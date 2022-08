Neue Studie zeigt: Plastikverpackungen als Dickmacher

Chemikalien Wegen Plastikbecher: Deshalb ist Coffee to go schlecht für die Figur Verpackungen aus Kunststoff enthalten Dickmacher – und dies deutlich mehr als bislang angenommen. Zu diesem Schluss kam ein Forscherteam der norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie bei der Untersuchung von alltäglicher Kunststoffprodukte auf ihren Chemikaliengehalt. Jörg Zittlau Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Der Inhalt kann sich negativ auf die Figur auswirken. Die Becher aus Kunststoff aber auch. Bild: zvg

Dass Latte macchiato und Schoko-Vanille-Pudding dick machen können, lässt sich erahnen. Mit ihrem hohen Fett- und Zuckeranteil liefern sie viele Kalorien. Doch aktuelle Studien zeigen nun, dass sie – sofern sie in Plastikbechern verkauft werden – auch über ihre Verpackung zum Übergewicht beitragen können.

Ein Forscherteam der norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie untersuchte 34 alltägliche Kunststoffprodukte auf ihren Chemikaliengehalt. Unter ihnen waren Küchenschwämme und Shampooflaschen, aber auch Lebensmittelverpackungen, wie etwa Getränkeflaschen sowie Joghurt- und Kaffeebecher. Die Forschenden fanden in ihnen sage und schreibe 55000 verschiedene chemische Bestandteile, von denen sich gerade mal 629 identifizieren liessen.

Plastik als unterschätzter Faktor für Übergewicht

Anschliessend brachten sie im Labor die einzelnen Kunststoffe in Kontakt mit Mäusezellkulturen, um zu testen, wie sie sich auf das Gewebe auswirkten. Das Ergebnis: Bei etwa jedem dritten Plastikextrakt zeigte sich eine deutliche Zunahme der Fettzellen. Ihre Vorläuferzellen waren offenbar so umprogrammiert worden, dass sie sich öfter als sonst zu potenten Fettspeichern verwandelten.

Vier von den Dickmacher-Kunststoffen waren in dieser Hinsicht sogar effektiver als das Diabetesmedikament Rosiglitazon, das in der Medizin einen etwas zweifelhaften Ruf hat. Denn es mobilisiert die Produktion von Fettzellen, damit sie den überschüssigen Zucker aus dem Blut ziehen. Studienautor Martin Wagner resümiert schliesslich:

«Unsere Experimente zeigen, dass handelsübliche Plastikprodukte eine Mischung von Substanzen enthalten, die ein relevanter und unterschätzter Faktor für Übergewicht und Fettleibigkeit sein können.»

Er stammt aus Deutschland, forscht aber mittlerweile in Trondheim zur Umwelttoxikologie. Zusammen mit seinen Kollegen ermittelte er ausserdem, dass sich der genaue Hauptschuldige für das Fettwachstum nicht bestimmen liess. Denn nicht nur bei Plastikextrakten fand dies statt, von denen man es erwartet hätte, weil sie Bisphenol A oder andere anerkannte Fettbooster-Substanzen enthielten. Sondern auch bei jenen Extrakten, denen man das aufgrund ihrer unverdächtigen Bestandteile nicht zugetraut hätte. Plastik birgt also offenbar noch weitere Substanzen mit Dickmacher-Potenzial.

Heisse Kandidaten dafür sind ausgerechnet die Bisphenole S und F, die von der Plastikindustrie zunehmend als Alternative zu Bisphenol A eingesetzt werden, weil sie weniger hormonaktiv sein und dadurch weniger auf den Stoffwechsel wirken sollen.

Bisphenol F steigert das Übergewichtsrisiko bei Kindern um fast 30 Prozent

Doch der Dickmacher-Effekt lässt sich dadurch wohl nicht ausschalten, wie jetzt US-Forscher um Melanie Jacobson von der NYU School of Medicine in New York herausgefunden haben. Demnach steigert Bisphenol S das Übergewichtsrisiko bei Kindern und Jugendlichen um mehr als zehn Prozent, und bei der F-Variante sogar um fast 30 Prozent. Scheint also, als würde hier der Teufel mit dem Beelzebub vertrieben.

Auch Joghurt wird meist im Plastikbecher verkauft. Bild: Chris Iseli

Japanische Forscher haben ausserdem in einer Auswertung des weltweit verfügbaren Studienmaterials herausgefunden, dass neben den Bisphenolen auch Perfluoroctansäure (PFOA) «eine konsistente Rolle als künstlicher Dickmacher» spielt. Bei der Herstellung von Verpackungen wird sie gerne als «Distanzhalter» eingesetzt, um etwa Kochgeschirr oder Lebensmittelverpackungen wasser- und ölabweisend zu machen.

Doch im Körper hält sie weniger Distanz, so mischt sie sich gerne in die Arbeiten der Schilddrüse ein. Menschen mit sehr hohen PFOA-Werten leiden etwa doppelt so oft unter einer Schilddrüsenunterfunktion, sodass weniger Stoffwechsel aktivierende Hormone gebildet werden – und das mündet bekanntlich schnell im Übergewicht.

Chemikalien sind nicht fest in Verpackung gebunden

Plastik enthält also viele unterschiedliche Substanzen mit Dickmacher-Potenzial, und mittlerweile steht auch fest, dass es diese nicht für sich behält, sondern bei Lebensmittelverpackungen fleissig an das Produkt abgibt, das der Mensch schliesslich isst oder trinkt. «Seine Chemikalien sind nicht fest im Material gebunden und können auslaugen, also in die verpackten Lebensmittel übergehen», erklärt Wagner.

Verstärkt wird dies durch die Konsistenz des Nahrungsmittels, etwa durch ihren Säure- oder Fettgehalt. Und auch die Temperatur spielt eine grosse Rolle. «Jeder, der einmal eine Plastikflasche im heissen Auto hat liegen lassen, kann das schmecken», so Wagner. In Gestalt eines chemisch-fruchtigen Geschmacks, der durch das verstärkte Auslaugen von Acetaldehyd entsteht. Das allerdings, so der Umwelttoxikologe weiter, sei zwar ein «süssliches Fehlaroma», doch gesundheitsschädlich sei es nicht.

Kaffee im Keramikbecher, Glace in Waffel bestellen

Problematischer sind die beliebten Coffee-to-go-Becher. Sie sind innen mit einer wasserabweichenden Beschichtung aus poly- oder perfluoridierten Chemikalien versehen, die – ähnlich wie Bisphenol A – zu den hormonaktiven Substanzen gehören. Mittlerweile gibt es zwar schon Becher aus sogenanntem Bio- oder Bambusplastik. Doch Wagner warnt, dass wir bislang «über deren tatsächliche Sicherheit und Nachhaltigkeit nur unzureichende wissenschaftliche Erkenntnisse haben». Der Keramik- oder Edelstahlbecher sei die weitaus bessere Alternative.

Weitere Möglichkeiten, um seinen Kontakt zu den künstlichen Dickmachern zu verringern: Statt Plastikteller und Trinkhalme nur noch Mehrweggeschirr nutzen, Obst und Gemüse nur noch lose einkaufen, das Speiseeis in der Waffel bestellen statt im Plastikbecher.

Und wenn die Lebensmittelverpackung schon unvermeidlich ist, sollte man wenigstens darauf achten, dass auf ihr – im sogenannten Recycling-Dreieck auf dem Boden – nicht die Nummern 3 (PVC), 6 (Polystyren) und 7 (andere Kunststoffe) aufgedruckt sind. Denn die könnten, warnt Wagner, «bedenkliche Chemikalien freisetzen».

