Corona schwächt das Immunsystem - aber nur vorübergehend

Corona Was hat uns alle so ins Bett gelegt – Teil 2 Eine Coronainfektion verändert das Immunsystem – aber meistens nur vorübergehend. Das kennt man auch von anderen Viren. Sabine Kuster 30.01.2023, 11.30 Uhr

Nach der Erstinfektion mit Sars-Cov-2 sind Veränderungen im Immunsystem bis zu sechs Monate sichtbar. Getty Images

Dass es viele in der Bevölkerung in den vergangenen Wochen arg ins Bett gelegt hat, ist vielleicht doch nicht alleine die Folge davon, dass wir in den letzten zwei Jahren weniger Viren- und Bakterien-Kontakt hatten. Infektiologe Urs Karrer vom Kantonsspital Winterthur sagte vor zwei Wochen gegenüber CH Media, es gebe «null Evidenz» dafür, dass Corona das Immunsystem schwäche. Die vielen Infektionen mit Streptokokken seien erst jetzt als bekannte Folge einer Grippeinfektion aufgetreten, nicht nach früheren Coronawellen.

Doch eine neue Studie aus Israel zeigt zumindest ein leicht erhöhtes Risiko für Mandelentzündungen durch Streptokokken nach einer Coronainfektion. Emanuel Wyler, ein Schweizer Molekularbiologe, der in Berlin an Coronaviren forscht, sagt dazu: «Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Corona da gar keinen Effekt hatte. Aber die Ursachen sind schwierig auseinanderzuhalten.»

Die Diskussionen um die Folgen von Covid-19 halten also auch unter Fachleuten an. Allerdings gibt es auch viel Konsens: Einig sind sich die Mediziner darin, dass jede Infektion das Blutbild vorübergehend verändert. Studien, die zeigen, dass die Zahl gewisser Immunzellen nach einer Coronainfektion gesunken oder gestiegen ist, sind vor allem der Beweis, dass sich das Immunsystem gegen das Virus gewehrt hat.

Die Abwehrreaktion tilgt auch einige Immunzellen

Emanuel Wyler ist Biochemiker am Max-Delbrück-Centrum (MDC) in Berlin. Felix Petermann/Mdc

Auch Wyler ist überzeugt: «Das sind im Wesentlichen temporäre Effekte.» Sars-CoV-2 aktiviere das Immunsystem heftig, was sich als sehr starke Entzündung zeige: «Dadurch werden B- und T-Zellen massiv aus dem Gleichgewicht gebracht.» In der Folge wird der Körper anfälliger auf Ansteckungen mit Bakterien oder anderen Viren. «Das ist aber kein andauerndes Loch. Diese Zellen regenerieren sich im Zeitraum von Wochen bis Monaten.» Je nachdem, wie stark jemand erkrankt sei oder wie alt er sei, könne die Erholung kürzer oder länger dauern.

Eine australische Studie zeigt, wie sich das Immunsystem jener, die sich geheilt fühlen, nach 24 Wochen jenem der Nichtinfizierten wieder angeglichen hat. Wyler kennt die Studie und sagt, solch sorgfältig gemachte Studien über das Immunsystem seien noch rar.

Infektiologe Karrer kritisiert zum Beispiel, dass die Teilnehmenden vieler Studien hospitalisiert waren. Die Mehrheit bezieht sich ausser dem auf noch ungeimpfte, zum ersten Mal infizierte Patienten, die nur beschränkt auf die heutige Situation übertragbar sind.

Der kurzzeitige Effekt aufs Immunsystem ist auch von anderen Virusinfektionen bekannt. Genau dies führt zu einem weiteren Kritikpunkt: Studien über die angebliche Schwächung des Immunsystems vergleichen meist nicht, welche Folgen Infektionen mit anderen Viren haben. Urs Karrer sagt: «Ich wäre nicht überrascht, wenn man nach Influenza oder RSV-Infektionen vergleichbare immunologische Zeichen finden würde.»

Anhaltende Immunschwäche ist selten

Urs Karrer, Immunologe und ehemaliger Vizepräsident der nationalen Covid-19 Task Force. Anthony Anex / KEYSTONE

Was Karrer nicht in Abrede stellt: Nebst den ehemals schwer Erkrankten haben auch jene mit starkem Long Covid eine schlechtere Prognose, dass sich das Immunsystem komplett erholt. Karrer sagt: «Ich bin überzeugt, dass eine Covid-19-Infektion bei einem kleinen Teil eine starke Immunaktivierung auslöst, sodass auch nach Monaten noch ein ‹immunologischer Fingerabdruck› nachweisbar ist.» Eine anhaltende Immunschwäche hält er bei maximal einem bis fünf Prozent der Erkrankten für möglich. «Ich habe aber bisher keine überzeugenden Daten gesehen, die nach Covid-19 einen ähnlich starken immunsuppressiven Effekt wie nach Masern nachwiesen.»

