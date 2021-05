Corona-Vakinz Die Auffrischung des Moderna-Impfstoffs wirkt auch gegen die Mutanten Eine neue Studie zeigt, dass die Auffrischungsimpfung von Moderna gegen die brasilianische und südafrikanische Variante hilft. Die neue Impfung erzeugte mehr Antikörper als der ursprüngliche Wirkstoff. Bruno Knellwolf 07.05.2021, 05.00 Uhr

Moderna forscht bereits an der Auffrischungsimpfung gegen neue Varianten von Sars-CoV-2. Laurent Gillieron / KEYSTONE

In Amerika ist bereits ein Drittel der Bevölkerung geimpft, 45 Prozent haben eine erste Dosis erhalten. So weit, so gut, doch nun scheint die Kampagne nicht mehr im gleichen Tempo weiterzugehen. In den ländlichen «Trump-Staaten» ist die Impfskepsis grösser.