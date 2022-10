Coronavirus Omikron-Welle im Herbst: Wer soll sich jetzt boostern lassen? Die Zahl der gemeldeten Coronafälle ist erneut gestiegen: 35'579 Neuinfektionen wurden registriert. Das sind 45 Prozent mehr als in der Vorwoche. Um sich zu schützen, ist die vierte Impfung für alle empfohlen – doch in der persönlichen Abwägung wird es oft knifflig. Antworten auf die wichtigsten Fragen. Sabine Kuster, Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 11.10.2022, 15.50 Uhr

Dicht auf dicht: An einem Anlass wie dem Oktoberfest hat die Herbst-Coronawelle ein leichtes Spiel. Wer sich fragt, ob es noch ein Bier sein soll, sollte sich auch fragen, ob es noch ein Booster sein soll. Michael Probst / ap

Es ist nicht einfacher geworden, sich für eine Coronaimpfung zu entscheiden. Anders als 2021, als viele noch gar keinen Schutz hatten, zögern jetzt mehr Leute, ihr Immunsystem neu zu boostern. Ein Fragebogen mit Antworten.

Dann lautet die Empfehlung des BAG klar: ein viertes Mal sich impfen lassen. Ihr Immunsystem hat womöglich weniger Antikörper gebildet aufgrund der ersten drei Impfungen und zudem ist der Schutz vor Ansteckung im letzten halben Jahr stark gesunken.

Eine vierte Impfung bringt das Antikörperniveau zurück aufs Level nach der dritten Impfung. Und mehr noch: Der neue Booster von Moderna, der auf der alten Variante und Omikron basiert, zeigte in Studien eine noch bessere Immunantwort, weil dem Immunsystem nicht nur ein Typ präsentiert wird.

Das BAG empfiehlt die vierte Impfung in zweiter Linie auch den 16- bis 64-Jährigen, die im Pflegebereich tätig sind oder besonders gefährdete Personen privat betreuen. In dritter Linie ist die Impfung allen ab 16 Jahren empfohlen – für sie gilt die BAG-Empfehlung mit «geringster Stärke».

Wenn Sie die ersten drei Impfungen gut vertragen haben, spricht nichts gegen die vierte – oder fast nichts (siehe unten). Die Entscheidungsgrundlage ist ähnlich wie bei der Grippeimpfung: Man verhindert damit, dass es einen vielleicht ins Bett haut.

Der Omikron-Impfstoff von Moderna erzeugt gegenüber dem bisherigen einen besseren Schutz mit einem doppelt so hohen Antikörpertiter gegen die Omikron-Varianten.

Anders als bei der Grippe schwingt bei Sars-CoV-2 viel stärker das Long-Covid-Risiko mit. Dieses ist bei den Personen unter 65 mindestens so hoch wie bei älteren. Gegenüber von Delta hat es sich bei Omikron auf die Hälfte reduziert und liegt bei mindestens 5 Prozent aller Erkrankten. Die Impfung soll das Risiko noch einmal um die Hälfte reduzieren, die Studienlage ist aber nicht eindeutig.

Nur wer sich gar nicht erst ansteckt, geht dieses Risiko nicht ein. Dazu sind aber auch Masken in Innenräumen jetzt nötig, denn der Schutz vor Ansteckung sinkt einige Wochen nach der Impfung rasch.

Wer sich in den letzten zwei Monaten mit Omikron infiziert hat, dessen B-Gedächtniszellen reagieren nach einer Impfung etwas schlechter. Eine neue Studie mit Beteiligung des US-Immunologen Anthony Fauci hat dies untersucht. Dabei wurden dreifach Geimpfte nach einer Infektion verglichen: Die einen hatten 60 Tagen zuvor die vierte Impfung erhalten, die anderen nicht. Die B-Gedächtniszellen, also jene, die sich während Monaten und Jahren noch an Sars-CoV-2 erinnern, waren bei den vierfach Geimpften etwas weniger hoch.

Grafische Darstellung der Entwicklung der B-Zellen-Level: bei nicht Infizierten aber geboostet, Infizerten und dann geboostet, Geboosteten und dann infiziert. Cell

Die Studienautoren schliessen daraus, dass die B-Zell-Antwort behindert wird, wenn die Impfung zu schnell auf die Infektion erfolgt. In den USA wird ein Abstand von drei Monaten empfohlen, in der Schweiz vier. Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Impfkommission (Ekif), sagte letzte Woche, der zeitliche Abstand werde durch diese US-Studie bestätigt: «Und die andere Seite ist, dass bis vier Monate nach der letzten Impfung beziehungsweise Infektion ein guter Schutz vor schwerer Infektion besteht.»

