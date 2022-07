Chronobiologie Gewaltige Unterschiede je nach Zeitpunkt des Sportmachens: Wer Abnehmen will, sollte am Morgen trainieren Wer Gewicht verlieren will, sollte vor dem Trainieren unbedingt auf die Uhr schauen. Sport am Morgen ist dann viel effizienter. Will man hingegen Muskelmasse aufbauen, empfiehlt sich der Nachmittag oder frühe Abend. Jörg Zittlau Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In einer Langzeitstudie verloren Frühsportler durchschnittlich 6,2 Kilogramm an Gewicht, während Spätsportlern nur um 1,6 Kilopunkte abnahmen. Getty

Auf die Piste oder in den Kraftraum, wenn frühmorgens die Vögel zwitschern? Oder doch erst, wenn im Fernsehen das Abendprogramm beginnt? Viele Sportlerinnen und Sportler fragen sich, was für sie der richtige Trainingszeitpunkt ist. Forschende haben mittlerweile interessante Antworten darauf gefunden. Ihr Resümee: Es kommt darauf an, was man mit dem Sport erreichen will. Und auf den persönlichen Biorhythmus. Und aufs Geschlecht.

Sie joggt täglich, für eine halbe Stunde. Entweder auf dem Lauftrainer oder im Freien. US-Vizepräsidentin Kamala Harris ist deutlich fitter als das Gros ihrer Landsleute. Was aber für diese geradezu wie aus einer anderen Welt klingen muss, ist der Zeitpunkt, den die Politikerin für ihren Work-out gewählt hat: den frühen Morgen, noch vor dem Frühstück. Ihre Begründung:

«Es bringt dein Blut in Wallung, und dein Adrenalin zum Fliessen.»

Kamala Harris

US-Vizepräsidentin Key

Nicht wenige Sportler, auch hierzulande, sehen das ähnlich. Doch für andere ist die Vorstellung vom Training vor dem Frühstück nichts anderes als ein Morgengrauen. Sie werden erst abends aktiv, wenn die meisten schon auf dem Fernsehsessel festgepappt sind. Was die Frage aufwirft, wann eigentlich der richtige Zeitpunkt für das körperliche Training ist. Oder ist er vielleicht ohne Bedeutung?

Letzteres kann jetzt endgültig ausgeschlossen werden. Denn ein internationales Forscherteam um Dominik Lutter vom Münchener Helmholtz Diabetes Center hat soeben eine Studie veröffentlicht, die als Resümee einen «Atlas des Bewegungsstoffwechsels» vorlegt. Er liefert konkrete physiologischen Belege dafür, dass sich körperliche Bewegung – je nach Tageszeit – tatsächlich unterschiedlich auf den Organismus auswirkt.

Erstaunliche Unterschiede beim Abspecken

Die Methode der Wissenschafter: Man liess Mäuse ein intensives Training auf dem Laufband absolvieren, und zwar entweder früh am Morgen oder spät am Abend, und dann wurde per Blut- und Gewebeproben ein umfassendes Stoffwechselprofil der Tiere erstellt.

Im Ergebnis zeigte sich, dass vor allem die metabolische Muskel-Leber-Achse je nach Tageszeit sehr unterschiedlich reagierte. So zogen etwa morgendlichen Rennmäuse ihre Energien deutlich mehr aus den Fettdepots als ihre abendaktiven Pendants. «Denn nach dem nächtlichen Fasten sind die Energiereserven in der Leber erschöpft», erklärt Lutter. Der Körper müsse dadurch, sofern er noch nicht Nachschub per Frühstück erhielt, früher auf den Fettstoffwechsel umschalten.

Nun funktionieren Mäuse bekanntlich anders als Menschen. Doch die Nagerstudie liefert ja letzten Endes auch nur die physiologische Grundlage für bisherige Forschungen, in denen sich bereits deutlich gezeigt hat, dass Sport in Abhängigkeit von der Tageszeit sehr unterschiedliche Effekte auf den Menschen haben kann.

So animierte vor etwa zwei Jahren ein US-amerikanisches Forscherteam 88 übergewichtige Männer und Frauen zu fünfmal Sport die Woche. Der Kalorienverbrauch war bei allen gleich, doch sie unterschieden sich im Hinblick auf den Zeitpunkt ihres Trainings. Und das sorgte nach zehn Monaten für ziemliche Diskrepanzen bei ihrem Abspeckerfolg.

