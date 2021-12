Das müssen Sie zur Kinderimpfung jetzt wissen

Corona Ab Januar sollen auch 5-Jährige den Piks bekommen: Was Sie jetzt über die Kinderimpfungen wissen müssen Macht es Sinn, die eigenen Kinder zu impfen und kommt die Kinderimpfung im Januar nicht viel zu spät? Antworten auf die drängendsten Fragen. Annika Bangerter, Katja Fischer De Santi, Bruno Knellwolf, Sabine Kuster, Niklaus Salzmann 2 Kommentare 13.12.2021, 11.50 Uhr

Ob ein Kind geimpft wird entscheiden die Eltern. Nana do Carmo

Wann kommt die Kinderimpfung in der Schweiz?

Bundesrat Alain Berset hat heute in Bern erklärt, dass die Kinderimpfung für 5-bis 11-jährige spätestens in den ersten Tagen des Januars kommen wird. Versucht wird aber schon im Dezember erste Impfungen zu ermöglichen. Bestellt sind 8 Millionen Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs für die Schweiz, aber im Moment noch nicht im Land. Die Leiterin Infektion beim BAG, Virginie Masserey bestätigte, dass die Impfempfehlung für Kinder diese Woche kommen werde. Derweil geht der Basler Regierungsrat Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektoren-Konferenz, davon aus, dass die Kinderimpfungen auch in den grossen Impfzentren möglich sein werden. Es sei zudem möglich und sinnvoll, auch die Kinderärzte für die Impfungen zu gewinnen. Diese machen ja auch die Kinder-Standardimpfungen gegen Masern, Mumps, Röteln und andere Krankheiten.

Wie sicher ist die Impfung für Fünf- bis Elfjährige?

In der Zulassungsstudie wurde der Impfstoff «Comirnaty» von Biontech/Pfizer an rund 1500 Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren getestet. Das reicht nicht, um allfällige seltene Nebenwirkungen zu erkennen. Es liegen aber bereits Erfahrungen aus anderen Ländern vor. In den USA hat dieser Impfstoff bereits Ende Oktober die Notfallzulassung erhalten. Inzwischen haben rund fünf Millionen Kinder dieser Altersgruppe die erste Dosis erhalten, rund zwei Millionen sind doppelt geimpft. Schwere Nebenwirkungen haben sich dabei keine gezeigt. Erfreulich ist das insbesondere mit Blick auf Herzmuskelentzündungen, die bei Teenagern in seltenen Fällen nach einer mRNA-Impfung auftreten.

Kommt es bei Kindern zu Herzmuskelentzündungen?

Bis jetzt ist kein einziger Fall bekannt. Auch nicht von den oben erwähnten 5 Millionen Kinder geimpften Kindern in den USA. Dies meldete das amerikanische Centers for Disease Control and Prevention letzte Woche. Bereits bekannt war, dass Myokarditis bei jungen Männern häufiger vorkommt. Generell geht man von einer Rate von 22 Fällen bei 100'000 Impfungen aus. In der Schweiz wurden bei 11 Millionen verimpften Dosen (bis 3. November) 35 Fälle von Myokarditis nach der Verabreichung von Pfizer/Biontech und 157 Fälle nach Moderna gemeldet. 77 Prozent betrafen Männer, das mittlere Alter lag bei 38 Jahren. In der Regel heilt die Entzündung gut aus.

Haben Kinder andere Impf-Nebenwirkungen?

Nebenwirkungen seien «tendenziell eher seltener als bei Jugendlichen und Erwachsenen», schreibt Swissmedic. Kinder hätten teilweise Schmerzen an der Injektionsstelle und Müdigkeit, in selteneren Fällen Kopfweh, Gelenkschmerzen oder Fieber. Die Nebenwirkungen dauerten im Allgemeinen nur kurz und traten nach der zweiten Dosis etwas häufiger auf.

Wie lauten die Empfehlungen andernorts? Wie wird die Schweizer Impfkommission wahrscheinlich entscheiden?

