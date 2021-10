Die UN-Klimakonferenz in Glasgow, die wichtigsten Punkte

COP26 Das Thermometer steht immer noch auf 2,7 Grad – was Sie zum Beginn der Weltklimakonferenz wissen müssen 2015 haben sich 189 Länder zum Pariser Abkommen verpflichtet, über die Umsetzungsregeln wird ab Montag an der COP26 in Glasgow verhandelt. Mit dem ETH-Klimatologen Reto Knutti haben wir die 13 Fragen und Antworten zusammengestellt. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 31.10.2021, 14.00 Uhr

Um die Erwärmung zu stoppen, muss der Treibhausgas schneller eingegrenzt werden. Keystone

Am Montag wird Bundespräsident Guy Parmelin gemeinsam mit rund 100 Staats- und Regierungschefs in Glasgow die Weltklimakonferenz COP26 der UNO eröffnen. Diese hätte ursprünglich im April 2020 stattfinden sollen.

Sie musste wegen Corona verschoben werden und so verhandeln nun diese Woche bis zum 12. November Wissenschafter und Politiker über die Umsetzung des Pariser Abkommens. Zu diesem haben sich 189 Staaten verpflichtet. So auch die Schweiz, die durch Umweltministerin Simonetta Sommaruga und Finanzminister Ueli Maurer vertreten wird.

Wie steht es um das Weltklima?

Der diese Woche publizierte «Emissions Gap Report» der UNO zeigt, dass die nationalen Klimazusagen mit den jetzigen Klimamassnahmen einen Temperaturanstieg von 2,7 Grad Celsius bis Ende des Jahrhunderts bedeuten. Das liegt weit über den Zielen des Pariser Abkommens, nach dem die globale Erwärmung unter 1,5 Grad bleiben sollte. Dafür müsste die Welt die jährlichen Treibhausgas-Emissionen in den nächsten acht Jahren halbieren.

Wer nimmt an der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow teil?

Eingeladen sind 189 Staaten. Für die Verhandlungen zum Klimawandel hat die UNCCF die Mitgliedsländer in zwei Hauptgruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe «Annex I» besteht aus den industrialisierten Ländern, Staaten deren Wirtschaftssystem umgestellt wird, sowie die Staaten, die zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gehören.

Alles Länder, die selbst etwas für den Klimaschutz tun können. Die andere Hauptgruppe «non-Annex I» besteht aus Entwicklungsländern, denen geholfen werden muss. Zudem nehmen auch Nichtregierungsorganisationen teil, die aber kein Stimmrecht haben. Veranstaltet wird die Konferenz von Grossbritannien in Partnerschaft mit Italien.

Verfolgen die 189 Staaten einen globalen Treibhausgas-Absenkpfad, damit die Welt irgendwann ohne Verbrennung von Öl und Kohle auskommt?

Nein, solche Absenkpfade gibt es für einzelne Länder, nicht für die ganze Welt. Aber es gibt das globale Ziel der UNO mittels des Pariser Abkommens, die Erderwärmung unter 1,5 Grad seit vorindustrieller Zeit zu belassen. «Das impliziert ein Netto-Null-Ziel um 2050 herum.

Aber jedes Land kann selber entscheiden, wie viel es dazu beitragen will», sagt Reto Knutti von der ETH Zürich. Nicht alle Länder müssen gleichzeitig auf Netto-Null sein, die Industriestaaten sollten es früher sein.

Wann wollen die einzelnen Länder auf Netto-Null-Emissionen kommen?

Die meisten Länder haben sich bis zu dieser Klimakonferenz gemäss dem Klimatologen Knutti nur ein Zwischenziel bis 2030 gesetzt. Einige Länder verfolgen das Ziel, bis 2050 auf Netto-Null zu sein. In Kopenhagen hat man 2009 versucht, ein Abkommen zu gestalten, das die Länder zu einer Zahl verpflichtet hätte.

Das ist aber gescheitert, weil sich die einzelnen Staaten nicht von anderen diktieren lassen wollen, weder China, Russland, die USA, Saudi-Arabien noch Indien. Deshalb wurde ein Rahmenwerk erstellt, in dem jedes Land selbst seine Ziele festlegen kann, um irgendwann Netto-Null zu erreichen.

Wie sollen die Staaten an dieser COP26 zusammen eine Lösung finden?

Das geht über Verhandeln, Diskutieren und den Mechanismus von «shame and blame». Wenn der das macht, dann mache ich das auch. Bei diesem «ratchet up mechanis» sollen die Länder alle fünf Jahre ihre Ziele aufdatieren und idealerweise verbessern.

Wer hat konkrete Netto-Null-Ziele?

Auf dem Climate-Action-Tracker wird aufgelistet, wer den Netto-Null-Weg verfolgt. Dass Länder ein Ziel haben, heisst nicht, dass sie es auch erreichen. «Auch die Schweiz hat sich schon einige Klimaziele gesetzt, aber bis jetzt noch jedes verfehlt», sagt Knutti.

Wichtig ist, dass Hauptemittenten ein Netto-Null-Ziel haben: Die USA 2050, die EU 2050, einige EU-Länder schon 2045, China 2060. Auch Saudi-Arabien, Russland und Australien haben vor der Klimakonferenz ein Ziel bekanntgegeben.

Gibt es eine gemeinsame Strategie der willigen Nationen, wie man die Entkarbonisierung vorantreibt?

Nein, eine gemeinsame Strategie gibt es nicht. Australien hat jetzt zum Beispiel bekanntgegeben, Netto-Null 2050 erreichen zu wollen. Gleichzeitig wird aber nicht auf fossile Treibstoffe verzichtet. Das CO 2 aus der Verbrennung soll danach aber technisch abgeschieden werden.

Die meisten Staaten haben noch keinen klaren Plan, wie die Energieversorgung 2050 aussehen soll. Konkretere Ziel gibt es für 2030 mit Massnahmen in verschiedenen Sektoren wie bei den Gebäuden oder dem Verkehr. Wissenschaftlich ist klar, dass Netto-Null nur erreichbar ist, wenn praktisch keine fossilen Brenn- und Treibstoffe mehr verwendet werden, sagt der ETH-Klimatologe Knutti.

Öl, Gas und Kohle ist bei weitem der dominierende Anteil an der Treibhausgas-Problematik mit etwa 65 Prozent. Eine geringere Rolle spielen Landnutzung, Abholzung, Zementherstellung und die Landwirtschaft, Letztere aufgrund des dabei erzeugten Methans.

Welche Möglichkeiten gibt es für eine Entkarbonisierung?

Die fossilen Treibstoffe müssen zu fast 100 Prozent eliminiert werden. Dort wo das auf keinen Fall möglich ist, gibt es zwei Ersatzmöglichkeiten. Zum ersten mit dem Einsatz von synthetischen Treibstoffen, die aus erneuerbarer Energie hergestellt werden.

So könnte zum Beispiel künstliches Kerosin hergestellt werden, um den Flugverkehr zu ermöglichen. Zweitens gibt es die Möglichkeit, das nach dem Verbrennen des Öls entstandene CO 2 aus der Atmosphäre abzuscheiden, wie das beispielsweise die Schweizer Firma Climeworks macht: eine CO 2 -Sequenzierung.

Was ist denn das Ziel in Glasgow?

Die Erwartungen an die internationalen Verhandlungen sind in diesem Jahr nicht sehr hoch. Am Schluss der Konferenz wird kein Klimadokument verabschiedet werden, welches die Welt auf den Kopf stellt, sagt Knutti. Einerseits geht es um das Regelwerk, darin wird zum Beispiel festgelegt, wie Emissionen gehandelt werden und wie sich ein Land CO 2 -Senken anrechnen lassen kann für seine CO 2 -Bilanz.

Um die gemachten Fortschritte gegenüber Netto-Null zu dokumentieren, ist das entscheidend. Geregelt werden sollte auch wie man mit nicht permanenten CO 2 -Senken umgeht, also Aufforstung, Waldbewirtschaftung oder der Austrag von CO 2 -neutraler Pflanzenkohle auf den Feldern. Damit wird CO 2 gebunden, aber unter Umständen nicht dauerhaft. Neben dem Regelwerk geht es um die Finanzierung von Klimamassnahmen in Entwicklungsländern.

Dabei ist das erste Standbein die Vermeidung von CO 2 , das zweite die Anpassung an zukünftige Risiken und drittens die 100 Milliarden, welche die Entwicklungsländer als Hilfe erhalten sollen. Die Frage ist, wer das bezahlt. Ein Diskussionspunkt ist auch die Erholung der Wirtschaft nach Covid, bei dem nicht die gleichen Klimafehler machen sollte wie zuvor.

Zum Beispiel eine Airline subventionieren, damit sie nachher wieder zu Spottpreisen nach Ibiza fliegen kann. Erwartet wird, dass Länder im Vorfeld oder an der Konferenz selber ambitioniertere Klimaziele äussern.

Wie verpflichtend sind die COP-Beschlüsse?

Die Umsetzung wird in den Ländern beschlossen. In der Schweiz gibt es nach der Ablehnung des CO 2 -Gesetzes momentan keine gesetzliche Grundlage, wie man die Zwischenziele 2030 erreichen will.

Ist die Schweiz auf Kurs?

Nein, das CO 2 -Reduktionstempo ist deutlich zu langsam, sagt der Klimatologe Knutti. Massgebend ist die totale Emission, jede Tonne, die verbrennt wird. Wenn der Trend so weiter geht wie heute, wird die totale Gesamtmenge von CO2 über alle Jahre, welche die Schweiz ausstossen darf, 2,5 Mal zu hoch sein.

Netto-Null würde frühestens 2070 erreicht. Angestrebt wird gemäss der Klimastrategie des Bundesrates, die Emissionen bis 2030 zu halbieren und bis 2050 auf Null zu kommen.

Wie schlimm ist der Methanausstoss?

Der Anteil am Treibhausgaseffekt von Methan ist deutlich kleiner als von CO 2 . Methan hat aber eine kürzere Lebensdauer in der Atmosphäre, deshalb haben Klimamassnahmen einen schnellen Nutzen. Das zweitwichtigste Treibhausgas wird vor allem durch tierische Produktion erzeugt. Da es weltweit zu viele Nutztiere gibt, ist der Methanausstoss zu hoch.

Wie hoch ist das Potenzial technischer Lösungen für den Klimaschutz?

Die neuen Technologien wie der Antrieb und die Herstellung von Wasserstoff und das technische Abscheiden von CO 2 aus der Atmosphäre funktionieren. Die Anwendung ist aber eine Frage der Kosten, der Verfügbarkeit und der Mengen, die produzierbar sind, erklärt Reto Knutti.

Dann spielt die politische Umsetzung oder Subventionierung solcher Techniken ebenfalls eine Rolle. Da geht es um Investitionen, Bewilligungen und Akzeptanz.

Ein Beispiel: Wasserstoff im Tank macht nur Sinn, wenn er aus erneuerbarer Energie hergestellt wird. Die Stromproduktion aus der Windkraft scheitert oft an der fehlenden Akzeptanz. Generell braucht es für Cleantech Strom und die Schweiz – und nicht nur diese – wird langfristig grosse Herausforderungen bei der Stromversorgung lösen müssen, insbesondere im Winter.