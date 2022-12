Samichlaus freut das: Es gibt mehr Esel in der Schweiz

Chlaustag Den Samichlaus freut’s: Es gibt wieder mehr Esel in der Schweiz Vom neuen Tiergesetz profitieren indirekt die Esel: Ihr Bestand ist extrem gewachsen. Aber viele Halter machen es sich zu einfach. Oft werden Esel nun als Kumpane fürs Ross angeschafft – aber zu wenig betreut. René Fuchs 05.12.2022, 05.00 Uhr

Schon mancher Sankt Nikolaus hat es leibhaftig erlebt, wenn es auf der Tour am 6. Dezember keinen Schritt mehr vorwärtsgeht. Der Umgang mit den eigenwilligen Equiden muss auch der Samichlaus im Voraus üben und Vertrauen aufbauen. Kleiner Tipp in letzter Minute zum Chlaustag: Esel mögen auch Streicheleinheit wie das Kraulen der Ohren. So entspannt er sich, streckt den Kopf nach vorn und lässt die Unterlippe hängen.

«Dank ihres starken Willens sind sie ausgesprochene Persönlichkeiten», sagt Dolores Telley. Störrisch würde sie das nicht nennen. Seit 20 Jahren ist sie Beraterin der Interessengemeinschaft Eselfreunde. Sie findet Esel empathisch, sensibel, neugierig und bedacht. «In brenzligen Situationen ist es ratsam, dem Esel unentwegt ruhig zuzureden», sagt sie.

Es gibt wieder mehr dieser Samichlausbegleiter: In den letzten sieben Jahren hat der Eselbestand in der Schweiz um einen Drittel zugenommen. Mitte Jahr waren es laut dem Bundesamt für Landwirtschaft 11’206 Tiere. Grund für die Zunahme ist vor allem das neue Tierschutzgesetz: Seit 2018 müssen Equiden Sicht-, Hör- und Geruchskontakt zu einem anderen Pferd, Pony, Esel, Maultier oder Maulesel haben. «Da die Pferdehaltung kostenintensiv ist, liegt die Anschaffung eines Esels eher auf der Hand», sagt Thea Zbinden, Präsidentin der Schweizerischen Interessengemeinschaft für Eselfreunde.

Auch fürs Gemüt und in der Pandemie waren die Esel begehrt

Doch die Zahl der Esel nimmt schon seit 2015 zu. Laut Zbinden spielen aber auch die Work-Life-Balance der Gesellschaft und die Pandemie eine Rolle: Vermehrt wurden in der Pandemiezeit Haustiere angeschafft, um das innere Gleichgewicht zu finden, den Familienalltag zu bereichern und die Welt im Kleinen vor der Haustüre zu haben.

Ein Grund ist auch, dass Esel als anspruchslos und billig gelten, doch das täuscht. Zwar verringern sich bei ihm die Unterhaltskosten um zwei Drittel, doch Esel sind nicht einfach Pferde mit langen Ohren. Sie zu halten, braucht fundiertes Wissen, ideale Platzverhältnisse mit einem steinigen Pfad zur besseren Abnützung der ständig nachwachsenden Hufe, es braucht eine Weide, ein Stall mit Trockenplatz und Zeit für die Pflege. Als Reit- und Lasttier sollten sie nicht mehr als 15 Prozent ihres Körpergewichts tragen.

Wir machen einen Besuch beim pensionierten Ehepaar Bruno und Dolores Telley oberhalb von Moutier. Neben der felsigen Graitery-Jurakrete und einem Bergwald erstreckt sich ihr Paradies Cerneux Renard. Seit dem Hauskauf vor 22 Jahren halten der frühere Eismeister von Biel und die dreifache Mutter hier Esel aus Leidenschaft.

