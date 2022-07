Buchtipps für den Sommer Die 24 besten Bücher fürs Feriengepäck Ob Dystopien im Strandkorb oder Liebesbriefe im Rucksack, ob witziger Comic auf dem Balkon oder Historienschinken im Garten: Unsere Redaktion hat die richtigen Bücher für alle Ferienlagen ausgewählt. Redaktion Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Strandbibliothek in Sidney aus lauter Billy-Regalen von Ikea. James D. Morgan / AsiaPac / Getty Images

Yasmina Reza: Serge. Roman. Hanser, 206 Seiten. Bild: zVg

Yasmina Reza gelingt mit dieser jüdischen Familiengroteske ein tragikomischer Blick auf die Erinnerungskultur zu Auschwitz. Mit «Serge» liest man ihren bisher besten Roman. Es ist auch ihr persönlichster. Sie, die in den Theaterstücken «Kunst» und «Der Gott des Gemetzels» bitterkomische Satiren auf bürgerliche und bohèmehafte Gegenwartsbefindlichkeiten schrieb und so zu Weltruhm gelangt ist, setzt nun eine zerstrittene jüdische Familie aus Paris ins Mietauto nach Auschwitz.

Aber erst, nachdem sie mit Alltagsgrotesken, Slapstick-Gags und Familienstreit ihrer Erzählung einen fast schon komödiantisch leichten Grundton verpasst hat. Was als Familiensatire beginnt, eskaliert dann auf dem Rundgang durch Gaskammern und an der Judenrampe. Die Familie verkracht sich vollends, auf himmeltraurige und gleichzeitig absurde Weise. Aber man weiss: Diese Familie klebt trotz allem zusammen. Hansruedi Kugler

Sibylle Berg: RCE. Roman. Kiepenheuer&Witsch. 695 Seiten. Bild: zVg

Alles wirkt bei Sibylle Berg auch in ihrem neuen Roman «RCE» forciert. Und doch gehört ihr neues Endzeit-Epos zu den wichtigsten und dringlichsten Romanen dieses Frühlings. Niemand würde jedoch Sibylle Berg lesen, wenn sie nur diese Untergangslitanei im Repertoire hätte, in der fiese Konzernchefs, skrupellose Milliardäre, korrupte Politiker uns Normalsterbliche und den ganzen Planeten vollends ausbeuten und krepieren lassen.

Deshalb gibt es noch die Guten. Es sind die Nerds und Hacker. Sibylle Berg ist ihre Glucke, hegt und pflegt diese Freaks. Gemeinsam kämpft man für die Rettung der Welt. Die Nerds sind weder reich noch gierig nach Geld, vielmehr aufrechte Antikapitalisten. Julian Schütt

Heimito von Doderer: Die Wasserfälle von Slunj. Roman. dtv, 394 Seiten. Bild: zVg

Die fremdeste Welt ist jene, die unmittelbar neben uns liegt: Altösterreich etwa. Jenes östliche Nachbarland, als es noch von einem Kaiser regiert wurde. Kaum einer hat die Charaktere dieses Landes genauer seziert als der Romancier Heimito von Doderer (1896-1966). Mit seinem letzten Roman tauchen wir ein in perlende Gartengesellschaften, spazieren im sommerlichen Wiener Prater, gehen mit tüchtigen Industriellen auf Seereise, hören Posaunenkonzerte, schwimmen mit Huren in der Donau und flüchten vor argwöhnischen Hausmeisterinnen.

Wir schmecken die Ranzigkeit ungelüfteter Betten, erahnen das wärmende Licht der ungarischen Sonne, fiebern mit beim nachmittäglichen Stell-Dich-Ein in der Auhofstrasse in Wien-Hietzing, Sie wissen schon. Der Roman ist auch eine Huldigung an die Ingenieurkunst. Vor allem aber enthält er eine Weisheit: Es kommt halt immer was vor. Peter Exinger

Erich Fromm: Humanismus als reale Utopie. Ullstein, . Bild: zVg

Mit Erich Fromm verhält es sich wie mit Weizen. Es ist ein bisschen mühsam, zum Innersten vorzustossen und die Aufbereitung ist aufwendig. Aber schliesslich ist das, was man daraus gewinnt, so zeitlos und universell wie Brot.

