte ist und vor schweren Krankheitsverläufen schützt. Sie hat laut Studien allein 2021 rund 20 Millionen Menschen das Leben gerettet.

Bloss: Diese Zahlen helfen jenen nicht, die unter den schweren Nebenwirkungen leiden. Schmidt moniert zum Beispiel, die Behörden hätten viel zu spät empfohlen, den Impfstoff von Moderna nicht mehr an unter 30-jährige Männer zu verabreichen. So zeigte eine gross angelegte Studie aus Grossbritannien neulich, dass junge Männer, die mit Moderna geimpft wurden, 13-mal häufiger eine Herzmuskelentzündung erlitten als Männer nach einer Coronainfektion. Über alle Altersklassen und Impfstoffe hinweg ist das Risiko nach einer Impfung aber deutlich kleiner als nach einer Infektion.

Strafanzeige gegen Swissmedic

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Zulassungsstudien zu den Impfstoffen mit mehreren 10’000 Probanden nicht das ganze Ausmass aller seltenen Nebenwirkungen erfassen. Tatsache ist aber auch, dass einzelne Menschen noch Monate nach der Impfung an Muskelkrämpfen, Taubheitsgefühlen, Herzproblemen oder neurologischen Folgen leiden.

Bei der Zulassungsbehörde Swissmedic gingen bis jetzt rund 6000 Verdachtsmeldungen wegen schwerer Nebenwirkungen ein. Rund sechs Millionen Personen wurden bis jetzt gegen das Coronavirus geimpft. Bei jeder 1000. Person wurde also eine schwere Nebenwirkung gemeldet. Ist das viel oder wenig im Vergleich zu anderen Impfungen? «Ein Vergleich zwischen den gemeldeten Nebenwirkungen von Corona und anderen Krankheiten ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht statthaft», sagt Swissmedic-Sprecher Alex Josty. Swissmedic habe schon in der Vergangenheit festgestellt, dass die mediale Berichterstattung über Nebenwirkungen automatisch weitere Meldungen nach sich ziehe.

Am Montag wurde bekannt, dass sechs mutmassliche Impfopfer und weitere Personen Strafanzeige gegen Swissmedic eingereicht haben. Sie werfen der Zulassungsbehörde unter anderem vor, die Sorgfaltspflichten verletzt und die mRNA-Impfstoffe widerrechtlich befristet zugelassen zu haben. An der Pressekonferenz in Kloten berichteten zwei betroffene Frauen über ihre Leiden nach der Impfung, eine von ihnen kam im Rollstuhl. Die Strafanzeige umfasst 300 Seiten und richtet sich auch gegen Ärzte. Gegen einen von ihnen ermittelt die Staatsanwaltschaft bereits. Die mutmasslichen Impfopfer werden unterstützt von einem Team um den Zürcher Rechtsanwalt Philipp Kruse. Er hat zahlreiche Wissenschafter mit medizinischem Hintergrund um sich geschart, die in einem 300-seitigen Rapport darlegen, weshalb die mRNA-Impfstoffe nicht wirksam seien und eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellten.

Nicht festgestellt werden kann, ob die von Impfschäden betroffenen Personen diese Nebenwirkung nicht auch nach einer Infektion gehabt hätten. Der österreichische Neurologe und Long-Covid-Experte Michael Stingl schrieb dazu bereits im Februar 2022: «Die Impfung kann selten, aber doch, auch bei vorher gesunden Menschen Symptome auslösen – wie Long Covid.» Er habe das ein paar Mal gesehen, allerdings viel seltener als Long Covid nach Infektion. «Die Risikoabwägung sollte aber nicht gegen die Impfung sprechen.»

Freizeit für Regeneration

Ob bei Peter alles wieder gut kommt? Er kann es nur hoffen. Noch immer benötigt er einen grossen Teil seiner Freizeit zur Regeneration. Seine Lebensqualität sei vielleicht zu 50 Prozent wiederhergestellt. Bei der Arbeit schaffe er es auf 90 Prozent. Er war ein Überperformer: Vor den Impfnebenfolgen sei die Latte bei 120 Prozent gelegen.