Die Frühsportler verloren um durchschnittlich 6,2 Kilogramm an Gewicht, während sich der Waagezeiger bei den Spätsportlern nur um 1,6 Kilopunkte gnädiger zeigte. Wer immer wieder zwischen Früh- und Spätsport wechselte, verlor knapp 4 Kilogramm. Für Studienleiter Erik Willis von der University of North Carolina steht daher fest:

«Es gibt eine Dosis-Wirkung-Beziehung zwischen dem Anteil der am Morgen absolvierten Trainingseinheiten und dem Gewichtsverlust.»

Wer mit Sport abnehmen will, sollte am besten morgens, möglichst sogar vor dem Frühstück trainieren.

Wer hingegen – etwa mit Hanteltraining – Muskelmasse aufbauen will, sollte tunlichst nicht vor dem Frühstück trainieren. Denn hier geht es um Trainingsreize mit hoher Intensität, für die der Körper relativ schnell sehr viel Energie benötigt. Vor dem Frühstück klappt das jedoch nicht, der Griff ins Energiereservoir der Leber geht ins Leere. Und dann besteht die Gefahr des sogenannten «Bonking». Was man am besten als «Gegen-die-Wand-Laufen» übersetzt, insofern bedeutet es, dass die Muskeln und schlimmstenfalls sogar das Gehirn ihren Dienst verweigern, weil sie nicht genug Energie in Form von Zucker bekommen. Mit der Konsequenz, dass die Sporteinheit zur Tortur ohne sonderlichen Trainingseffekt verkommt.

Für Muskelaufbau ist Abendtraining besser

Besser also, der Kraftsportler trainiert nach dem Frühstück. Oder gleich am späten Nachmittag oder frühen Abend, wenn nicht nur die Energiespeicher in der Leber gut gefüllt sind, sondern sich der Biorhythmus des Körpers noch einmal zu einem zweiten Hoch aufschwingt.

Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen den Geschlechtern, wie eine Studie im Journal «Frontiers in Physiology» kürzlich zeigte: Frauen, die nur ihre Beinmuskulatur stärken und gleichzeitig Fett verlieren wollen, könnten dies sehr wohl am Morgen tun. Nur wenn sie die Muskeln im Oberkörper stählen wollen, ist es besser, abends zu trainieren.

Für das ideale Training sollte man geschlechtsspezifische und interindividuelle Unterschiede berücksichtigen. Keystone

Und Männer profitieren gesundheitlich (Herz und Stoffwechsel) mehr von Abendtraining als Frauen.

Noch eine wichtige Erkenntnis enthält die Studie: Training am Abend hebt die Stimmung deutlicher als morgens – bei beiden Geschlechtern. Irgendwie logisch: Ein leerer Magen macht schliesslich schlechte Laune.

Sportler und Sportlerinnen sollten bei ihren Aktivitäten auch den eigenen Biorhythmus berücksichtigen. So besteht die Menschheit zu rund einem Viertel aus «Lerchen», die vorzugsweise früh aufstehen und ins Bett gehen; zu einem Viertel aus «Eulen», die ihren Leistungshöhepunkt erst relativ spät am Tag finden; und zu zwei Vierteln aus Mischformen dieser beiden Typen.

Dass dementsprechend eine Eule nicht gerade eine Kandidatin für das frühe Morgentraining ist, liegt auf der Hand. Aber sie sollte sogar, wie Roland Brandstaetter von der University of Birmingham in einer Studie an Hockeyspielern herausgefunden hat, bis zum Abend warten, ehe sie trainiert. Der Grund: Sie erreicht ihren Leistungshöhepunkt erst 11 Stunden nach dem morgendlichen Aufstehen. Im Unterschied zu den Lerchen, die das schon nach sechs Stunden schaffen.

Die Stunde der Eulen erst vor Mitternacht

Hinzu kommt, dass bei den Spätaufstehern die Ausschläge im Leistungsvermögen extrem heftig sind. Sie sind abends um rund 26 Prozent fitter als morgens, während bei den Frühmenschen die Fitness über den Tag nur um 8 Prozent variiert. «Solche enormen Unterschiede können einen grossen Einfluss auf die Talentsichtung, auf die Bewertung der Leistung eines Sportlers und schliesslich auch auf seinen Wettkampferfolg haben», betont Brand­staetter. Nicht umsonst gehörten, so der Chronobiologe weiter, die meisten Spitzensportler eher zu den Lerchen, weil sich das Wettkampfgeschehen meistens bei Tageslicht abspielt.

Es sei denn, es handelt sich um ein Fussballspiel in der Champions League, das bekanntlich erst um 21 Uhr beginnt. Dann schlägt die grosse Stunde der Eule. Das Problem dabei: Um überhaupt erst dahin zu kommen, muss sie schon viele Nachmittagsspiele gewonnen haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen