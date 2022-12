Corona war auch 2021 deutlich tödlicher als bisher bekannt

Covid-19 Neue Zahlen bestätigen: Auch 2021 war Corona deutlich tödlicher als bisher bekannt Die provisorischen Zahlen zu den Todesursachen 2021 zeigen: Die vom Bundesamt für Gesundheit veröffentlichten Zahlen zu den Covid-Sterbefällen sind weiterhin deutlich zu tief. Ruben Schönenberger 1 Kommentar 20.12.2022, 08.47 Uhr

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlicht wöchentlich Zahlen zur Coronapandemie: Anzahl Tests, Impfungen, Infektionen und auch Todesfälle. Doch das BAG erfährt nicht von allen Corona-Todesfällen. Die verlässlicheren Angaben bietet die Todesursachenstatistik. Diese erscheint immer mit einiger Verzögerung. Am Dienstag hat das Bundesamt für Statistik (BFS) die provisorischen Zahlen zu 2021 publiziert. Diese zeigen: 6718 Covid-Sterbefälle wurden 2021 erfasst.

Damit bestätigt sich, was schon die Todesursachenstatistik 2020 gezeigt hatte: Die Zahlen des BFS sind deutlich höher als jene des BAG. Bei Letzterem wurden für das Jahr 2021 nämlich nur 4329 Corona-Todesfälle erfasst.

2020 hatte das BAG 7593 Corona-Todesfälle erfasst, das BFS allerdings 9991.

Auch gleich geblieben ist: Beim allergrössten Teil der Corona-Todesfälle wurde die Infektion als Haupttodesursache identifiziert. 2021 war das bei 5887 der 6718 Fälle so, also in knapp neun von zehn Covid-Sterbefällen.

