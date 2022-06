Corona-Impfung: Nur mit Booster in die Ferien?

Covid-19 Der Reise-Booster kommt: Darauf müssen Sie in den Sommerferien achten Bei vielen läuft diesen Sommer das Covid-Zertifikat ab. Der Bundesrat ermöglicht nun auch eine zweite Auffrischimpfung – vor allem, um zu reisen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ferien-Booster. Bruno Knellwolf 2 Kommentare 13.06.2022, 17.53 Uhr

Strandferien nur mit Booster? Oder reicht ein Zertifikat? Je nach Land gelten andere Regeln. Bild: Keystone

Nach der Booster-Impfung hat jede und jeder ein neues Covid-Zertifikat erhalten. Das ist in der Schweiz und in vielen «EU Digital Covid Certificate»-Staaten (EU DCC) mindestens 270 Tage gültig. Aber Achtung: Bei Auslandreisen sind nicht die Schweizer Gültigkeitsregeln entscheidend, sondern jene vom Zielland. Und da gibt es Unterschiede.

Anita Niederer-Loher, Reisemedizinerin, Oberärztin am Kantonsspital St.Gallen. Bild: Tobias Garcia/©

Es ist gemäss dem Bund nicht auszuschliessen, dass einzelne Länder für die Einreise in Zukunft eine vierte Impfung verlangen. Es gibt aber gemäss der Infektiologin Anita Niederer, Co-Leiterin der reisemedizinischen Sprechstunde am Kantonsspital St.Gallen, kaum ein Land, das jetzt bei der Einreise einen zweiten Booster fordert. Eine Ausnahme ist Malta, wo der Booster nur 270 Tage gilt. «Da müsste ein PCR-Test gemacht werden», sagt Niederer.

In anderen Ländern wie Frankreich und Portugal darf bei Einreise das Zertifikat nicht älter sein als 270 Tage, aber nach der zweiten Impfung. Für eine vollständige Impfung plus Boosterimpfung gibt es dagegen kein Ablaufdatum. Die Boosterimpfung laufe somit in den allermeisten Ländern nicht ab, präzisiert Niederer. «Eine Einreise sollte möglich sein, auch wenn die Boosterdosis schon länger zurückliegt.» Sie empfiehlt, sich vor einer Abreise auf der IATA-Seite (International Air Transport Association) über die aktuellen Einreisebedingungen zu informieren. Auf https://www.iatatravelcentre.com/world.php.

Das Problem sei allerdings oft, dass auf der Schweizer App das Zertifikat als «abgelaufen» und rot hinterlegt markiert ist, wenn die Boosterdosis schon länger als neun Monate zurückliegt. Das führe dazu, dass die Leute denken, die Impfung sei nun nicht mehr gültig, was aber nicht zwingend der Fall sei. Weil es aber am Zoll wegen des «roten Balkens» zu Missverständnissen kommen kann, empfiehlt die Reisemedizinerin, die Bestätigung der drei Impfdosen vorzuweisen statt das Zertifikat in der App.

Das Zielland legt die Gültigkeitsdauer der verschiedenen Zertifikate aufgrund von Impfung, Genesung oder Test fest. Reisende müssen sich deshalb vor Reiseantritt beim Zielland informieren, welche Bestimmungen gelten. Grundsätzlich ist die Einreise auch mit einem negativen Test möglich.

In der Zertifikats-App und auf einer Website des BAG gibt es zudem die Möglichkeit, für bestimmte Länder zu prüfen, ob das vorliegende Zertifikat an einem bestimmten Tag zur Einreise benutzt werden kann. Auf https://bag-coronavirus.ch/zertifikat/wo-kommt-das-covid-zertifikat-zum-einsatz/#contents1

Ja, der Bundesrat hat entschieden, nicht medizinisch notwendige Boosterimpfungen zu ermöglichen. «Falls nötig, kann sich eine Person nun eine Reiseimpfung auf eigene Kosten verabreichen lassen. Diese Impfung erlaubt die Ausstellung eines neuen Zertifikats», sagt Ming vom BAG. Für eine zweite Auffrischimpfung gibt es aber weder eine Zulassung durch Swissmedic noch eine Empfehlung durch die Impfkommission Ekif. Deshalb kann eine solche Impfung nur off-label durchgeführt werden. Die impfende Ärztin oder der Arzt müssen den Impfwilligen darüber informieren, dass dies auf eigenes Risiko geschieht. Stand heute hat erst der Kanton Bern den Entscheid des Bundesrats umgesetzt und ermöglicht neu einen zweiten Booster. Die Off-Label-Impfungen müssen direkt bei den Apotheken und weiteren Impforten des Kantons Bern vereinbart werden.

