Auch eine Chemotherapie kann eine Art Long Covid verursachen

Krankheit Manche Patienten leiden nach einer Chemotherapie an «Gehirnnebel» – genau wie Personen mit Long-Covid Warum es nach einer Chemotherapie zu Fatigue und Gehirnnebel kommen kann, erklärt eine neue Studie. Wichtig ist dies auch wegen der frappanten Parallelen zu Long Covid. Sabine Kuster 09.09.2022, 05.00 Uhr

Anhaltende Müdigkeit und kognitive Defizite kommen auch nach einer Chemotherapie vor. Fizkes / iStockphoto

Was verursacht eigentlich diese «Fatigue» und der «Gehirnnebel», also die bleierne Müdigkeit und anhaltende Unkonzetriertheit von denen bei Long Covid so oft die Rede ist? Daran leiden auch ME/CFS-Patienten – eine Krankheit, die ebenfalls durch eine Virusinfektion ausgelöst werden kann und bei der die Betroffenen nicht selten bettlägrig sind.