«Der Humanismus als reale Utopie» sind gesammelte Schriften eines Psychoanalytikers, der einen grossen Teil seiner Familie im Holocaust verloren hat – aber nie den Glauben an den Menschen. Fromm schreibt ideologisch, technologiefeindlich und konsumkritisch. Das kann anstrengend wirken. Aber im Zentrum steht sein Optimismus trotz Sorge vor einer Atomkatastrophe im Kalten Krieg – und könnte damit aktueller kaum sein. Benjamin Rosch

Dror Mishani: «Drei». Krimi. Diogenes, 336 Seiten. Bild: zVg

In den letzten fünf Jahren habe ich wohl gegen 200 Krimis und Thriller gelesen. Müsste ich einen als Favoriten bezeichnen, wäre es «Drei» von Dror Mishani aus Israel, inzwischen auch als ferienleichtes Paperback erhältlich. Gefallen hat er mir, weil er gegen Thrillerkonventionen gebürstet, aber trotzdem extrem spannend ist.

Zur Story nur kurz, die Spoilergefahr ist enorm: Der Titel «Drei» bezieht sich auf die drei Teile, die von drei sehr unterschiedlichen Frauen erzählen. Diese geraten nacheinander an den gleichen Mann. Die ersten beiden sind aus unterschiedlichen Gründen einsam und verzweifelt empfänglich für eine neue Liebe. Sie lassen sich auf den Mann ein, obwohl er offensichtlich Geheimnisse hat und sie belügt. Die Geschichten dieser Frauen sind sehr berührend und zugleich von wachsender Bedrohung geprägt. Mit der dritten Protagonistin erhält der Krimi seine grosse Wende. Arno Renggli

Pénélope Bagieu: Unerschrocken. Comic. Reprodukt, 144 Seiten. Bild: zVg

«Werden Sie mal richtige Bücher schreiben?», fragte eine Moderatorin die Illustratorin und Comic-Autorin Pénélope Bagieu an der Frankfurter Buchmesse vor ein paar Jahren. Diese lächelte über die Beleidigung souverän hinweg, ihr Buch «Unerschrocken» sei ein richtiges Buch, aber eben in Bildern erzählt. Und wie grossartig erzählt! Witzig und fantasievoll illustriert Bagieu die Lebensgeschichte fünfzehn aussergewöhnlicher Frauen, die den gesellschaftlichen Zwängen ihrer Zeit trotzten.

Da ist etwa Josephine Baker, die tanzend den Jazz nach Europa brachte und sich für die Rechte von Schwarzen engagierte. Da ist die Schwimmerin Annette Kellerman, die den weiblichen Körper befreite. Dann ist da noch die Frau mit Bart, die Schamanin, die Bürgerrechtlerin… Eine Lieblingsgeschichte auszuwählen ist echt schwer. Und: Ohne Illustrationen wäre der Lesegenuss nur halb so gut! Gabriela Jordan

Harper Lee: Wer die Nachtigall stört. Roman. Rowohlt, 416 Seiten. Bild: zVg

Ich habe ein Faible für Kinderbücher, die eigentlich Erwachsene lesen sollten. Genau ein solch zeitloses Meisterwerk hat Harper Lee 1960 mit «Wer die Nachtigall stört» geschaffen und dafür 1961 völlig zu Recht einen Pulitzerpreis erhalten. Während man beim Lesen in einen melancholischen Bann gezogen wird, in dem Kindheit und Sommer nie enden, behandelt die Autorin auf zugängliche Art und Weise schwere Themen wie Rassismus, Kolonialismus und Gerechtigkeit.

Geschrieben aus der Perspektive der aufgeweckten «Scout», einem Mädchen, das in einer fiktiven Kleinstadt in den Südstaaten aufwächst, zeichnet das Buch ein vielschichtiges Bild der USA in den 1930er-Jahren. Im Zentrum der Handlung befindet sich ein Gerichtsprozess gegen einen schwarzen Mann. Mit kindlicher Neugier und ebenso kindlicher Naivität verfolgt Scout den Prozess. Lee greift damit Fragen auf, die heute noch aktuell sind. Eine gute Zeit, um den Klassiker wiederzuentdecken. Aylin Erol

Christine Brand: Der Unbekannte. Kriminalroman. blanvalet, 536 Seiten. Bild: zVg

Heute schummle ich – aber mit gutem Gewissen! Ich schwärme Ihnen von einem Buch vor, dabei habe ich es noch gar nicht gelesen. Wie soll das gehen? Ganz einfach: «Der Unbekannte» ist die vierte Episode von Christine Brands Kriminalromanen.

Teil 1 bis 3 sind: genial erzählt aus immer wechselnden Perspektiven, rasant geschrieben mit Sinn fürs Detail, hochgradig spannend mit überraschenden Entwicklungen. Deshalb ist für mich völlig klar, auch das neuste Werk wird grossartig sein. Und weil ich das weiss, ist die Vorfreude auf den Lesegenuss umso grösser. Etienne Wuillemin

Delphine Minoui: Die geheime Bibliothek von Daraya. Benevento, 232 Seiten. Bild: zVg

Daraya, der Vorort von Damaskus, der wegen des Widerstands seiner Bewohnenden in die internationalen Schlagzeilen gerät. Es sind jedoch nicht diese Schlagzeilen, die die Journalistin Delphine Minoui auf diesen Ort aufmerksam machen, es ist ein Foto auf Facebook, deren Anblick sie berührt. Und dieses Foto ist letztlich das erste Puzzleteil einer wahren Geschichte.

In der Bildlegende ist die Rede von einer geheimen Bibliothek in Daraya. Minoui möchte mehr wissen, knüpft Kontakt zu diesen Bibliothekaren, hält diesen unter mühsamen Bedingungen aufrecht und weiss ziemlich schnell: «Über diese Bibliothek schreibe ich ein Buch.» Eine tragische Geschichte, die den Lesenden in die rosarote Fantasiewelt der Bücher entführt und im selben Moment die brutale Realität eines Kriegs aufzeigt. Zita Meienhofer

Nino Haratischwili: Das achte Leben (Für Brilka). Frankfurter Verlagsanstalt, 1275 Seiten. Bild: zVg

Die schiere Seitenzahl mag abschrecken. Doch wer dieses Buch zu lesen beginnt, der will die knapp 1300 Seiten im Nu gelesen haben. In ihrem Roman erzählt die in Tiflis geborene Autorin Nino Haratischwili die Geschichte eines georgischen Schokoladen-Fabrikanten und seiner Familie über sechs Generationen hinweg – in der Hauptrolle: die Frauen. Sie sind die einzigen in der Familie Jaschi, die das Geheimrezept für die süchtig machende heisse Schokolade kennen.

Letztere ist es denn auch, welche die Handlung im Roman vorantreibt. Derweil spannt Haratischwili den historischen Bogen vom russischen Zarenreich über die beiden Weltkriege, den Zerfall der Sowjetunion bis ins Deutschland des neuen Jahrhunderts. Eine Erzählung, die an keiner Stelle Langeweile aufkommen lässt und trotz der zahlreichen Charaktere nichts an Klarheit und Übersicht einbüsst. Chiara Stäheli

Thees Uhlmann: Sophia, der Tod und Ich. Roman. Kiepenheuer&Witsch, 318 Seiten. Bild: zVg

Was tun, wenn der Tod an der Türe klingelt? Ich habe eine Vorliebe für Bücher, die mich so fest reinziehen, dass ich ein Teil davon werde. Bücher, die mich von Seite eins bis zur Letzten an die Hand nehmen. Oder wie im Fall von «Sophia, der Tod und Ich» zusätzlich mit dem Leben, aber auch dem Unausweichlichen – dem Tod – konfrontieren und zum Nachdenken anregen.

Der Ich-Erzähler dieser Geschichte ist anfangs 40 und kriegt in seinem Leben nichts auf die Reihe. Nur im Fussball, da kennt er sich gut aus. Als eines Tages der Tod an seiner Türe klingelt, begibt er sich mit ihm und seiner Ex-Freundin auf einen Roadtrip quer durch Deutschland, zu den Menschen, die ihm wichtig sind. Ein rasanter, lustiger und berührender Roman, der einem beim Lesen zum Lachen und Weinen bringt und dessen Verlauf man ab der ersten Seite nicht missen will. Krisztina Scherrer

Wassili Grossman: Leben und Schicksal. Roman. Ullstein. 1088 Seiten. Bild: zVg

Der zweite Weltkrieg tobt, Stalingrad (heute und früher Wolgograd) wird eingekesselt, Tausende Menschen fallen, Tausende Menschen werden fern der Front in Lager gekarrt – von Stalin wie von Hitler. Wassili Grossman Roman über die Jahre 1941/1943 brachte die Sowjets einst in Rage, sie verboten den Roman, da er die beiden totalitären Systeme gleichsetzte, den Mord an den Juden, die russischen Hungersnöte und die russische Zwangskollektivierung nicht verschwieg.