Wer sich impft, obwohl er sich kürzlich infiziert hat, handelt sich kein Problem deswegen ein. Nur die B-Zell-Antwort fällt in diesem Fall etwas schlechter aus (siehe oben). Was sowieso steigt, sind die Antikörper, die (anders als die B-Zellen) vor einer Ansteckung schützen können. Das BAG empfiehlt: «Wer keinen Nachweis einer Infektion beziehungsweise einer Genesung hat, soll vom Datum der letzten Impfung ausgehen.» Ob bereits eine Infektion erfolgt ist, kann auch bei Geimpften mit einem Bluttest ermittelt werden, der rund 120 Franken kostet.

Wie weit die Infektion zurückliegt, ist damit hingegen schwer zu sagen. Bei Werten über 500 BAU/ml (Binding Antibody Units) geht man von einer noch nicht sehr lange zurückliegenden Infektion aus. Bei nur noch 200 BAU/ml sind vermutlich mehrere Monate vergangen – und eine neue Impfung sinnvoll.

Wer zum Beispiel nur mild an Covid-19 erkrankt ist, hat einen schwächeren Schutz als solche, die eine schwere Erkrankung im Spital durchgemacht haben. Für Erstere lohnt sich eine Grundimmunisierung und auch der Booster also noch mehr. Ausserdem: Wer an einer alten Variante wie Delta erkrankt ist, hat einen schlechteren Schutz gegenüber Omikron. Und ja, Omikron entzieht sich der bestehenden Immunität ausserdem besonders gut, immunevasiv nennt sich das. So kann sich leicht mit BA.5 anstecken, wer BA.1 oder BA.2 hatte.

Nach einigen Monaten kann auch eine Infektion mit derselben Variante vorkommen, wenn auch meist mild. Es stimmt zwar, dass eine Infektion mit Omikron gegen weitere Omikron-Infektionen zuerst recht gut schützt, aber der Schutz sinkt rasch wieder. Das zeigt zum Beispiel eine neue Studie aus Portugal, wo sich BA.4 und BA.5 früh ausbreiteten. Und wie es Cesar Sanz Rodriguez von Moderna Europa kürzlich sagte: «Covid-19-Impfungen wurden nicht entwickelt, um eine Ansteckung zu verhindern, sondern komplizierte Krankheiten. Daten zum Schutz vor Ansteckung haben wir noch keine.»

Nein. Abwarten macht keinen Sinn, denn die Herbstwelle ist schon am Laufen. Swissmedic hat den bivalenten Booster von Pfizer am Montag genehmigt und er wird laut BAG voraussichtlich nächste Woche ausgeliefert. Aber dieser ist auch «nur» auf BA.1 ausgerichtet. Die BA.1-Booster von Moderna und Pfizer erhöhen den Schutz zwar geringer, aber signifikant gegen BA.5.

Cesar Sanz Rodriguez, Vizepräsident medizinische Angelegenheiten bei Moderna für Europa, sagte dazu kürzlich in einem Interview mit dieser Zeitung: «Es stimmt zwar, dass die Antikörperlevel gegen BA.4/5 tiefer ausfallen. Sie sind aber immer noch sehr vergleichbar mit den Antikörperantworten, welche sich als schützend gegen frühere Varianten erwiesen haben. Wir sind deshalb zuversichtlich, dass diese Impfung gegen BA.4 und 5 gut schützt.»

Manche Personen scheuen aber den Aufwand nicht und lassen sich mit dem BA.5-Omikron-Impfstoff in Deutschland impfen, denn die Europäische Heilmittelbehörde wie auch die amerikanische FDA hat diesen zugelassen.

Swissmedic sagt, es lägen noch zu wenig Daten zur Sicherheit vor – und im Falle des Moderna-BA.5-Boosters noch kein Gesuch. Die Zulassung der EMA und der FDA war eine Notfallzulassung. Die Swissmedic stellt sich auf den Standpunkt, dass zur Nutzen-Risiko-Bewertung die hohe Grundimmunität der Schweizer Bevölkerung, mildere Krankheitsverläufe durch Omikron oder noch fehlende aussagekräftigen Daten zur klinischen Wirksamkeit beim Menschen zu berücksichtigen sind. Mediensprecher Lukas Jaggi sagt: «Unsere Experten sind sorgfältig, sie wollen sicher sein, dass das Sicherheitsprofil stimmt oder die Wirkung gegen schwere Verläufe noch immer gegeben ist.»

Natürlich betrachte man die BA.4/5-Impfstoffe von Moderna und Pfizer/Biontech nicht als komplett neue Impfstoffe und man arbeite nach wie vor im rollenden Verfahren: Sobald genügend Daten eingetroffen seien, könne die Zulassung erfolgen. Und: «Die mRNA-Impfstoffe sind noch nicht gleich lange erprobt wie die saisonalen Grippeimpfstoffe. Jede Änderung der Zusammensetzung kann Auswirkungen auf Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität und damit auch auf die Nebenwirkungen haben.»

