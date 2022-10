China Seit Mao hatte niemand mehr so viel Macht wie Xi Jinping – wer ist der Mann, der seine dritte Amtszeit als Staatschef antritt? Alamy Als Jugendlicher musste Xi Jinping miterleben, wie die Kommunistische Partei seine Familie zerstört hat. Seit zehn Jahren steht er selbst an der Spitze dieser Partei und führt sie nicht minder brutal. Der Versuch, hinter ein Mysterium zu gelangen. Fabian Kretschmer aus Peking 15.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Keine Erfahrung dürfte Xi Jinping so nachhaltig erschüttert haben wie der heimliche Sprung aus dem Fenster seines Erziehungsheims in Peking in einer regnerischen Nacht, als er 13 Jahre alt war. Während der Wirren der Kulturrevolution war Xis Vater zur Persona non grata erklärt worden, und auch der heranwachsende Jinping hatte darunter stark zu leiden: Als «Bastard» und «reaktionärer Schüler» verspottet, wurde er täglich von seinen Klassenkameraden verprügelt.

In besagter Nacht klopfte er, zitternd vor Kälte und Hunger, an der Wohnungstür seiner Mutter. Doch diese, so schrieb es später ein enger Vertrauter von Xis Vater in seinen Memoiren nieder, soll ihrem Sohn eine warme Mahlzeit und schützende Umarmung verwehrt haben. Stattdessen meldete sie den Flüchtigen umgehend bei den Behörden – nicht aus mangelnder Fürsorge, sondern schlicht aus Angst vor den wütenden Rotgardisten.

Über ein halbes Jahrhundert später hat Xi selbst die Spitze jenes Systems erklommen, das ihn einst gepeinigt hatte. Nach zehn Jahren an der Macht wird er nun beim 20. Parteikongress in Peking seine dritte Amtszeit verkünden – als erster Chinese seit dem Staatsgründer Mao Zedong. Der 69-Jährige hat die chinesische Gesellschaft in nur wenigen Jahren transformiert und ist von der historischen Mission getrieben, das Reich der Mitte zu seiner alten Grösse zurückzuführen. Im Juli 2021, als er das 100-Jahr-Jubiläum der Kommunistischen Partei zelebriert, sagte er:

«Die Ära, in der die chinesische Nation abgeschlachtet und drangsaliert wurde, ist für immer vorbei.»

Der Staatschef thronte damals auf dem Schutzwall der Verbotenen Stadt, direkt über dem ikonischen Bildnis Mao Zedongs, während ihm zu Füssen die Massen auf dem Platz des Himmlischen Friedens zujubelten. Wer es noch wage, die Volksrepublik herauszufordern, dessen Kopf würde «an der Grossen Mauer aus Stahl, geschmiedet von 1,4 Milliarden Chinesen, zerschellen».

Auch zur 70-Jahr-Feier der Volksrepublik China wird ein gigantisches Porträt von Xi durch die Strassen Pekings getragen. Imago (1. Oktober, 2019)

Rote Aristokratie

Trotz – oder gerade wegen dieses Personenkults ist Chinas Staatschef ein Rätsel geblieben, selbst für die Chinesen. Es gibt wohl weltweit kaum einen anderen so bedeutenden Politiker, über den die Öffentlichkeit so wenig weiss. Woher kommt Xi Jinping, und was treibt ihn an?

Die Geschichte des vielleicht mächtigsten Manns der Gegenwart beginnt in Zhongnanhai; dem Pekinger Regierungsviertel, das sich westlich des ehemaligen Kaiserpalastes zwischen zwei idyllischen Seen schmiegt. Hier wächst der 1953 Geborene mit für die damalige Zeit unvorstellbaren Privilegien auf: Die Familie beschäftigte ihr eigenes Kindermädchen, einen Privatkoch sowie Fahrer samt sowjetischem Importauto.

