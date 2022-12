Corona war auch 2021 deutlich tödlicher als bisher bekannt

Covid-19 Neue Zahlen: So weit oben stand das Coronavirus in der Liste der häufigsten Todesursachen Die provisorischen Zahlen zu den Todesursachen 2021 zeigen: Die vom Bundesamt für Gesundheit veröffentlichten Zahlen zu den Covid-19-Sterbefällen sind deutlich zu tief. Ruben Schönenberger 9 Kommentare Aktualisiert 20.12.2022, 15.46 Uhr

6718 Covid-19-Sterbefälle hat das Bundesamt für Statistik für 2021 erfasst. Symbolbild: Sandra Ardizzone

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlicht wöchentlich Zahlen zur Coronapandemie: Anzahl Tests, Impfungen, Infektionen und auch Todesfälle. Doch das BAG erfährt nicht von allen Corona-Todesfällen. Die verlässlicheren Angaben bietet die Todesursachenstatistik. Diese erscheint immer mit einiger Verzögerung. Am Dienstag hat das Bundesamt für Statistik (BFS) die provisorischen Zahlen zu 2021 publiziert. Diese zeigen: 6718 Covid-19-Sterbefälle wurden 2021 erfasst.

Damit bestätigt sich, was schon die Todesursachenstatistik 2020 gezeigt hatte: Die Zahlen des BFS sind deutlich höher als jene des BAG, in diesem Jahr etwa eineinhalbmal so hoch. Beim BAG wurden für das Jahr 2021 nämlich nur 4329 Corona-Todesfälle erfasst.

2020 hatte das BAG 7593 Corona-Todesfälle erfasst, das BFS allerdings 9991, ein knappes Drittel mehr.

Der Grund für die unterschiedlichen Zahlen liegt in der Art der Erfassung. Das BAG schreibt dazu: «Die Statistik des BAG ist eine zeitnahe Statistik zu epidemiologischen Zwecken, die aufzeigt, wie viele der Sars-CoV-2 positiven Patientinnen und Patienten in der Schweiz gestorben sind.»

Die Todesursachenstatistik des BFS, «die mit wesentlicher zeitlicher Verzögerung publiziert» werde, basiert hingegen auf «Informationen auf dem Todesursachenzertifikat, das vom Arzt ausgefüllt wird». Sie soll Hinweise darauf geben, wie sich die Lebenserwartung der Bevölkerung erhöhen liesse, beispielsweise mit Prävention oder geeigneteren medizinischen Behandlungen.

Neun von zehn Personen sterben an und nicht bloss mit Corona

Auch gleich geblieben ist: Beim allergrössten Teil der Corona-Todesfälle wurde die Infektion als Haupttodesursache identifiziert. 2021 war das bei 5887 der 6718 Fälle so, also in knapp neun von zehn Covid-19-Sterbefällen.

Insgesamt starben 2021 in der Schweiz 71'166 Personen. Der Jahresverlauf zeigt: Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt und fällt praktisch im Gleichschritt mit den Corona-Todesfällen.

Die Gefahr von Corona zeigt auch ein Blick auf die wichtigsten Todesursachen 2021. Corona liegt auf Rang 3. Nur die Kategorien Kreislaufsystem – dazu gehören alle Herzkrankheiten – sowie bösartige Tumore (Krebs) sind noch gefährlicher.

Die Todesursache Kreislaufsystem dominiert seit Jahren die Statistik, die Zahlen sind aber rückläufig: Waren es 1970 noch über 25'500 Todesfälle in dieser Kategorie, sind es 2021 noch knapp 19'500. Das ist fast ein Viertel weniger, trotz wachsender Bevölkerung.

Bei den Tumoren ist das Bild nicht ganz so eindeutig: Hier stiegen die Zahlen von 12'155 im Jahr 1970 auf bis zu 17'360 im Jahr 2018. Seither sinken sie wieder leicht auf zuletzt 16'239.

Weiterhin so gut wie keine Todesfälle nach der Impfung

In den neuesten Zahlen ebenfalls enthalten sind Todesfälle, deren Ursache eine unerwünschte Nebenwirkung bei der Anwendung von Covid-19-Impfstoffen ist.

Im ganzen Jahr 2021 wurde eine Impfnebenwirkung bei 18 verstorbenen Personen als Grund angegeben. Im selben Zeitraum wurden fast 14 Millionen Impfdosen verabreicht. Entsprechend gilt weiterhin: Besorgniserregend ist das nicht.

