Corona Streit ums Vitamin D: Helfen die Tröpfchen gegen Covid-19? Wissenschafter sind sich uneinig, ob der Ernährungszusatz mit Vitamin D gegen Covid-19 hilft. Für die einen ist es zwingend, dass ältere Menschen Tröpfchen einnehmen, andere halten das für Unfug. Bruno Knellwolf 10.02.2021, 05.00 Uhr

Um den Vitamin-D-Spiegel nicht zu stark zu senken, ist auch im Winter Sonne auf der Haut wichtig.

Der Vitamin-D-Graben wird immer tiefer. Wissenschafter aus den manchmal gleichen Universitäten vertreten eine um 180 Grad entgegengesetzte Meinung, was den Nutzen der Nahrungsergänzung durch Vitamin D betrifft und fechten, dass auf allen medialen Kanälen aus.

Unumstritten ist, dass Menschen in höherem Alter als Covid-19-Risikopersonen gelten, weil ihr Immunsystem nicht mehr so rüstig ist. Eine Stärkung des Immunsystems scheint somit einleuchtend. Vitamin D ist ein Hormon, das von den Nieren produziert wird, die Kalziumkonzentration im Blut kontrolliert und das Immunsystem beeinflusst.

Positive Wirkung auf das Immunsystem

Vitamin-D-Mangel wird mit einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht, obwohl noch erforscht wird, warum das Hormon andere Systeme des Körpers beeinflussen kann. Einige Studien weisen aber auf die positive Wirkung von Vitamin D auf das Immunsystem hin, insbesondere im Hinblick auf den Schutz vor Infektionen.

Schon im Oktober hat ein Expertengremium mit Forschern der ETH und Uni Zürich sowie dem Universitätsspital Lausanne und der Lungenliga in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung (SGE) untersucht, wie mit Nahrungszusätzen das Immunsystem im Kampf gegen Covid-19 gestärkt werden könnte. Besorgt zeigte sich das Expertengremium, weil in der Schweiz die Sterblichkeit bei älteren Personen im Herbst höher war als in vergleichbaren westlichen Ländern.

Vitamin-D-Mangel bei Covid-19-Patienten

In ihrer Analyse halten die Forscher fest, dass an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten bei einigen Mikronährstoffen niedrige Werte aufweisen. Insbesondere wurde ein niedriger Vitamin-D-Blutspiegel bei schweren Verläufen und erhöhter Sterblichkeit festgestellt.

Deshalb empfiehlt die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung eine Nahrungsergänzung für Erwachsene, weil sich Schweizerinnen und Schweizer mehrheitlich nicht an die gesunde Lebensmittelpyramide hielten. Nicht nur Vitamin D wird empfohlen, was gerade in den dunklen Monaten mit wenig Sonne besonders Sinn mache, sondern auch Omega-3, Selen und Zink.

Eine Studie, die im Oktober 2020 im amerikanischen «Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism» veröffentlicht wird, zeigt, dass über 80 Prozent der Covid-19-Patienten in einem spanischen Spital ein Vitamin-D-Defizit hatten. Die generell schweren Verläufen und Sterblichkeit leidenden Männer hatten dabei einen noch tieferen Vitamin-D-Spiegel als die Frauen.

Studienautor empfiehlt Vitamin D

Ein Studienautor von der Universität von Cantabria in Santander sagt deshalb im wissenschaftlichen Journal, dass eine Vitamin-D-Behandlung bei Covid-19-Patienten mit niedrigen Vitamin-D-Spiegeln zu empfehlen sei, da dieser Ansatz positive Auswirkungen sowohl auf den Bewegungsapparat als auch auf das Immunsystem haben könnte.

Professorin Heike Bischoff, Chefärztin am Universitätsspital Zürich, empfiehlt Vitamin D -Tröpfchen gegen Covid-19.

Ins gleiche Horn bläst Heike Bischoff-Ferrari vom Universitätsspital Zürich. In einem Offenen Brief appelliert die Chefärztin am Universitätsspital und Altersforscherin an der Universität Zürich an den Bundesrat und das BAG, rasch einen eindringlichen Aufruf an die ältere Bevölkerung zu machen, Vitamin D einzunehmen. «Seit Jahren beschäftigt sich unsere Forschungsgruppe an der Universität Zürich mit der Bedeutung und Wirkung von Vitamin D3». Und die Professorin schreibt:

«Wir konnten in eigenen Studien Hinweise liefern, dass Vitamin D schwere Infekte bei hochbetagten Hüftbruchpatienten senken kann, Entzündungsmarker senkt, und bei aktiven Menschen im Alter von 70 bis 74 die Rate jeglicher Infektionen senken kann.»

