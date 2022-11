COVID-19 Corona wird zu einer primär neurologischen Krankheit: Das Virus kann Alzheimer verschlimmern Aktuell erholen sich die meisten Infizierten sehr gut von akutem Corona. Doch immer deutlicher zeigen sich Langzeitauswirkungen auf das Nervensystem. Sabine Kuster Jetzt kommentieren 21.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine 3D-Illustration eines Gehirns mit einer Alzheimer-Erkrankung. Dr_microbe / iStockphoto

Long Covid sei inzwischen die «dritthäufigste neurologische Krankheit», hielt die amerikanische Akademie für Neurologie diesen Sommer fest. Der Schweiz-stämmige US-Neurologe Igor Koralnik sagte im «Chicago Magazine»:

«Akutes Covid-19 ist eine Atemwegserkrankung, aber bei Long Covid geht es mehrheitlich ums Gehirn.»

Die Langzeitsymptome nach einer Corona-Infektion sind meist neurologisch, sie sind hartnäckig und sie können jene genauso treffen, die nur leicht erkrankten.

Dieses sogenannte «Neuro Covid» hat nun auch ein Basler Forschungsteam der Universität und des Universitätsspitals untersucht und im Fachjournal «Nature Communications» veröffentlicht. Sie untersuchten 40 Patienten nach Corona mit unterschiedlich starken Symptomen wie Geruchs- oder Konzentrationsstörungen, vermassen ihre Hirnstruktur und verglichen sie mit Personen, die sich noch nie infiziert hatten. Da die Studie 2020 stattfand, war dies noch möglich. Die Versuchspersonen waren deshalb auch alle ungeimpft. Die neusten Studien gehen davon aus, dass die Impfung das Risiko für Long Covid halbiert.

Das Virus ist nicht im Gehirn ‒ aber Entzündungsstoffe

Unter jenen mit den stärksten neurologischen Symptomen sahen die Forschenden einen Zusammenhang mit einer überschiessenden Immunantwort und es gab Hinweise, dass die Blut-Hirn-Schranke beeinträchtigt war. «Das Virus selbst ist im Gehirn kaum je nachweisbar», sagt Studienautor Gregor Hutter.

«Wir vermuten als Ursache aber eine massive Ausschüttung von Entzündungsfaktoren, welche auf das zentrale Nervensystem überschwappen.»

Zudem wurden auch in dieser Studie als mögliche Ursache von Langzeitsymptomen Autoantikörper im Blut gefunden, die Nervenzellen oder deren Stützgerüst schädigen könnten. «Wir sahen, dass die Mikroglia krankhaft aktiviert sind», sagt Hutter. Das sind die Zellen der Immunabwehr im Gehirn.

Als Drittes stellten die Forscher wie schon andere vor ihnen fest, dass bei Neuro Covid das Gehirn an manchen Stellen ein geringeres Volumen aufweist. «Wir sahen den Rückgang der Gehirnmasse teilweise schon in der Akutphase», sagt Hutter. «Vielleicht ist ein Teil der Veränderung reversibel, aber wir wissen es noch nicht.»

Die Forschenden konnten Biomarker ausfindig machen, die künftig nicht nur Neuro und Long Covid vorhersagbar machen würden, sondern auch Hinweise geben, worauf die Medikamente sich richten sollten.

Generelles Risiko für Gehirnprobleme

Denn die Folgen von unbehandeltem Neuro Covid könnten gefährlich sein: Eine Studie im Wissenschaftsmagazin «Nature Medicine» der Washington University kam im September zum Schluss, dass Covid-19 das generelle Risiko von Langzeit-Gehirnproblemen erhöht. Die Forscher analysierten Daten von über 150’000 Personen während des Jahrs 2020, die sich mit Corona infiziert hatten, und verglichen sie mit einer Kontrollgruppe von 5,8 Millionen Personen von 2018 – also vor Corona.

Die infizierten Personen vom Jahr 2020 hatten ein um sieben Prozent erhöhtes Risiko, neurologische Probleme zu entwickeln. Und bei den Gedächtnisproblemen war das Risiko um 77 Prozent höher als bei der Kontrollgruppe.

Noch ist nicht bekannt, ob die Probleme langanhaltend waren. Doch auch etwas mehr Fälle von Alzheimer traten auf: 0,2 Prozent mehr. Studienleiter Ziyad al-Aly sagt dazu: «Alzheimer benötigt Jahre, bis er festgestellt wird. Wir vermuten, dass Personen mit einer Veranlagung für Alzheimer wegen Covid-19 teilweise ein schlechteres Level erreicht haben.»

An der Fachkonferenz Neuroscience dieses Jahr wurden mehrere Studien dazu vorgestellt und ein Neurologe sagte:

«Das ist nicht das erste Mal, das eine grippeähnliche virale Infektion in Verbindung gebracht wird mit einem erhöhten Demenz-Risiko.»

Aber diesmal könnten Millionen davon betroffen sein, so Robyn Klein, Direktor des Zentrums für Neuroimmunologie an der Washington Universität School of Medicine.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen