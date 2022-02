Corona: Infektiologe Vernazza zu den Lockerungen des Bundesrats

Covid-19 Infektiologe Vernazza zur Öffnung: «Viele Menschen haben noch heute grosse Angst vor einer Ansteckung» Der Bundesrat hat am Mittwoch einen Grossteil der Coronamassnahmen beendet. Der bekannte Infektiologe Pietro Vernazza zu den Auswirkungen dieser Lockerungen und den Aussichten für den Herbst. Bruno Knellwolf 1 Kommentar 16.02.2022, 16.30 Uhr

Der HIV-Spezialist Pietro Vernazza leitete über Jahrzehnte die Klinik für Infektiologie am Kantonsspital St.Gallen. Michel Canonica

Was ist in der Schweiz zu erwarten, wenn die meisten Massnahmen nun aufgehoben werden?

Pietro Vernazza: Eigentlich sollte man denken, wenn alle Präventionsmassnahmen aufgehoben werden, würde es zu einem Anstieg von Krankheits- und Hospitalisationszahlen kommen. Doch überall, wo physische Distanz-Massnahmen aufgehoben werden, sehen wir keinen solchen Effekt. Dies ist auch der Grund, weshalb einige Fachpersonen ihre Zweifel haben, dass die jetzt aufgehobenen Massnahmen einen relevanten Effekt auf die Ausbreitung der Epidemie hatten.

Die Maskenpflicht wird an gewissen Orten bleiben, zum Beispiel im öffentlichen Verkehr. Macht das noch Sinn?

Viele Menschen haben noch heute grosse Angst vor einer Ansteckung. Ich vermute, dass der Entscheid für gestaffelten Abbau von Massnahmen auch mit dieser Tatsache zu tun haben könnte. Doch die Wirksamkeit der Masken im ÖV wurde vermutlich überschätzt. Daher würde ich es nicht als Gefahr für die öffentliche Gesundheit betrachten, wenn die Maskenpflicht auch sofort aufgehoben würde. Einen messbaren Unterschied in den Fallzahlen erwarte ich nicht.

Es darf aber nun nicht geschehen, dass Leute, die noch grosse Angst vor einer Ansteckung haben, sich aus gesellschaftlichem Druck nicht trauen, eine Maske zu tragen. Die Gesellschaft muss mit solchen Ängsten offen umgehen, genauso wie mit der Angst, die einige Leute vor dem Impfen haben.

Welche Massnahmen sollten die Leute weiterhin befolgen? Ein Freund des Nicht-Händeschüttelns waren Sie ja nicht.

Das stimmt nicht ganz. Ich bin für wirksame Massnahmen zur richtigen Zeit. Die Reduktion von Kontakten wie auch das Händeschütteln ist eine Massnahme, welche die Menschen schon immer während einer akuten Epidemie gepflegt haben. Das dürfte durchaus wirksam sein. Also dann, wenn viele Personen krank sind. Aber solche Massnahmen während der Sommermonate ohne Not weiterzuführen, könnte – das ist eine Vermutung, die nicht ganz unbegründet ist – auch negative Folgen haben. Ich glaube, die Menschen haben über Jahrtausende gelernt, sich während höherer Ansteckungsphasen weniger auszutauschen. Wenigstens könnte man mit dieser Hypothese gut erklären, weshalb wir bereits bei der Spanischen Grippe einen Abfall der Infektionen sahen, bevor die Lockdown-Massnahmen eingeführt wurden. Vielleicht sind unsere Instinkte doch noch besser, als wir denken.

Omikron hat einen Wachstumsvorteil gegenüber Delta. Wird Omikron die gefährlichere Delta-Variante in Schach halten oder könnte Delta wieder erstarken?

Grundsätzlich passen sich Viren, die neu auf den Menschen übertragen werden, dem Wirt langsam an. Die Selektion fördert besser übertragbare Varianten. Es gibt aber keinen Selektionsdruck in Richtung aggressivere, bösartigere Virusvarianten. Ich sehe keinen Grund anzunehmen, weshalb dies bei Covid-19 anders sein sollte. Daher gehe ich davon aus, dass sich das Virus immer besser an den Menschen anpasst. Und es wird immer neue Virusvarianten geben. Dass man das Virus ganz eliminieren kann, ist eine Illusion.

In Dänemark und Grossbritannien wurden die Massnahmen kürzlich aufgehoben. Haben Sie Effekte in diesen Ländern beobachtet?

England hat den Schritt vor etwa vier Wochen vollzogen. Obwohl die Massnahmen aufgehoben wurden, sah man keinen Anstieg, sondern eher einen Abfall der Fallzahlen. Dänemark kam zwei Wochen später: Die Zahlen sind auch hier nicht explodiert. Die Todesfallzahlen sind in Dänemark etwas höher. Doch man muss viele Faktoren berücksichtigen, so zum Beispiel auch die Tatsache, dass in Dänemark die Todesfallrate im letzten Winter kaum einen Drittel der Rate in England betrug. Daher ist es fragwürdig, einfach mit Fallzahlen aus verschiedenen Ländern zu argumentieren.

Was ist im Herbst zu erwarten? Werden wieder Massnahmen nötig werden, wie sollte man sich auf die kalte Jahreszeit vorbereiten?

Die Frage ist, wie man «nötig» definiert. Wenn wir uns fragen, ob wir Massnahmen brauchen, um im nächsten Herbst eine Überlastung des Gesundheitssystems durch Covid-19-Erkrankungen zu verhindern, dann ist meine Antwort ganz klar: Nein! Wenn Sie mich fragen, wie wir uns vor der kalten Jahreszeit besser schützen können, dann gibt es viele Aspekte. Mit der Coronapandemie haben wir verstanden, dass wir bisher die Bedeutung unseres angeborenen Immunsystems zu wenig berücksichtigt haben. Da gibt es noch mehr als nur Antikörper und Abwehrzellen. Hier dürften wir noch etwas mehr dazulernen.