Die bisherigen Zulassungen der neuen bivalenten Impfstoffe - also auch jener, die ab Oktober in der Schweiz verimpft werden - erfolgten auf Grundlage von Labordaten zur Antikörperbildung sowie auf der Basis von tierexperimentellen Studien. «Aktuell liegen noch keine belastbaren Daten zur klinischen Wirksamkeit beim Menschen vor», sagt Jaggi.

Bei den alten Impfstoffen kann es gemäss einer Immunprägungstheorie (auch Antigenerbsünde genannt) dazu kommen, dass sie das Immunsystem so sehr auf die alte Variante prägen, dass das Immunsystem bei einer Infektion mit einer neuen Variante diese kaum wahrnimmt und mit den alten Antikörpern bekämpft, statt danach genau passende neue zu bilden. Da die neuen Impfstoffe von Moderna und Pfizer/Biontech nun aber auf Omikron basieren, sollte dies dem Immunsystem helfen, sich auf Omikron auszurichten.

Es steht nicht nur Vaccine Janssen zur Verfügung, sondern seit Ende Frühling auch Nuvaxovid des Herstellers Novavax in genügenden Dosen. Der Impfstoff basiert auf Proteinen, denen ein sogenanntes Adjuvans zugesetzt wird, welches die Wirkung verstärkt. Er ähnelt einem klassischen Totimpfstoff – denn er enthält nicht vermehrungsfähige Bestandteile (im Labor hergestellte Spike-Proteine), die das Immunsystem zur Antikörperbildung anregen.

Wie gut er gegen Omikron wirkt, konnte bis jetzt nur im Labor nachgewiesen werden. Ein auf Omikron angepasster Stoff von Nocovay ist noch nicht erhältlich und wird erst noch geprüft.

Personen, die in Kontakt mit Infizierten waren, sollten gemäss BAG wenn möglich für einige Tage die Kontakte reduzieren. Solange man selbst keine Symptome spürt, ist es gemäss Epidemiologe Marcel Tanner zu verantworten, trotzdem arbeiten zu gehen.

Allerdings sollte man dann zumindest konsequent Maske tragen und spätestens dann zu Hause bleiben und einen Selbsttest machen, wenn es im Hals kratzt. Bei der Arbeit wie auch privaten Anlässen gilt die Eigenverantwortung, damit man anderen nicht schadet.

Früher wären Sie wohl mit einer Erkältung unter die Leute gegangen und hätten bloss darauf geachtet, in den Ellenbogen zu niesen. Nun ist es aber möglich, dass Sie mit einer «Erkältung» das Coronavirus verbreiten, das für viele Langzeitfolgen hat. Mit knapp 2 Franken pro Antigentest kann man einen grossen Teil des Risikos ausschliessen. Wir finden: Die Etiquette gebietet einen Test vor einem Anlass, wenn man Symptome hat. Auch diesen Winter noch.

Den Selbsttest hält der Epidemiologe Marcel Tanner für genau genug – jedenfalls, wenn jemand schon Symptome hat und der Test positiv ausfällt. Einen PCR-Test braucht es dann noch für die Bestätigung der Erkrankung, für den Arbeitgeber oder fürs Zertifikat. Ein PCR-Test macht aber auch Sinn, wenn es darum geht, bei Risikopersonen früh eine Therapie gegen das Virus starten zu können.

Ist ein Kind krank und/oder positiv, sollte es zu Hause bleiben. «So wie man das bei einer Grippe auch macht», sagt Epidemiologe Marcel Tanner. Der Besuch der Schule oder einer familienergänzenden Betreuungseinrichtung ist laut BAG möglich, solange der Allgemeinzustand des Kindes dies zulässt.

Die Antigen-Selbsttests müssen weiter selbst bezahlt werden. Vom Bund übernommen werden aber die Kosten für die beiden Tests in den Testcentern: den PCR-Test und den Antigen-Schnelltest. Die Kosten eines PCR-Tests werden allerdings nur übernommen, wenn man Symptome hat oder Kontakt zu einer Person mit einem bestätigten Fall hatte.

Das Gesundheitssystem ist inzwischen wegen vielem überlastet, wegen des konstanten Personalengpasses und womöglich Langzeiterkrankungen nach Corona – aber nicht wegen der akuten Coronafälle. Epidemiologe Marcel Tanner sagt: «Mit dem Anstieg der Infektionen wird es auch mehr Erkrankungen geben. Aber schwere Erkrankungen sollte es dank der Immunität der Bevölkerung nicht so viele geben, dass das Gesundheitssystem überbelastet werden könnte.»

