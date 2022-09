Das sind zehn der innovativsten Schweizer Corona-Forschungen

Covid-19 Kampf gegen Corona: Das sind die 10 innovativsten Ideen der Schweizer Forschenden Das Virus im Abwasser verfolgen, eine Impfung durch die Nase, ein Biosensor, der die Viren in der Luft messen kann oder das Risiko von Long Covid vorhersagen – spannende Corona-Forschungsprojekte wie diese sind «swissmade». Sabine Kuster 3 Kommentare 06.09.2022, 17.00 Uhr

Marcel Salathé, Präsident der Leitungsgruppe des Corona-Forschungsprogrammes NFP 78, während der Medienkonferenz zum Zwischenbericht in Bern. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Am Anfang wusste man nichts über das Coronavirus. Oder so wenig, dass vermeintliches Wissen ständig korrigiert werden musste. Auch in der Schweiz. Fakten schafft die Wissenschaft und wird dabei hierzulande vom Nationalfonds SNF unterstützt. Dieser reagierte 2020 schnell: Am 12. März rief die Weltgesundheitsorganisation WHO die Pandemie aus und noch im selben Monat schrieb der SNF 45 Sonderprojekte aus. Im April startete das nationale Forschungsprogramm Covid-19 (NFP 78) unter der Leitung von Epidemiologe Marcel Salathé.

Insgesamt wurden für 600 Forschende 45 Millionen Franken für Corona-Studien während zweieinhalb Jahren gesprochen. Salathé sagte am Dienstag bei der Veröffentlichung eines Zwischenberichtes: «Da das Virus mit uns bleiben wird, muss die Forschung mit hoher Priorität weitergeführt werden.» Die Forschungsprojekte im NFP 78 laufen noch bis Ende Juni 2023. Ab Dezember startet zudem das fünfjährige, nationale Forschungsprogramm «Covid-19 in der Gesellschaft» NFP 80.

Im Zwischenbericht wurde auch eine Erkenntnis präsentiert, die schon während der Pandemie zu Kritik geführt hat: «Die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Politik braucht eingespielte Kanäle». Sie muss also funktionieren, bevor eine Pandemie kommt. Dass dies beim nächsten Mal besser läuft, bleibt nur zu hoffen. Und: Forschende, die in einer Krise plötzlich berühmt werden, brauchen Unterstützung. Marcel Salathé betonte ausserdem: «Die Rolle der Wissenschaft soll weder über- noch unterschätzt werden. Es soll ihr auch keine Entscheidungskompetenz zugeschrieben werden, die sie nicht hatte und nie haben wird.»

Doch was merkt die Schweizer Bevölkerung von den über 100 Forschungsarbeiten? Und wie innovativ sind Sie? Urteilen Sie selbst, wir listen hier 13 vom SNF präsentierte Projekte auf. Den Überblick über alle Projekte gibt es hier: https://data.snf.ch/covid-19.

Es ist wohl das bekannteste Projekt - und auch eines der nützlichsten im Alltag jetzt, da sich nur noch sehr wenige Leute auf Corona testen lassen: Forschende um Christoph Ort vom Wasserforschungsinstitut Eawag haben zuerst in sechs Städten ein Abwassermonitoring aufgebaut und dieses nun auf über hundert Standorte erweitert. Denn Spuren der Virus-RNA, die von Menschen ausgeschieden werden, sind im Abwasser nachweisbar. Aktuell zeigt diese Überwachung: Nach den Sommerferien haben sich die Viren kurzzeitig wieder verbreitet, nach einem kleine Peak bewegen sich die Infektionen demgemäss auf niedrigem Niveau. (data.snf.ch/covid-19/snsf/196538)

Da das Risiko von Übertragungen von Sars-Cov-2 in Spitälern besonders gross ist, haben Forschende um die Anästhesiologin Mélanie Suppan in Genf das Computerspiel «Escape Covid-19» entwickelt: In verschiedenen Szenarien übte das Personal die geeigneten Massnahmen zum Schutz vor Corona. Eine vergleichende Studie hat gezeigt, dass das Spiel weit effektiver zu Verhaltensänderungen führt als herkömmliches Informationsmaterial. (data.snf.ch/covid-19/snsf/198363)

Das Risiko, dass sich Spitalpersonal auf der Arbeit selbst ansteckt, ermittelten Forschende am Kantonsspital St. Gallen mit 2900 Mitarbeitenden im Gesundheitswesen. Die Erkenntnis: Das Infektionsrisiko steigt stark mit der Dauer des Kontaktes mit Covid-19-Patienten. Und: FFP2-Masken verringern das Risiko erheblich. (Link zur Studie)

Epidemiologen haben an der Universität Basel eine Versuchsplattform für klinische Impfstudien aufgebaut, um die Wirkung der mRNA-Impfungen bei HIV-positiven und immunsupprimierten Personen zu vergleichen. Sie konnten zeigen, dass der mRNA-Impfstoff von Moderna bei immunsupprimierten Menschen (zum Beispiel nach einer Transplantation) ähnlich wirksam ist wie jener von Pfizer. Doch viele Organtransplantierte bilden keine Antikörper nach der Impfung - Personen mit HIV in der Regel schon. (https://data.snf.ch/covid-19/snsf/196245)

Volker Thiel ZVG

Das Projekt ist leider noch nicht abgeschlossen - doch alle warten darauf: Auf eine Impfung mit dem Nasenspray, die dann hoffentlich auch vor Ansteckung besser schützen würde, weil die Nasenschleimhäute mehr Antikörper bilden. Der Berner Virologe Volker Thiel wurde damit aber bereits schweizweit bekannt. «Ohne Kooperation mit der Industrie ist ein solches Wettrennen nicht zu gewinnen», sagte Thiel am Dienstag. Die Zusammenarbeit mit der Industrie ermöglicht es, Impfstoffkandidaten zu testen und die Infrastruktur für die Produktion bereitzustellen.