Es genüge deshalb nicht, nur beiläufig die Einnahme von Vitamin D zu empfehlen wie das BAG das gemacht habe. Bischoff-Ferrari hält es in der aktuellen Pandemiesituation für risikoreich, wenn Task-Force-Mitglieder oder Kantonsärzte öffentlich die Wirksamkeit von Vitamin D bezüglich der Prävention von Akuten Atemwegsinfekten und COVID-19 negieren.

Heike Bischoff-Ferari.

Hausarzt in der Sendung «Puls» sieht keinen Nutzen

Genau das machen verschiedene Ärzte, so wie zum Beispiel der Hausarzt Felix Huber, der in der TV-Sendung «Puls» versucht, das «Wundermittel» zu entzaubern. Dass Covid-19-Patienten aufgrund ihres in der Regel hohen Alters oft einen Vitamin-D-Mangel aufweisen, hält der Allgemeinmediziner für logisch. Daraus aber einen kausalen Zusammenhang zur Schwere der Erkrankung zu formulieren sei falsch. Hier werde Korrelation mit Kausalität verwechselt.

Ein Beispiel: Im Sommer ist der Vitamin-D-Spiegel hoch wie auch der Konsum von Glace. Beides hat damit zu tun, dass die Sonne viel scheint, was den Vitamin-D-Spiegel im Blut erhöht, aber auch die Lust nach Gelati. Trotzdem hat das eine mit dem anderen keinen direkten Zusammenhang. So sei das auch bei Vitamin-D und der Schwere der Covid-19-Verläufe, die nach Huber nicht bewiesen sei. Vitamin-D-Ergänzung sei keine Covid-19-Prävention. Die Studien, die eine Risikoreduktion zeigten, seien durchwegs schlecht. Die Empfehlung zur Nahrungsergänzung durch Vitamin-D beruhe mehr auf Hoffnung, denn auf Beweisen.

Rosemann hält Berichte aus Altersheimen für Zufall

Das sieht auch Thomas Rosemann von der Universität Zürich so. In einem Interview im «Tages-Anzeiger» sagt der Experte für Hausarztmedizin, dass alle ernst zu nehmenden Studien zeigten, dass zusätzliches Vitamin D nichts bringe, wenn nicht ein ausgeprägter Mangel vorliege. Die Fallberichte aus Altersheimen wie zum Beispiel in Elgg, in denen die Bewohner Vitamin D bekommen haben und keiner an Covid-19 erkrankt ist, hält Rosemann für wundersame Fallberichte. Solche Beobachtungen seien oft einfach Zufall.

Berger wie Rosemann sagen, dass die Vitamin-D-Einnahme nur zu einer trügerischen Sicherheit führe, weil sich die Menschen danach unvorsichtiger verhielten. Das allerdings ist auch nicht mehr als eine Behauptung. Dafür, dass jemand wegen der Einnahme von Vitamin D auf Maske und Schutzmassnahmen verzichtet, gibt es auch keinen Beleg.

Warnung vor Exzessen

Rosemann sagt, die in der Schweiz empfohlene Dosis von rund 800 Einheiten schade wohl nicht. Er warnt aber vor Exzessen und Überdosierung. Das führe zu vermehrter Sturzneigung und Nierenproblemen oder im Extremfall sogar zu einem erhöhten Darmkrebsrisiko. Generell werde der Vitamin-D-Hype so verschwinden, wie auch schon der Vitamin-C-Boom und andere Ernährungs-Überhitzungen verschwunden seien, sagt Rosemann.

Heike Bischoff-Ferrari ist da anderer Meinung. Wenn wir tatenlos noch einige Monate warteten, bis klinische Studien die Wirksamkeit von Vitamin D bestätigen, zum Beispiel die laufende Studie in Boston, «dann sterben in dieser Zeit möglicherweise Dutzende oder Hunderte von Menschen», schreibt die Altersforscherin der Universität Zürich.

Covid-19-Nutzen bleibt unklar

Die Positionen der Ärzte liegen weit auseinander. Gesichert ist, dass eine zusätzliche Einnahme von Vitamin D bei Kleinkindern und Schwangeren Sinn macht. Wie auch bei Bewohnern in Pflegeheimen, um die brüchiger werdenden Knochen zu stabilisieren. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit (BLV) hält eine Zusatzernährung mit Vitamin D bei weiten Teilen der Bevölkerung für unnötig. Wer sich einigermassen gesund ernährt und den Kopf genug an die Sonne hält, braucht im Normalfall wohl kein Zusatz-Vitamin. Ob es älteren und immunschwächeren Personen gegen Covid-19 hilft, ist noch nicht klar. Es gibt aber auch keinen Beleg dafür, den Nutzen kategorisch abzulehnen wie Huber und Rosemann das tun,