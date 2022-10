Statistik weist erstmals Tote nach einer Impfung aus

Coronavirus Erstmals Tote in nahem Abstand zur Impfung in der Statistik – besorgniserregend sind sie nicht Impfskeptiker finden in der neuen Todesursachenstatistik eine Bestätigung für die Gefährlichkeit der Impfung. Doch selbst wenn in diesen Fällen tatsächlich die Impfung zum Tod geführt hat: An Corona wären im Januar 2021 noch 1000-mal mehr gestorben. Sabine Kuster Jetzt kommentieren 06.10.2022, 17.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Pandemie gestorben - aber woran? Pius Amrein

Wenn jemand stirbt, stellt ein Arzt oder eine Ärztin die Diagnose, woran die Person gestorben ist, und trägt sie in der Todesursachenbescheinigung ein. Das Bundesamt für Statistik BFS erhält die Bescheinigung für ihre Todesursachenstatistik. Jene fürs erste Halbjahr 2021 ist am Donnerstag erschienen und weist erstmals die Ursache «unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen» aus. Im Januar waren das zwei, im Februar zwei. Drei im März, keiner im April und je einer im Mai und Juni.

Die Heilmittelbehörde Swissmedic führt seit Anfang 2021 bis heute 224 Todesfälle in «unterschiedlichem zeitlichem Zusammenhang» mit der Impfung auf. Das Durchschnittsalter der Gestorbenen liegt bei 78,9 Jahren. Die Swissmedic schreibt dazu: «Bei der vertieften Analyse dieser Fälle gab es auf Basis der jeweils vorliegenden Daten trotz einer zeitlichen Verbindung andere wahrscheinlichere Ursachen, die das Ereignis erklären können.» Swissmedic lässt alle gemeldeten Todesfälle medizinisch evaluieren.

Was ist also mit den 9 Todesfällen nach einer Corona-Impfung im ersten Halbjahr 2021? In diesen Fällen war der Arzt oder die Ärztin am Totenbett überzeugt, dass die Person wegen der Impfung gestorben ist. Es war jedenfalls die wahrscheinlichste Ursache, da diese bei älteren Personen mit vielen Begleiterkrankungen nicht immer eindeutig ist.

Da die Corona-Impfungen in sehr seltenen Fällen zum Beispiel zu Herzmuskelentzündungen führen kann, ist ein Todesfall nach einer Impfung zumindest nicht ausgeschlossen. Alles andere ist pure Spekulation: Zum Beispiel, ob auch eine spätere Corona-Infektion zum Tod geführt hätte.

Impfung verhinderte über 40'000 Todesfälle in der Schweiz

Spekulationen sind aber nicht nötig, denn während im ersten Halbjahr demnach 9 Personen womöglich wegen der Impfung gestorben sind, starben 3563 wegen Corona als Haupttodesursache (alleine fast 2000 davon im Januar als noch Delta wütete) und 540 Personen hatten Covid-19 als Begleiterkrankung als sie starben. Die 9 Todesfälle muss man ausserdem in Relation zu den 7,5 Millionen Impfdosen stellen, die über denselben Zeitraum verabreicht wurden.

Gemäss einer Modellierung, die im Sommer im Fachmagazin «The Lancet Infectious Diseases» erschien, verhinderten die Coronaimpfungen bis Ende 2021 in der Schweiz 41'830 Tote. Weltweit konnten in diesem Zeitraum demnach 19,8 Millionen Todesfälle von sonst vermutlich 31,4 Millionen Covid-Toten durch Impfungen verhindert werden.

Am Montag startet die Kampagne des BAG für den zweiten Booster: Der Chef der Impfkommission, Christoph Berger wiederholte: «Insbesondere die besonders gefährdeten Personen sollen sich boostern lassen, um sich vor schwerer Erkrankung optimal zu schützen, wie in der Empfehlung beschrieben»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen