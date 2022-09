Positiver Schnelltest, negativer PCR-Test - wie kann das sein?

Corona Erst ein positiver Schnelltest, dann ein negativer PCR-Test – wie kann das sein? Sind Corona-Schnelltests manchmal genauer als ein PCR-Test? Das lassen verschiedene Fälle negativer PCR-Tests nach positiven Schnelltests vermuten. Doch wahrscheinlicher ist etwas anderes. Sabine Kuster Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Antigen-Selbsttest: Manchmal fällt das Resultat falsch-positiv aus. Gaetan Bally/Keystone

Ein 39-jähriger Mann erwartete Besuch von der Familie seiner Freundin. Weil auch Babys kommen sollten, machte er zur Sicherheit einen Corona-Schnelltest, obwohl er sich nicht krank fühlte. Überraschenderweise war der Selbsttest positiv. Doch der nachfolgende PCR-Test am selben Tag war negativ – wie auch jener seiner Freundin.

In einem anderen Fall machte eine Frau einen Corona-Selbsttest, weil sie Halsweh hatte. Der Test fiel positiv aus, doch das Resultat des PCR-Tests, den sie noch am selben Tag machen liess, war negativ. In ihrer Familie gab es zu der Zeit auch niemanden mit Corona. Fälle wie diese scheinen ab und zu vorzukommen, jedenfalls muss man für ein Beispiel nicht lange suchen im Bekanntenkreis.

Positive Schnelltests sind eigentlich recht zuverlässig

Es ist bekannt, dass Schnelltests Infektionen nicht immer zuverlässig anzeigen, gerade wenn jemand keine Symptome hat und die Virenlast gering ist. Positive Selbsttests hingegen gelten als so verlässlich, dass die Gesundheitsbehörde in den USA beispielsweise keinen nachfolgenden PCR-Test empfiehlt, wenn man Symptome hat und der Schnelltest positiv ausgefallen ist und auch das BAG schreibt: «Eine PCR-Bestätigungsdiagnostik nach positivem Antigen-Schnelltests ist nicht notwendig, aber möglich.»

Doch könnte es auch sein, dass die PCR-Tests wegen der neuen Varianten weniger zuverlässig geworden sind? Michael Huber, Leiter Diagnostik und Entwicklung am Institut für medizinische Virologie der Universität Zürich, sagt, PCR-Tests seien und blieben der Goldstandard:

«Die Tests sind nicht wegen der neuen Variante BA.5 falsch negativ, denn die Testverfahren weisen jeweils mehrere konservierte Abschnitte im Virusgenom nach und sind daher redundant aufgebaut. Das Risiko eines falsch negativen PCR-Tests ist äusserst gering.»

Die Verlässlichkeit von PCR-Tests sei in vielen Studien bestätigt worden. Die Sensitivität wird überprüft, indem man die PCR mit verschiedenen Viruskonzentrationen und verschiedenen Virusvarianten testet. Ganz allgemein zur Bestimmung der Sensitivität und Spezifität muss man wissen, ob ein Patient eine bestimmte Krankheit wirklich hat. «Dies ist zum Teil schwierig zu bestimmen, kann aber bei manchen Krankheiten (nicht im Fall von Covid-19) anhand von typischen Symptomen ermittelt werden.» Weiter zum Beispiel mittels Zellkulturen oder Untersuchungen des Blutes: Hubers Team hat zur Überprüfung von anderen Sars-CoV-2-Tests zum Beispiel Proben aus seinem Archiv von vor 2020 genommen, die ganz bestimmt SARS-CoV-2 negativ waren, um falsch positive Resultate zu entdecken.

Die Tests könnten auf andere, harmlose Coronaviren reagieren

Fragt sich also, warum die Schnelltests manchmal fälschlicherweise positiv sind. Calvin E. Hwang von der Universität Stanford in Kalifornien hat mit seinem Team die Zuverlässigkeit der Schnelltests (Antigentests) mit den PCR-Tests verglichen. Auch er sagt: «Es ist unwahrscheinlich, dass ein PCR-Test negativ ausfällt, wenn eine Person Corona hat.» Es sei viel eher möglich, dass ein Schnelltest fälschlicherweise positiv ist. «Es gibt wissenschaftliche Diskussionen über negative PCR-Tests nach positiven Schnelltests und der Verdacht ist, dass Antigen-Schnelltests mit anderen Coronaviren kreuzreaktiv sein können.»

Das würde bedeuten, dass Schnelltests manchmal auch auf jene vier Coronaviren reagieren, die in der Regel keine schweren Erkrankungen hervorrufen und schon vor Sars-CoV-2 als harmlose Erkältungsviren der Bevölkerung zirkulierten.

Einzelne Viren in der Nase sind nicht nachweisbar

Nach dem negativen PCR-Test des eingangs erwähnten 39-jährigen Mannes mutmasste die beteiligte medizinische Fachperson, es hätten sich beim Schnelltest auch tatsächlich Sars-CoV-2-Viren im vorderen Nasenbereich befunden haben können, die es aber nicht bis in den Körper geschafft hätten, da der Mann schon immun sei.

Virologe Michael Huber teilt diese Mutmassung überhaupt nicht: «Viren werden erst nach ein paar Tagen Inkubationszeit nachweisbar. Sie müssen es also in den Körper schaffen und sich vermehren. Einzelne Partikel vor einer Infektion sind weder mit einem Schnell- noch mit einem PCR-Test nachweisbar.» Eventuell könnte das Problem aber gewesen sein, dass der Abstrich nicht korrekt gemacht worden sei.

Ob Kreuzreaktion beim Schnelltest oder unsorgfältiger Abstrich für den PCR-Test: Wegen der Unsicherheit durch zwei unterschiedliche Testresultate bewirtete der eingangs erwähnte 39-jährige Mann seine Gäste dann mit Abstand und Maske und konnte das Wochenende nicht wirklich geniessen.

