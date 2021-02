Corona-Effekt Studie zeigt: Haustiere helfen gegen Stress – oder führen zu Überforderung Hunde und Katzen sind in dieser Pandemie als pelzige Gesellschafter so beliebt wie nie. Doch geht es uns tatsächlich besser, wenn wir Haustiere um uns haben? Eine Zürcher Studie gibt Antworten. Niklaus Salzmann 16.02.2021, 05.00 Uhr

Die Anwesenheit eines Hundes hilft, Stress zu ertragen – und dies besser als ein menschlicher Partner. Getty

So viele Hunde gab es hierzulande noch nie: 530'099 waren Ende 2020 in der Schweiz registriert. Zwar nimmt die Anzahl der Hunde seit langem kontinuierlich zu, doch der Anstieg seit April 2020 ist steiler als in früheren Jahren – ein Corona-Effekt. Die Leute sitzen zu Hause vor ihren Computern, fühlen sich einsam und haben mehr Zeit, um spazieren zu gehen, weil das Pendeln wegfällt.

Nicht nur Hunde, auch Katzen, Kaninchen, Hühner und Schildkröten liegen im Trend, wie die Suchanfragen auf Anzeigenportalen zeigen (wir haben berichtet). Doch sind diese Tiere für unser Wohlbefinden so gut wie ihr Ruf? Geht es uns tatsächlich besser, wenn wir Haustiere um uns haben?

Das Kuschelhormon macht glücklich

Aus Erfahrung wissen wir: Streicheln macht glücklich. Dafür verantwortlich ist das Hormon Oxytocin – oft Kuschelhormon genannt. Es wird vom Körper bei Berührungen freigesetzt, steigert kurzfristig das Wohlbefinden und stärkt längerfristig Bindungen. Für das Überleben der menschlichen Spezies ist es unerlässlich: Es erhöht die Chancen, dass Sexualpartner nach dem Akt ein Paar bleiben und es sorgt dafür, dass wir schreiende Säuglinge nicht im Wald aussetzen.

Bei Berührung mit der Katze setzt der Körper Wohlfühl-Hormone frei. Alessandro Della Bella / Keystone

Das Hormon Oxytocin hilft auch gegen Stress. Das kommt nicht nur stillenden Müttern gelegen, wie ein Forschungsteam aus Buffalo im US-Bundesstaat New York zeigen konnte: Sowohl bei Maklerinnen und Maklern an der Börse als auch bei privaten Versuchspersonen, die zum Beispiel knifflige Rechenoperationen lösen mussten, blieb der Blutdruck in Stresssituationen tiefer, wenn ein Hund anwesend war. Das Tier wirkte sogar besser als die Anwesenheit der Partnerin oder des Partners.

Hundewelpen für gestresste Studis

Der gleiche beruhigende Effekt durch Hunde zeigte sich in einer Studie, in der betagte Menschen vor Publikum sprechen mussten. Die Universität Amsterdam hat 2018 sogar einen Raum mit Welpen eingerichtet, wo sich die Studierenden in der Prüfungszeit für eine Viertelstunde kuscheln anmelden konnten. Vermutlich können Hund oder die Katze also auch im Homeoffice den Menschen unterstützen, wenn sie ihm vor oder während einer schwierigen Videositzung Gesellschaft leisten.

Der kurzfristige Wohlfühleffekt bedeutet aber noch nicht, dass auch eine längerfristige Wirkung da sein muss. Ein Glas Bier zum Beispiel kann den subjektiv empfundenen Stress beim Sprechen vor Publikum auch senken – längerfristig löst Alkoholkonsum aber bekanntlich keine Probleme.

Die ersten Wochen mit Hund sind stressig

Wie ist es nun mit den Tieren? Martin Meyer, Professor für Neuropsychologie an der Universität Zürich, hat diese Frage genauer untersucht. Sein Team begleitete rund dreissig alleinstehende Menschen im Ruhestand, die sich einen Hund zulegten, während jeweils sechs Monaten.

Dabei zeigte sich zu Beginn ein negativer Effekt, wie Martin Meyer berichtet: «In den ersten Wochen mit dem Haustier waren die Teilnehmenden gestresster, unsicherer und dadurch auch unzufriedener. Sie fürchteten, die Ansprüche des Tiers nicht zu erfüllen.» Doch nach einer Weile änderte sich dies und die Zufriedenheit stieg stark an.

Insbesondere half der Hund tatsächlich, die Einsamkeit zu reduzieren. Eigentlich hatte das Team um den Psychologen sogar erwartet, dass sich durch den Hund das soziale Netzwerk eines Menschen ändert. Wer regelmässig Gassi geht, könnte dabei Kontakte zu anderen Menschen mit Hunden knüpfen. Doch dies traf nicht ein – und es war auch gar nicht nötig. «Es zeigte sich, dass ältere Menschen zufrieden sind mit ihrem Hund als Kompagnon und nicht so sehr Kontakt zu anderen Menschen brauchen», sagt Martin Meyer.

Mehr Besuch dank Wellensittich

Erstaunlicherweise konnte aber in den Siebzigern in England gezeigt werden, dass ein ganz anderes Haustier sich auf das Sozialleben der Halterinnen und Halter auswirkt: der Wellensittich. Alleinstehende Rentnerinnen und Rentner, die für die Studie einen Vogel erhielten, kriegten öfter Besuch und hatten bald mehr Freundschaften.

Wellensittiche helfen Menschen, Freundschaften zu schliessen.

Severin Bigler

Martin Meyer vermutet trotzdem, dass Hunde von allen Haustieren den grössten Effekt aufs Wohlbefinden haben. «Kein anderes Tier lebt so intim im Verbund mit dem Menschen», sagt er. Während die Katze selbstständig kommt und geht, ist der Hund ein Begleiter, den wir überall hin mitnehmen.

Und auch wenn das Gassigehen sich nicht unbedingt aufs Sozialleben eines Menschen auswirkt, ist es doch doppelt gesund. Erstens körperlich: Bewegungsmangel ist nicht nur bei älteren Menschen ein Zivilisationsphänomen, das diverse Beschwerden von Rückenschmerzen bis zu Herz-Kreislauf-Problemen und Diabetes verantworten kann. Zweitens psychisch: Körperliche Betätigung ist eines der wenigen Hausmittel, die tatsächlich gegen Stress wirken – und den dringend nötigen Spaziergang an einem hektischen Arbeitstag erlauben sich fast nur Menschen mit Hunden.

Hund füttern statt Bier trinken und TV gucken

Ist Frauchen oder Herrchen dagegen im Ruhestand, gibt der Hund mit seinen Bedürfnissen wiederum dem Leben eine Struktur. Martin Meyer erzählt von einem Mann, der an seiner Studie teilgenommen hat: «Früher hat sein Tag morgens mit Fernsehen und Bier trinken begonnen. Nun kommt der Hund an sein Bett, hat Hunger.» Fütterungs- und Spazierzeiten oder ein Badetag sind Eckpunkte, die dem Leben Stabilität geben. «Zudem gibt das Tier dem Halter das Gefühl, gebraucht zu werden», ergänzt Meyer.

Doch in der Studie gab es auch Teilnehmende, die mit dem Haustier überfordert waren – und zwar die beiden, die sich entgegen dem Rat der Studienleitung keine ausgewachsenen Hunde, sondern Welpen zugelegt hatten.

Auch Schildkröte sind in Coronazeiten besonders stark gefragt.



Benjamin Manser

Auch aus Tierschutzkreisen wird immer wieder davor gewarnt, sich leichtfertig ein Haustier zuzulegen. Zwar ist es ein grossartiges Glücksgefühl, einem jungen Hündchen oder Kätzchen beim Spielen zuzusehen, es sogar zu streicheln. Aber wer aus dem Jöö-Effekt heraus spontan ein Haustier kauft, kann rasch finanziell oder zeitlich überfordert sein. Denn das Tier lebt hoffentlich länger, als die Homeoffice-Pflicht anhält.