In den USA wird die Covid-Impfung Kindern ab fünf Jahren uneingeschränkt empfohlen. Auch Israel gehört zu den Ländern, die eine offensive Impfstrategie bei Kindern eingeschlagen haben. Zurückhaltender ist die Impfkommission in Deutschland. Die Empfehlung gilt dort nur für Kinder mit Vorerkrankungen und solche mit Kontakt zu besonders gefährdeten Menschen. Alle anderen können auf «individuellen Wunsch» impfen, heisst es. Begründet wird diese vorsichtige Haltung mit dem in dieser Altersgruppe geringen Risiko, bei einer Covid-Erkrankungen ernsthafte Komplikationen zu erleiden. In der Schweiz ist die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) für die Empfehlungen zuständig. Erwartet wird eine ähnliche Empfehlung wie in Deutschland.

Welchen Impfstoff und welche Dosis erhalten Kinder?

Kinder ab fünf Jahren erhalten zur Grundimmunisierung zwei Covid-19-Impfungen. Im Abstand von drei Wochen erhalten sie dabei den Impfstoff von Pfizer/Biontech. Die Dosierung ist niedriger als bei den über 12-Jährigen, wie Swissmedic schreibt: «Statt 30 Mikrogramm mRNA enthält eine Dosis zehn Mikrogramm (0,2 ml).» Dies entspricht somit einem Drittel der Dosis für Jugendliche und Erwachsene. Aktuell prüft Swissmedic auch ein Gesuch zur Zulassung des Moderna-Impfstoffs.

Macht die Impfung Sinn?

Covid-19 ist eine extrem ansteckende Krankheit, die neue Mutation Omikron verbreitet sich noch schneller als die vorhergehenden. Man muss davon ausgehen, dass sich alle Kinder, die nicht geimpft sind, infizieren werden. Die Zahlen zeigen bis jetzt, dass es Kinder sehr selten schwere Verläufe durchmachen und noch seltener hospitalisiert werden müssen. In seltenen Fällen (1 von 1000-10'000) verursacht eine Covid-Infektion bei Kindern das gefährliche Entzündungssyndrom Pims. Todesfälle wegen Pims sind weder in der Schweiz noch in Deutschland bekannt. Folgeschäden gibt es in 10 Prozent der Erkrankungen. Das Entzündungssyndrom ist mit der Delta-Variante etwas seltener geworden - zu Omikron liegen noch keine Daten vor. Eine Coronainfektion bei Kindern kann ausserdem in rund ein bis zwei Prozent der Fälle Long Covid verursachen.

Minderjährige sind zur Zeit die grössten Pandemietreiber. In der Gruppe der 10- bis 19-Jährigen werden seit einem Monat die meisten Infektionen gezählt. In der Gruppe der 0- bis 9-Jährigen sind die Zahlen ebenfalls sehr hoch. Diese Kinder stecken zu Hause ihre Eltern, Grosseltern in der Schule die Lehrerinnen an. Die Kinder zu impfen hilft, die Pandemie zu bremsen.

Wie gut schützt die Impfung die Kinder?

Die Zulassungsstudie hat gezeigt, dass die Impfung schwere Krankheitsverläufe bei Kinder ab fünf Jahren «praktisch vollständig» verhindert, schreibt Swissmedic.

Wer entscheidet, ob ein Kind geimpft wird?

Die Eltern. Anders als bei den Teenagern, die ab 12 Jahren selber entscheiden können, sofern der behandelnde Arzt sie als urteilsfähig einstuft, liegt die Verantwortung über die Impfung bei Kindern komplett bei den Eltern. Auch vonseiten Behörden und der Impfkommission wird es höchstens eine Empfehlung geben.

Soll man Kinder impfen, wenn sie schon Corona hatten?

Dazu hat die eidgenössische Impfkommission noch keine Empfehlung abgegeben - jedoch die deutsche «Ständige Impfkommission» (Stiko): Bei genesenen Kindern ohne Vorerkrankung rät die Stiko, sich auf die natürlich aufgebaute Immunität zu verlassen, statt sie zusätzlich impfen zu lassen. In anderen Ländern wird dann eine Impfung dennoch empfohlen. In England muss 12 Wochen nach einer Infektion mit der Impfung zugewartet werden. Wer ausschliessen will, dass das Kind Corona schon hatte, bevor es geimpft wird, kann das Blut des Kindes auf Antikörper gegen das Virus untersuchen lassen.