Auch Wyler hält die oft kommunizierten 10-25 Prozent Long-Covid-Patienten mittlerweile für zu hoch. Mehrfach sei gezeigt worden, dass Impfungen zu einem gewissen Grad auch vor Long Covid schützen, zudem ist Long Covid mit der Omikron-Variante seit Anfang 2022 seltener geworden. Eine Erhebung der britischen Statistikbehörde ONS von Anfang Januar geht davon aus, dass ungefähr zwei Prozent der Bevölkerung so schwer Long Covid hätten, dass ihr Alltag beeinträchtigt sei. Knapp die Hälfte entwickelte vor Omikron Long Covid, obwohl es 2020 bis 2021 viel weniger Infektionen gegeben hatte. Wyler sagt: «Wenn man einberechnet, dass sich im letzten Jahr vielleicht 80-90 Prozent der Briten angesteckt haben, passt das nicht mehr zu einem 10-Prozent-Long-Covid-Risiko nach einer Ansteckung mit Sars-CoV-2.»

Das ist kein Trost für die Schwerstbetroffenen: Eine Studie der Charité in Berlin mit Patienten mit schwerem Long Covid und anhaltender Erschöpfung nach Anstrengung zeigte, dass bei der Hälfte davon ME/CFS, eine noch unheilbare Autoimmunerkrankung, die Ursache war.

Wyler sagt denn auch: «Dass der Immunschutz in der Bevölkerung nun besser ist und auch gegen Long Covid zunehmend schützt, haben wir uns teuer erkauft.»

Oft zitierte Studie wurde falsch interpretiert

Das Risiko von Long Covid nach einer Infektion sinkt nachweislich – es nimmt nach mehreren Infektionen nicht zu, wie auch schon behauptet wurde. Grund für diese Schreckensmeldungen im letzten Sommer waren falsche Interpretationen einer Studie um Ziyad Al-Aly, publiziert in «Nature Medicine», auf die sich kürzlich auch der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach bezogen hat. Doch nicht nur wurden in dieser Studie mehrheitlich ältere Personen mit verschiedenen Vorerkrankungen untersucht, auch der Analysezeitpunkt erklärt die vermeintliche Gesundheitsverschlechterung nach der zweiten Infektion: Wer eine erneute Infektion hatte, ist eher gesundheitlich angeschlagen, als wenn jemand erst einmal infiziert wurde, weil der Erholungszeitraum nach der zweiten Infektion zwangsläufig kürzer ist zur Zeit der Befragung.

Onur Boyman, Direktor für Immunologie am Universitätsspital Zürich, sieht die Studie sogar positiv, wie er letzte Woche gegenüber der deutschen Fachzeitschrift «Spektrum Wissenschaft» sagte: «Die Studie zeigt, dass etwa drei Viertel der Long-Covid-Betroffenen diese Langzeitkomplikationen nach der ersten Infektion, ohne vorherige Impfung, erlitten.» Bei der zweiten Infektion sei das Risiko tiefer gewesen und noch einmal tiefer nach der dritten. Möglich ist aber, dass bestehendes Long Covid durch eine erneute Infektion verstärkt wird.

Das Immunsystem entfernt das Virus immer schneller

Auch eine Neuroimmunologin der Charité in Berlin, Judith Bellmann-Strobl, sagt: «Die Wahrscheinlichkeit, Long Covid zu entwickeln, nimmt mit der Zahl der Infektionen ab.» Denn das Immunsystem wird immer besser darin, das Virus schnell aus dem Körper zu entfernen.

In dieselbe Kerbe schlägt Marc Veldhoen, ein Immunologe, der auf Twitter täglich gegen Falschinterpretationen ankämpft. Zu einer anderen «Nature»-Studie, welche die Immunreaktion bis acht Monate nach der Infektion untersucht hat, schreibt er: In manchen Personen komme es zu längeren Infektionen, manchmal auch, weil Herpes-Viren reaktiviert würden. «Doch das bedeutet keine beängstigende Schwächung des Immunsystems, es ist eine Aktivierung.»

Selbst in dieser Studie sei sichtbar, dass die Immunzellen nach acht Monaten auf ein normales Level absänken, sogar bei manchen Long-Covid-Patienten – wenn auch nicht bei allen Immunzelltypen.

Regelmässiges Impfen für Senioren – nur wenn die Impfungen besser sind

Ist also alles gut mit der Immunabwehr, wenn man sich nach einer Coronainfektion wieder gesund fühlt? Eine solche Garantie kann die Forschung noch nicht geben. Die Auswirkungen müssen noch genauer untersucht werden. Emanuel Wyler sagt es so: «Es kann wirklich sein, dass Sars-CoV-2 als grosse Gesundheitsbelastung der Bevölkerung jetzt vorbei ist. Wir können aber auch nicht ganz ausschliessen, dass wir in einigen Jahren zum Beispiel eine Welle von Diabetes Typ 1 bei Jugendlichen sehen oder andere Folgeerkrankungen.»

Ebenfalls keine Entwarnung gibt es für virale Reinfektionen generell: Dass die Infektionen während eines Lebens das Immunsystem zwar auf die einzelnen Viren ausrichten, aber die Abwehr des Körpers auch jedes Mal schwächen würden, sei durchaus denkbar, findet Emanuel Wyler – wie ein Damm, der abgetragen werde. «Wir tappen ehrlich gesagt etwas im Dunkeln, ob wiederholte Infektionen mit bestimmten Viren besser sind, um die Immunität gegen sie aktuell zu halten, oder ob jegliche Ansteckungen konsequent zu vermeiden sind.»