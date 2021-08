Campingboom: Dauercamper fürchten um ihre Stellplätze

Camping Es wird eng auf den Campingplätzen – müssen Dauercamper nun um ihren Standplatz fürchten? Nach einem Pächterwechsel reduziert ein Campingplatz am Bielersee seine Dauercampingplätze und baut das Glamping aus. Das schürt Ängste bei anderen Dauercampern, die nicht vom Campingboom verdrängt werden wollen. Doch die Ängste sind grösstenteils unbegründet. Gülpinar Günes 12.08.2021, 05.00 Uhr

Der Campingplatz Aaregg am Brienzersee. Hier mussten in Vergangenheit auch schon Dauercamper dem Glamping weichen. Keystone

Camping boomt unter anderem wegen Corona. Der TCS beispielsweise zählt aktuell fast 50 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahr. Das führe dazu, dass Dauercamper neuen Campingformen weichen müssen, wie SRF kürzlich berichtete. Demnach müssen Dauer- und Saisonmieter in Erlach beim Bielersee wegen eines Pächterwechsels teurere Jahresmieten in Kauf nehmen und teilweise ihren Platz für Glamping-Angebote aufgeben.

So sind die Dauerplätze in Erlach von 130 auf 80 geschrumpft, wie Roland Wyss, Präsident des Schweizerische Camping- und Caravaning Verbandes, weiss. Das Vorgehen des Campingplatzes verunsichere nun vor allem ältere Dauercamper aus der Region.

Dauercamper sind ein wesentlicher Bestandteil vieler Campingplätze: Auf dem Campingplatz Seehorn in Egnach am Bodensee beispielsweise sind sie kaum wegzudenken. Urs Zellweger führt den Familienbetrieb im Kanton Thurgau und glaubt fest daran, dass die Dauercampingplätze eine sichere Zukunft haben. Auf seinem Platz machen sie rund zwei Drittel der Stellplätze aus und manche seiner Gäste seien bereits seit mehr als 40 Jahren auf dem Platz.

Was in Erlach passiert, ist ein Einzelfall

Roland Wyss, Präsident Schweizerischer Camping- und Caravaningverband Zvg

Der Fall in Erlach sei darum ein Einzelfall, sagt auch Verbandspräsident Roland Wyss. Ihm seien keine weiteren Campingplätze bekannt, die derart reduziert hätten. Weitaus gängiger sei es, nach dem Tod eines Dauermieters den Platz nicht wieder zu vermieten.

Der frei werdende Platz wird in der Regel anders verwendet, beispielsweise für das Glamping, dem «glamourösen» Campen. Das sind in der Regel fest installierte kleine oder grössere Behausungen auf dem Campingplatz. Die Preise dafür sind entsprechend höher als einfache Stellplätze und können pro Nacht mehr als 100 Franken betragen.

Der Glamping-Trend habe aber bereits vor rund zehn Jahren begonnen und damit die Dauercamper unter Druck gesetzt, sagt Marcel Zysset, Präsident von Swisscamps, dem Verband der Schweizer Campingplätze. Er betreibt in Brienz den Campingplatz «Aaregg» und spricht aus eigener Erfahrung. Er habe damals seine Dauerplätze deutlich reduzieren müssen, zu Gunsten des Glampings. Von ursprünglich 60 bewirtschaftet er heute nur noch 30 Plätze. Sie machen rund einen Viertel des jährlichen Umsatzes aus.

Nicht mehr attraktiv für jüngere Generationen

Marcel Zysset, Präsident von Swisscamps Keystone

Auch er ist daher überzeugt, dass die Pandemie die Situation für die Dauermieter nicht verschärfe. «Der Boom wird sich mit der Zeit wieder legen», ist er überzeugt. Im Moment sei es noch spannend mit dem Camper in der Schweiz herumzureisen. Sobald aber das internationale Reisen wieder uneingeschränkt erlaubt ist, geht Zysset davon aus, dass die Anzahl der Reisemobile zurückgehen wird.

Stattdessen gäbe es andere Faktoren, die eine Veränderung auf den Campingplätzen hervorrufen. Das seien einerseits die jüngeren Generationen, die kaum Interesse daran haben, sich als Dauercamper niederzulassen. «Der Trend nimmt deutlich ab – die Jungen finden das nicht mehr attraktiv.»

Andererseits müssen in den kommenden zwei Jahren schweizweit drei Campingplätze entweder Naturschutz- oder Industriegebieten weichen: so in Gampelen am Neuenburgersee, in Horw bei Luzern sowie in Vétroz im Wallis. Damit werden bis zu 500 Dauer- und Saisonplätze verschwinden, so Zysset. Das übe vor allem Druck auf die umliegenden Campingplätze und ihre Dauercamper aus.