Die Kantone werden bekanntgeben, wo und ab wann Reiseimpfungen und zu welchem Preis möglich sind, erklärt Simon Ming, Mediensprecher beim BAG. «Der Bund kann keine verbindlichen Preisvorgaben machen», sagt Ming.

Der Kanton St.Gallen schreibt zum Beispiel, er prüfe nun, ob und wie die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen umgesetzt werden könnten. Dazu zählt auch die Höhe der Kosten. Aktuell sei eine zweite Auffrischimpfung im Kanton St.Gallen noch nicht möglich. Auch im Kanton Bern, der als erster die «Reiseimpfung» ermöglicht hat, ist der Preis noch nicht bekannt.

Die zugelassenen und empfohlenen Impfungen bleiben weiterhin kostenlos. Dazu gehören die erste und zweite Dosis und die erste Auffrischimpfung. Die vierte Impfung wird nur in absoluten Ausnahmefällen bezahlt. «Bei immungeschwächten Personen ist die Situation anders», erklärt Simon Ming vom BAG. Diese Gruppe hatte von Anfang an ein anderes Impfschema: Ihre Grundimmunisierung umfasst bereits drei Dosen.

Immungeschwächte Personen haben dementsprechend bereits eine Auffrischimpfung erhalten und können sich seit kurzem eine weitere verabreichen lassen. Das ist also für diese Personengruppe bereits die 5. Impfung. «Für Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem wird in diesen Ausnahmefällen der zweite Booster bezahlt», sagt Ming.

Nein, in der Schweiz ist der zweite Booster offiziell nicht zugelassen und nicht empfohlen, sondern nur off-label möglich (also auf eigenes Risiko). So wie jetzt bei den Reise-Boostern. Wann, für wen und mit welchen Impfstoffen eine vierte Impfung in Zukunft empfohlen wird, ist noch nicht klar. Die Hersteller entwickeln und prüfen zurzeit auf Omikron und neue Varianten adaptierte Impfstoffe.

«Für eine zweite Auffrischimpfung gibt es weder einen Grund noch eine Empfehlung», sagt dazu die Reise-Infektiologin Anita Niederer-Loher. Zwei Impfdosen und eine Boosterdosis schützten nach wie vor sehr gut vor einer schweren Erkrankung, auch bei Risikopersonen. «Der Schutz vor einer Infektion an sich ist vor allem bei Omikron auch nach drei Impfdosen sehr limitiert und kann durch weitere Impfdosen kaum relevant verbessert werden», sagt Niederer.

«Mit Ausnahme von Personen mit einem stark geschwächten Immunsystem besteht aus medizinischer und epidemiologischer Sicht zum aktuellen Zeitpunkt keine Notwendigkeit für eine weitere Auffrischimpfung», bestätigt Simon Ming vom BAG.

Auch was die neue Corona-Untervariante BA.5 betrifft, seien noch keine klinischen Daten vorhanden, um eine Aussage bezüglich Impfschutz machen zu können. «Die Impfstrategie für den Herbst wird derzeit aufgrund der aktuellen wie auch zu erwartenden epidemiologischen Situation vorbereitet», sagt Ming. Sollte sich die Situation oder die Evidenzlage ändern, könne die Impfempfehlung auch bereits früher entsprechend angepasst werden.

In Deutschland empfiehlt die Impfkommission Stiko eine zweite Auffrischimpfung frühestens drei Monate nach dem ersten Booster mit einem mRNA-Impfstoff für über 70-jährige Bewohnerinnen in Einrichtungen der Pflege sowie für Personen mit Immundefizienz. Ebenfalls empfohlen wird die zweite Auffrischimpfung Angestellten in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, hier jedoch frühestens sechs Monate nach der ersten Auffrischimpfung. In begründeten Einzelfällen kann beim Pflegepersonal der zweite Booster auch bereits nach frühestens drei Monaten erwogen werden.