Esel flüchten nicht wie Pferde kopflos

Kurz nach der Ankunft umringen uns ihre sieben Grautiere. Die Ohren sind steif nach oben gestellt, die Augen zielgerichtet, die Körperhaltung abwartend. Erste Berührungen lösen den Bann. Die 20-jährige Eselstute Dunia ist mit 127 Zentimeter Körpergrösse und 270 Kilogramm Gewicht die Grösste. Aber die Kleinste, die 23-jährige Cindy mit 89 Zentimetern und 120 Kilogramm, gibt den Ton an.

Ursprünglich stammen unsere domestizierten Hausesel aus dem schroffen Ödland und felsigen Gebirge Nordafrikas und Vorderasiens. «Das ist bei der Haltung besonders zu beachten», sagt Dolores Telley. Im Gegensatz zu den Pferden sind sie keine Fluchttiere. Sie prüfen genau, wo sie hintreten. Eine kopflose Flucht im steilen oder steinigen Gelände wäre für sie fatal. Ihre Hufe sind einem trockenen Untergrund angepasst. Nässe sollte daher vermieden werden, sonst kommt es zu Hufrehe.

Sauber bleiben ist nicht ihr Ding: «Ein Esel, der nicht stäubt, fühlt sich nicht wohl», lacht die Eselhalterin. Kaum hat sie den Staub aus dem Fell ausgebürstet, wälzt sich das Tier wieder am Boden, um sich so gegen Parasiten zu schützen.

Die meisten hiesigen Esel sind übergewichtig

Doch nicht alle Esel leben so gesund wie jene von Telley: 80 Prozent aller Grautiere in der Schweiz sind übergewichtig. Sie brauchen lange nicht so viel frisches Gras wie Pferde – eine Stunde auf kargem Wiesland reicht. Im Winter genügen täglich ein Kilogramm Heu pro 100 Kilogramm Körpergewicht. Dazu etwas Stroh und zwischendurch ein Apfel und ein Rübli.

Lebkuchen und Brot sind fehl am Platz. Dafür gehören Brennnesseln, Äste und gar Disteln zum Speiseplan. «Leider sieht man in der tierärztlichen Praxis häufig Krankheiten wie die Stoffwechselstörung ‹Equines Metabolisches Syndrom›, die durch die falsche Fütterung ausgelöst werden», bestätigt Professor Anton Fürst, Direktor der Klinik für Pferdechirurgie am Tierspital der Universität Zürich. «Durch ihr ruhiges Verhalten, das dichte Fell und ihre robuste Natur werden Krankheiten bei den Eseln meist erst spät erkannt.»

Die Grautiere werden auch deutlich später als Pferde zum Tierarzt gebracht. Entwurmung, Zahnpflege und regelmässige Hufpflege alle acht bis zehn Wochen durch einen Hufschmied gehören auch bei Eseln zur korrekten Haltung. Obwohl die Lebenserwartung der Langohren bis über 40 Jahre beträgt, sterben in der Schweiz haltungsbedingt viele Tiere früher.

Junge Esel nicht zu früh von der Mutter trennen

Mehrmals pro Woche gibt Eselexpertin Dolores Telley am Telefon Auskunft. Besonders wichtig ist ihr, dass Eselfohlen ihrem Verhalten entsprechend erst nach zehn Monaten von der Mutter getrennt werden. Die Kastration von jungen Eselhengsten sollte baldmöglichst vorgenommen werden, denn Eselhengste sind schwierig zu halten und Wallache oft sehr verspielt. Für Neulinge empfiehlt sie, zwei acht- bis zehnjährige Eselstuten anzuschaffen, die bereits erzogen sind.

In der Kälte mit Samichlaus und Schmutzli unterwegs zu sein, macht Eseln nichts aus: Sie frieren erst bei Temperaturen unter minus zehn Grad. Im Stall muss aber Zugluft vermieden werden.

Ein langes «IAH» durchdringt die Stille. Die tägliche stündige Weidezeit steht bevor. Zeitbewusst sind sie. «Die Liebe, die man einem Esel schenkt, kommt mehrfach zurück», sagt Dolores Telley und krault die Eselin Dunia hinter den Ohren. «IAH» hallt es vielstimmig nach.

