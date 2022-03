Long-Covid-Patienten können an Studie zu BC 007 teilnehmen

Coronavirus Good News für Long-Covid-Patienten: Studie mit dem vielversprechenden BC007-Medikament startet im Sommer Betroffene Personen können sich bei den Kliniken melden, sobald klar ist welche teilnehmen werden. Auch Spitäler in der Schweiz sind dabei. Sabine Kuster 17.03.2022, 14.48 Uhr

Selbst Konzentration am Computer ist für schwere Long Covid-Fälle kaum noch möglich. insta_photos

Long Covid kann verschiedene Ursachen haben, so zum Beispiel Organschäden nach schwerer Krankheit. Ein Grund für die anhaltende Fatigue kombiniert mit Gehirnnebel, Verdauungsstörungen und Schlafproblemen vor allem bei Frauen jüngeren und mittleren Alters nach einer Covid-19-Erkrankung sind aber möglicherweise Autoantikörper – also Antikörper mit denen das Immunsystem fälschlicherweise den eigenen Körper angreift.

Diesen Pfad zur Heilung verfolgt das Biotechnologieunternehmen Berlin Cures mit dem Medikament BC007. Das ursprüngliche Herzmedikament wurde nach der Heilung von vier Long Covid-Patienten im Sommer 2021 in Deutschland auf einen Schlag berühmt. Es dockt an Autoantikörper gegen das G-Protein an und macht sie unschädlich. Vermutlich wirkt es so auch gegen Langzeitfolgen von Sars-Cov-2.

Am Mittwoch gab das Unternehmen bekannt, dass es gelungen sei eine grosse Studie aufzugleisen um die Wirkung gegen Long Covid zu erforschen. Die Studie soll in über 15 Kliniken in Deutschland, Holland, Spanien, Finnland und auch der Schweiz durchgeführt werden und im Sommer starten. Interessierte Patienten können sich in den Kliniken melden, sobald bekannt, ist welche dass teilnehmen.