In Zusammenarbeit mit seiner Forschungsgruppe tüftelt Virologe Cornel Fraefel von der Universität Zürich an Sporen genetisch veränderter Bakterien, die im Dünndarm einen Biofilm bilden sollen mit Covid-19-spezifischen Antigenen. Geimpft werden könnte man so via Schluckimpfung. Diese wird nun an Mäusen getestet.

Immunologe Steve Pascolo, ebenfalls von der Uni Zürich, forscht an einer mRNA-Impfung, die wegen einem verbesserten Träger tausend mal weniger mRNA benötigen soll als die derzeit verfügbaren Vakzine. Das wäre günstiger, zeitsparender und würde den Transport vereinfachen. Die Ergebnisse sollen bereits im Oktober oder November vorliegen. (Alle drei Projekte unter https://www.nfp78.ch/news/drei-projekte-des-nfp-78-forschen-zu-neuen-impfstoffen/)

Forschende um Jing Wang von der ETH Zürich haben einen Biosensor entwickelt, der in der Luft Aerosole erkennt, an denen Sars-CoV-2-Viren haften . So kann die Viruskonzentration in Innenräumen überwacht werden. Erste Sensorsysteme sind in mehreren Pflegeheimen bereits im Einsatz. (data.snf.ch/covid-19/snsf/198258)

Biostatistiker Leonhard Held. ZVG

Es war eine grosse Frage während der akuten Phase der Pandemie: Wie viel bringen Grenz- und Schulschliessungen? Leonhard Held, Professor für Biostatistik an der Universität Zürich, überprüfte dies mit einem statistischen Modell anhand der tatsächlichen Covid-19-Fallzahlen. Die Modellierung einer Grenzschliessung zwischen der Schweiz und Italien zeigt etwa, dass ohne Grenzschliessung die Zahl der positiven Fälle mehr als doppelt so hoch gewesen wäre. Eine um zwei Wochen frühere Grenzschliessung hingegen hätte nur eine 12-Prozent-Abnahme der Fallzahlen bewirkt. (SNF-Artikel dazu hier)

Brisanter war seine Aussage zur Modellierung der Schulschliessungen während der ersten Welle im Kanton Zürich: Ohne Schulschliessung, aber mit allen anderen Massnahmen wäre es zu rund 20 Prozent mehr Ansteckungen gekommen. Auf die Zahl der Ansteckungen bei Seniorinnen und Senioren hätten die Schulschliessungen jedoch keinen Einfluss gehabt. Held sagte vor einem Jahr dazu:

«Aufgrund unserer Ergebnisse wäre die Schliessung der Schulen vielleicht nicht notwendig gewesen um die älteren Menschen zu schützen.»

Die Genfer Virologin Isabella Eckerle half, günstigere Tests zu entwickeln. Anthony Anex / KEYSTONE

Eine Forschungsgruppe der EPFL entwickelte einen günstigen Massentest. Das ermöglichte, Antikörper in grossen Bevölkerungsgruppen zu messen - das heisst zu erfahren, wie stark die Bevölkerung schon durchseucht ist. Die Teilnehmenden konnten sich dabei einen Blutstropfen selber entnehmen und diesen per Post einsenden. «Dank dieser Tests konnten wir in Kindergärten Informationen über die Verbreitung des Virus gewinnen», erklärte am Dienstag Isabella Eckerle vom Universitätsspital Genf. (https://doi.org/10.1073/pnas.2025289118)

Die Immunologen Onur Boyman, Carlo Cervia und Yves Zurbuchen von der Universität Zürich entwickelten eine Risikovorhersage für Long Covid anhand von Immunoglobulin. Die Untersuchung ergab, dass eine niedrige Menge an Immunglobulin M (IgM) und Immunglobulin G3 (IgG3) zu einem erhöhten Risiko für Long Covid führt. Das Team identifizierte auch ein höheres Alter, Asthma-Vorgeschichte und die Anzahl der Symptome bei der Infektion als Risiko-Faktoren. Die Forschenden untersuchten 175 Covid-19 Patienten, sowie eine Kontrollgruppe von 40 gesunden Personen über ein Jahr hinweg.

Wie es der Schweiz während der akuten Phase der Pandemie ergeht, darüber wurde bereits vermehrt berichtet. Unter dem Projektnamen «Mental Health in COVID19 pandemic» sammelten Forschende der Universität Bern die Daten aus den internationalen Studien. Ziel ist es, die einen Zusammenhang zwischen der Intensität der von den Regierungen getroffenen Massnahmen und der psychischen Gesundheit der Bevölkerung zu beschreiben. (Projektbeschrieb hier)

Forschende der Universität Basel haben eine Datenbank aufgebaut, in der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit Daten von laufenden klinischen Studien zu SARS-CoV-2 zusammentragen und gemeinsam auswerten. Die Datenbank hat sich als wichtiges Instrument erwiesen, etwa als mit ihrer Hilfe gezeigt wurde, dass das vermeintliche Heilmittel Hydroxychloroquin nicht gegen das Virus wirkt. (data.snf.ch/covid-19/snsf/196190)