Denn Xi ist das, was man in China einen «Prinzling» nennt: Er gehört der «roten Aristokratie» – der zweiten Generation an. Sein Vater, Xi Zhongxun, war die rechte Hand Mao Zedongs. Gemeinsam kämpften sie Seite an Seite für die kommunistische Revolution. Doch die idyllische Kindheit seines Sohnes Jinping – zwischen elitärer Kaderschmiede und behütetem Elternhaus – sollte nur wenige Jahre währen.

1962 wurde Xis Vater geschasst – angeblich, weil er sich für die Publikation einer Biografie über einen zuvor in Ungnade gefallenen Revolutionär ausgesprochen haben soll. Bei der blossen Enthebung der politischen Ämter von Jinpings Vater sollte es nicht bleiben: Während einer Zeremonie hievten sie ihn auf eine Bühne, verbanden ihm die Augen und schrien mit riesigen Megafonen so lange auf den gebrochenen Mann ein, bis dieser schliesslich vor Erschöpfung zusammenbrach. Besonders perfide: Im johlenden Publikum befand sich auch seine Ehefrau – Xi Jinpings Mutter –, die bei den Schimpftiraden mitmachen musste.

Es braucht wenig Fantasie, um sich die Folgen einer solchen Traumatisierung vor Augen zu führen: Die gesamte Familie ist innerhalb weniger Wochen von der Parteielite zu Aussätzigen erklärt worden. Xi, der einst schüchterne Bücherwurm, wurde als pubertierender Teenager nicht nur seiner Vaterfigur beraubt, sondern auch um eine gute Ausbildung gebracht und musste seine Pekinger Heimat verlassen.

Ist es ein Stockholm-Syndrom?

Unzählige Historiker und Sinologen haben sich in den letzten Jahren an jener Gretchenfrage die Zähne ausgebissen: Wie kann jemand, dessen gesamte Familie von einem unmenschlichen System zerstört wurde, später in seinem Leben ein Vertrauen in dasselbe System entwickeln? Mehr noch: Wieso lässt sich Xi, der die Willkür Maos am eigenen Leib erfuhr, von dessen Alleinherrschaft leiten?

Die Entscheidung muss Xi während seiner Verbannung in Shaanxi getroffen haben. Inmitten der existenziellen Not der Landbevölkerung griff der junge und traumatisierte Erwachsene auf ein klassisches Überlebensmuster zurück: Er wollte den Ruf seines gefallenen Vaters wiederherstellen; der Welt beweisen, dass er ein vorbildlicher Kommunist war, und schliesslich auch die emotionale Zuneigung seines einstigen Peinigers Mao gewinnen.

In einem Museum in Peking befinden sich heute diverse Propagandabilder der Kommunistischen Partei – darunter auch ein Handschlag zwischen Xi und Putin. Imago (12. Oktober 2022)

Sein Biograf Yu Jie, der heute in den USA lebt, vergleicht es mit dem Stockholm-Syndrom, das beschreibt, wie eine Geisel Partei für seine Entführer nimmt, weil sie kein Opfer sein will: Über ein halbes Dutzend Mal war sein Antrag auf eine Parteimitgliedschaft abgelehnt worden, ehe er 1974 aufgenommen wird.

Xis Aufstieg an die Spitze

Nach dem Tod Maos musste der Mittzwanziger nicht mehr ganz bei null anfangen. Sein Vater wurde rehabilitiert, und mit dessen Hilfe ergatterte Xi seinen ersten Job als Privatsekretär des hochrangigen Militärs Geng Biao. Dort baute er nicht nur erstmals sein Netzwerk innerhalb der Volksbefreiungsarmee auf, sondern lernte auch die Grundregeln der politischen Führung kennen. Noch in der Schockstarre der gerade zu Ende gegangenen Kulturrevolution hatte Geng Biao Angst, schriftliche Dokumente zu hinterlassen, die ihm später zur Last ausgelegt werden könnten. Also musste der junge Xi Jinping schon lernen, seine heimlich verfassten Notizen auswendig zu lernen, ehe er die Papiere allesamt verbrannte.

Doch während viele andere Kader die prestigeträchtige und angenehme Stelle in Peking, die auch Auslandsreisen beinhaltete, so lange wie möglich beibehalten hätten, entschied sich Xi schon bald für die Ochsentour durch die Provinzen. Ausserhalb der Politik war Xi Jinping jedoch kaum bekannt. Doch seine zurückhaltende Art half Xi Jinping letztlich sogar bei seinem Aufstieg. Zwar war er kein klassischer Alphatyp, der die typischen Insignien der chinesischen Macht vor sich hertrug. Doch das bedeutete auch, dass er im Gegensatz zu seinen Konkurrenten wenig Angriffsflächen für Kritik bot.

Souvenirs sind beliebt und es gibt sie von Mao Zedong ebenso wie von Xi Jinping. EPA (Peking, 26. Februar 2018)

Geschickt hielt er sich im Hintergrund – geduldig auf seine Stunde wartend. 2012 war es so weit: Nach einer Zwischenstation als Parteisekretär von Schanghai und später im Ständigen Ausschuss des Politbüros wurde Xi Jinping zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei gewählt – und er hat seine Macht bis heute zum «Überragenden Führer» ausgebaut.

Chinas Geschichte: Von Mao zu Xi

1921 Mao Zedong gründet mit Mitstreitern die Kommunistische Partei Chinas, die er ab 1935 führt.

1949 Mao Zedong ruft am 1. Oktober die Republik China aus. Die Kommunistische Partei übernimmt die Macht. Grossgrundbesitzer werden enteignet. Der Übernahme ist ein blutiger Bürgerkrieg vorausgegangen.

1976 Mao stirbt. Die Gegner nutzen das politische Vakuum. Der Reformator Deng Xiaoping übernimmt.

1989 Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion demonstrieren hunderttausend für die Demokratie. Am 4. Juni werden die Proteste mit Soldaten und Panzern im sogenannten Tian’anmen-Massaker niedergeschlagen. Das Programm «Reformen und Öffnung» wird eingestellt. 2012 Xi Jinping wird Generalsekretär der Kommunistischen Partei und Staatspräsident der Volksrepublik China. 2022 Xi wird am 14. Oktober zum dritten Mal zum Staatspräsidenten gewählt. Das hat vor ihm nur Mao geschafft. (red)

An der Macht mit eiserner Hand

Unter Xi ging die Phase, die von vielen als «Wilder Westen» bezeichnet wurde, zu Ende, jene Zeit, in der die Korruptheit des Machtapparats offensichtlich war. Beim einfachen Volk war Xi wegen seiner Kampagnen zur Korruptions- und Armutsbekämpfung von Beginn an beliebt.

Wenige Monate nach seiner Machtübernahme mischt sich Xi unter die Bauern und inszeniert sich als ein Mann des Volkes nach bester «Mao-Art». AP (20. April 2013, Lushan)

Doch gleichzeitig weitete er die Macht der Partei in sämtliche Lebensbereiche der Chinesen aus. Gegen oppositionell eingestellte Intellektuelle und Unternehmer hingegen ging Xi von Anfang an mit eiserner Hand vor. Heute traut sich niemand, auch nur leise Kritik zu äussern.

Mit einer drastischen Regulierungswelle hat er die erfolgreichsten Techunternehmen des Landes geschröpft und die Volkswirtschaft um ihren innovativen Wachstumsmotor gebracht. Und nicht zuletzt gefährdet sein Schulterschluss mit Russland Chinas wirtschaftliche Perspektiven. Die Loyalität gegenüber Wladimir Putin auch nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs hat der Weltöffentlichkeit so deutlich wie nie vor Augen geführt, dass es dem Staatschef bei der Wiederherstellung von Chinas alter Grösse um eine Neugestaltung der Weltordnung geht, die sich gegen den Westen richtet.