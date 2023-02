Coronavirus Geheimdienstbericht befeuert These: Stammt das Coronavirus doch aus einem chinesischen Labor? Nach dem FBO vermutet nun auch das US-Energieministerium, dass Sars-CoV-2 vielleicht aus einem Laborunfall stammt. Peking dementiert vehement. Was ist dran an der These? Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 27.02.2023, 18.17 Uhr

Ein Wärter hält Journalisten vom Besuch des Wuhan Institute of Virology (WIV) ab. Ng Han Guan / AP

Seit am 30. Dezember 2019 das «Program for Monitoring Emerging Diseases» über eine Lungenentzündung in Wuhan informiert hat, gibt es Gerüchte, das Coronavirus könnte aus einem Labor in Wuhan entwichen sein. Nun wird dieses Gerücht in den USA mit einem Zeitungsartikel im «Wall Street Journal» genährt. Demnach hält das US-Energieministerium eine These der Bundespolizei FBI für möglich, dass ein Laborunfall in China am Ursprung der weltweiten Pandemie stehen könnte.

Das Ministerium vermute dies allerdings mit einem nur «niedrigen» Grad der Gewissheit. Das gehe aus einem als Verschlusssache eingestuften Geheimdienstbericht hervor, der kürzlich dem Weissen Haus und wichtigen Mitgliedern des Kongresses vorgelegt worden sei.

Im Wuhan-Labor wird tatsächlich mit Coronaviren geforscht

Tatsächlich hat sich schon vor der Pandemie das Wuhan Institute of Virology (WIV) auf die Erforschung von Coronaviren spezialisiert. Es sammelt Proben von Wildfledermäusen auf der Suche nach neuen Viren und führt Experimente durch. Weil das WIV genau Ende 2019 diese Viren untersucht hat und Sars-CoV-2 aus Wuhan stammt, ist ein Zusammenhang für viele zumindest denkbar. Dass es in Labors zu Unfällen kommen kann, ist nicht umstritten. Diese sind aber meist eine Verkettung unglücklicher Ereignisse und Umstände und keine böse Absicht wie in einem Hollywoodfilm.

Aufgrund der Gerüchte hat die Weltgesundheitsorganisation WHO nach Pandemiebeginn zu forschen begonnen und im Mai 2021 eine Untersuchung präsentiert. Gemäss dieser Forschungsmission in Wuhan liegt die absolut wahrscheinlichste Variante in der Zoonose. Von Zoonose spricht man, wenn ein Virus vom Tier auf den Menschen überspringt und sich dort verbreitet. Die Wissenschaft geht davon aus, dass die Erreger von Fledermäusen stammen, die im Süden Chinas in Höhlen leben und der Erreger schliesslich am Tiermarkt in Wuhan übergesprungen ist.

Doch der Verdacht auf ein Laborvirus blieb bestehen. Im Mai 2021 verlangten 18 Wissenschafter aus aller Welt im Fachmagazin «Science», die Laborthese genau aufzuklären. Mitunterzeichner war auch Richard Neher, Virenspezialist am Biozentrum der Universität Basel. Im gleichen Monat wies auch US-Präsident Joe Biden seine Geheimdienste an, Klarheit über die Herkunft des Virus zu schaffen. Unter den Geheimdiensten herrschte im Jahr 2021 dann Uneinigkeit. Das FBI vertritt weiterhin die Laborunfall-These, an die sich nun auch das US-Energieministerium angeschlossen hat.

WHO hat Projekt der Spurensuche gestoppt

Derweil hat die WHO die Spurensuche vergangene Woche aufgegeben und das Projekt zur Klärung des Virenursprungs gestoppt. China arbeite nicht mit, somit fehlten Informationen für eine Analyse. Dementsprechend ist nun auch die Reaktion aus Peking. Chinas Aussenamtssprecherin Mao Ning sagte heute vor der Presse, die Suche nach dem Ursprung des Virus sei eine wissenschaftliche Angelegenheit und solle «nicht politisiert» werden. Sie verwies auf die oben genannte Forschungsmission der WHO im Jahr 2021, welche zeigte, dass eine Laborpanne höchst unwahrscheinlich sei.

Auch in den USA teilen nicht alle Behörden die Ansicht von FBI und dem Energieministerium und sind weiter der Ansicht, dass das Virus wahrscheinlich auf natürliche Weise übertragen wurde. In der Schweiz möchte sich Virenanalyst Richard Neher ohne nennenswerte neue Erkenntnisse öffentlich nicht dazu äussern.