Covid-Herbst: Kann man noch bedenkenlos an die Olma?

Covid-19 Die Regeln sind weg, Corona ist noch da: Wie verhalten wir uns im Herbst in Restaurants, im ÖV, auf Reisen und an der Olma? Omikron hat uns von der Pandemie in die Endemie gebracht. Doch das Coronavirus ist nicht verschwunden und bleibt heimtückisch. Und das gerade kurz vor der fünften Jahreszeit: Die Olma soll nach drei Jahren wieder regulär stattfinden. Die wichtigsten Fragen dazu.

Worauf man beim Olma-Bratwurst essen in der Menge in diesem Jahr alles achten sollte? Bild: Hanspeter Schiess

Die epidemiologische Lage ist anders als vor ein oder zwei Jahren. Omikron hat uns von der Pandemie in die Endemie getragen. Krankheitsverläufe sind nach einer Omikron-Infektion milder, besonders bei Geimpften und Genesenen. Gemäss «Corona Immunitas» sind bis 98 Prozent der Schweizer Bevölkerung mit dem Virus in Kontakt gekommen.

«In der kalten Jahreszeit wird es trotzdem wieder zu mehr Ansteckungen kommen», sagt der Epidemiologe Marcel Tanner. «Mit dem Anstieg der Infektionen wird es auch mehr Erkrankungen geben, die Menschen zwei, drei Tage ins Bett bringen kann. Aber schwere Erkrankungen sollte es dank der Immunität der Bevölkerung nicht so viele geben, dass das Gesundheitssystem überbelastet werden könnte.» Den Olma-Besuch hält der Epidemiologe also für möglich.

Die deutsche Virologin Jana Schröder hält einen Oktoberfest-Besuch für einen gesunden Menschen in den allermeisten Fällen für kein Problem. Allerdings gebe es auch in dieser Gruppe einen Prozentanteil, der an Long Covid erkranken könne. Dieser Teil bleibe relevant und «den sollte man für sich so gut es geht vermeiden, genauso wie das Anstecken anderer». Die Virologin Ulrike Protzer sagt in der «Zeit»: «Ich bin dreimal geimpft und einmal genesen – deshalb gehe ich von einem maximalen Immunschutz aus und würde hingehen.»

Den Selbsttest hält der Epidemiologe Marcel Tanner für genau genug. Vor allem werden diese Selbsttests in den allermeisten Fällen von jenen Personen gemacht, die bereits Symptome spüren. Ist der Selbsttest dann positiv, braucht es allerdings einen PCR-Test zur Bestätigung der Erkrankung. Für den Arbeitgeber oder fürs Zertifikat.

Simon Ming vom BAG erklärt:

«Bei Symptomen oder nach engem Kontakt zu einer positiv getesteten Person empfehlen wir den besonders gefährdeten Personen, einen PCR-Test vorzunehmen.»

Besonders gefährdete Personen sind alle, die 65 oder älter sind, Personen, die bestimmte Vorerkrankungen aufweisen oder auch Schwangere. Alle anderen steht gemäss dem BAG die Möglichkeit offen, sich testen zu lassen.

Die Impfkommission Ekif empfiehlt für die Allgemeinbevölkerung bis 65 Jahre keinen zweiten Booster. Da eine Auffrischimpfung bei besonders gefährdeten Personen den Schutz vor schweren Verläufen wieder für rund drei Monate anhebt, empfiehlt die Ekif Personen über 65 und solchen mit Vorerkrankungen eine vierte mRNA-Impfung. Die Kampagne beginnt am 10. Oktober.

Tanner betont, dass in der aktuellen Situation das Augenmerk auf die Risikopersonen gelegt werden müsse. Eine Massenimpfung für alle sieht er im Moment nicht. Zudem: Wer sich vor kurzem infiziert hat, ist für vier Monate natürlich geboostert und braucht jetzt keine Auffrischung.

Marcel Tanner

Epidemiologe und Public-Health-Experte. Annette Boutellier

Solange man selbst keine Symptome spürt, ist das gemäss dem Epidemiologen zu verantworten. Nehmen an einem Familienfest Risikopersonen teil, ist es empfehlenswert, wenn die Teilnehmenden zuvor einen Selbsttest machen. Bei Arbeit und privaten Anlässen gilt die Eigenverantwortung, damit man anderen nicht schadet.

Personen, die in Kontakt mit Infizierten waren, sollten gemäss dem BAG, wenn möglich für einige Tage die Kontakte reduzieren. Vor allem mit besonders gefährdeten Personen. Generell seien dabei die Grundprinzipien zu beachten, die immer noch lauten: Impfen lassen, Maske tragen, Lüften, in Taschentuch oder Armbeuge niesen oder husten.

Kinder werden heute sowieso kaum noch getestet, wenn sie keine Symptome haben. Ist ein Kind krank und/oder positiv, sollte es zu Hause bleiben. «So wie man das bei einer Grippe auch macht», sagt Tanner.

Das BAG sagt dazu: «Bei Fieber sollte das Kind zu Hause bleiben, bis es fieberfrei ist.» Der Besuch der Schule oder einer familienergänzenden Betreuungseinrichtung ist möglich, solange der Allgemeinzustand des Kindes dies zulässt.

Früher wären Sie wohl mit einer Erkältung unter die Leute gegangen und hätten bloss darauf geachtet, in den Ellenbogen zu niesen. Nun ist es aber möglich, dass Sie mit einer «Erkältung» das Coronavirus verbreiten, das für viele Langzeitfolgen hat. Mit knapp 2 Franken pro Antigentest kann man einen grossen Teil des Risikos ausschliessen. Wir finden: Die Netiquette gebietet einen Test vor einem Anlass, wenn man Symptome hat. Auch diesen Winter noch.

Die Antigen-Selbsttests müssen weiter selbst bezahlt werden. Vom Bund übernommen werden aber die Kosten für die beiden Tests in den Testcentern: dem PCR-Test und dem Antigen-Schnelltest. Die Kosten eines PCR-Tests werden allerdings nur übernommen, wenn man Symptome hat oder Kontakt zu einer Person mit einem bestätigten Fall. Auch wenn eine Anweisung zum Testen von einer kantonalen Stelle oder einem Arzt oder Ärztin erfolgt ist.

70 Prozent der Bevölkerung sind geimpft, von den anderen 30 Prozent hat ein grosser Teil eine Infektion durchgemacht. Trotzdem lohnt sich eine erste und zweite Impfung, insbesondere wenn die Person Risikofaktoren wie Übergewicht, Herz-Kreislauf-Probleme und ein höheres Alter hat. Die Impfung schützt zwar wenig vor Infektion, aber vor schwerer Erkrankung. Wer nur mild an Covid erkrankt ist, hat einen schwächeren Schutz, als solche, die eine schwere Erkrankung im Spital durchgemacht haben und deshalb stärker immunisiert sind. Für Erstere lohnt sich eine Grundimmunisierung und auch der Booster also noch mehr.

«Die Impfung ist auch empfohlen, wenn Sie genesen sind», sagt Simon Ming vom BAG. «Wir empfehlen Ihnen die Impfung, damit Sie besser und längerfristig geschützt sind. Lassen Sie sich möglichst innerhalb von drei Monaten nach der Infektion impfen.» Ab vier Wochen nach einer bestätigten Coronavirus-Infektion ist eine Impfdosis für die Grundimmunisierung ausreichend.

Generell kann mit einer Maske das Infektionsgeschehen reduziert werden. Mit einer breiten Einführung der Maskenpflicht rechnet der Epidemiologe Tanner nicht. Aber Veranstaltern und Betrieben steht es offen, in ihrem Bereich das Maskentragen zu verlangen, wenn sich das Infektionsgeschehen wieder verstärkt. In Deutschland beispielsweise gilt im ÖV weiterhin Maskenpflicht. Neue flächendeckende Massnahmen erwartet Tanner in der Schweiz nicht, sondern nur situationsbedingte und da kann an gewissen Orten eine Schutzmaske wieder Sinn machen.

Kommt die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr zurück, wenn die Infektionszahlen wieder stark anziehen? Frank Schwarzbach/Sbb

«Zumindest für einige Zeit – wie meistens liegt die Wahrheit wohl irgendwo dazwischen und es ist nicht schwarz-weiss», sagte die Genfer Virologin Isabella Eckerle der deutschen Wochenzeitung «Die Zeit». Sie bezog sich auf Daten aus Portugal, wonach eine natürliche Infektion in einer grösstenteils durchgeimpften Bevölkerung einen ganz guten Schutz biete. Aber bis heute gebe es keinen Laborwert oder keine Konstellation, mit der man jemandem einen absoluten Schutz vor Reinfektion garantieren kann.

Isabella Eckerle

Virologin Keystone

Fachleute gehen denn auch nur von einer eingeschränkten Kreuzimmunität aus. Das heisst, dass eine Infektion mit der einen Untervariante von Omikron vor einer Reinfektion mit einer anderen Untervariante nicht zwingend schützt.

Eine gründliche Handhygiene verhindert, dass Krankheitserreger über Mund, Nase oder Augen in den Körper wandern, wenn man sich ins Gesicht fasst. Aber anders als bei vielen anderen Viren spielt dieser Ansteckungsweg beim Coronavirus nur eine untergeordnete Rolle. Vermehrungsfähige Viruspartikel auf Oberflächen konnten ausserhalb des Gesundheitswesens und Labors bislang kaum nachgewiesen werden. Händewaschen schadet aber trotzdem nicht, und Wasser und Seife wirken übrigens gleich gut wie Desinfektionsmittel.

Es gibt kaum noch Länder, wo ein Zertifikat zur Einreise nötig ist. Selbst Frankreich hat die Bedingung eines Zertifikates, das nicht älter als neun Monate ist, am 1. August fallen gelassen. In den USA kann weiterhin nur einreisen, wer doppelt geimpft ist. Wie lange das her ist, spielt allerdings keine Rolle. In Japan ist eine dreifache Impfung erforderlich, wenn diese nicht nachgewiesen werden kann, ist ein negativer PCR-Test nötig. In China ist nebst zweier negativer PCR-Tests immer noch eine 10-tägige Quarantäne bei der Einreise Vorschrift.