Gewiss, wir stecken im Roman in der Verteidigung Stalingrads, doch Sowjetsoldaten sind hier Menschen, haben andere Sorgen als den Feind, der da 80 Meter vor ihnen steht und zu vernichten ist. Oft geht es im 1088-seitigen Epos um Güte, den Freiheitsdrang der Menschen, Liebe und den nächsten Schluck Wodka. Besser, dunkler, schonungsloser und menschlicher kann man Krieg und den Totalitarismus nicht beschreiben und noch dazu einen vielschichtigen, tausendspurigen Roman erzählen. Christian Berzins

Ellen Berg: Das bisschen Kuchen. (K)ein Diätroman. Aufbau TB, 285 Seiten. Bild: zVg

Wer einfach nur lachen, sich entspannen und gut fühlen möchte, ist hier an der goldrichtigen Adresse. Die Geschichte um die pummlige Antiheldin Niki ist eine schreiend komische, exzellent formulierte, lebensbejahende Parodie auf das paradoxe Schlankheitsideal und Diätgehabe unserer Zeit. Die nicht mehr ganz junge Mutter, Ehefrau und passionierte Köchin ist in ihrem Leben festgefahren. Indem sie sich den Aufenthalt in einer Diätklinik verordnet, will Niki endlich etwas gegen ihr Übergewicht tun.

Während sie sich dem Kampf mit Glaubersalz, Mikroportionen, teils überraschend erotischen Therapien und überwältigenden Gelüsten stellt, macht sie die Bekanntschaft einer ganzen Gruppe diäterfahrener Leidensgenossinnen. Selbstbewusst, keck und mit allen Wassern gewaschen, bauen sie Nikis angeschlagenes Selbstwertgefühl wieder auf. Cornelia Bisch

Karl Ove Knausgård: Sterben, Lieben, Spielen, Leben, Träumen, Kämpfen. Romanzyklus, sechsteilig. Luchterhand, rund 4600 Seiten.

Bild: zVg

Mehr Schein als Sein – das kann man dem Norweger Karl Ove Knausgård nicht vorwerfen. Von 2008 bis 2011 schrieb Knausgård sein sechsbändiges und autobiografisches Mammutwerk «Min Kamp», in deutscher Übersetzung unter «Sterben, Lieben, Spielen, Leben, Träumen, Kämpfen» erschienen. Karl Ove Knausgård berichtet über sich, sein Leben, seine Lieben, und auch über alle und alles, was er nicht mag. Er schont nichts und niemanden, auch sich selbst nicht. Und wenn er kürzlich im Magazin der NZZ am Sonntag sagte: «Ich kann meine alten Bücher nicht mehr lesen», so möchte man ihm mitteilen: Sehr viele werden über diese Bücher auch in Zukunft sehr froh sein.

Die Befürchtung, nur Voyeur zu sein, hat sich nicht bestätigt. Der Autor verwebt Persönliches mit Essayistischem. Über Hitler hat man bei ihm mehr gelernt als während des Studiums. Seine Ehrlichkeit ist entwaffnend. Und wohltuend, liest man vom Stress mit Familie und Beruf. Oder vom verhassten Schrebergarten. Man fragt sich, wie es wäre, würde man selbst im Werk vorkommen, als nervige Person. Es wäre okay. Diese Bücher tun und sind gut. Susanne Holz

Meta von Salis: Philosoph und Edelmensch. Ein Beitrag zur Charakteristik Friedrich Nietzsches. Hanse, 120 Seiten. zVg

Meta von Salis (1855-1929), war die erste Historikerin der Schweiz, eine bekannte Frauenrechtlerin und eine Kämpferin für das Schweizer Frauenstimmrecht. Daneben war sie eine passionierte Philosophin. In Sils Maria im Graubündnerischen Engadin traf sie Friedrich Nietzsche in seiner Sommer-Schreibresidenz und die beiden wurden Freunde, aus der eine lebenslange Brieffreundschaft entstand.

Als Bewunderin Nietzsches veröffentlichte von Salis 1897 das Buch Philosophie und Edelmensch über ihre Begegnungen mit dem grossen Denker. Den entgegen vieler falscher Behauptungen, zu denen Nietzsches Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche viel beigetragen hat, war der Philosoph kein Frauenhasser. Er respektierte Frauen sehr und hat schon damals in seinen Briefen gegendert (es gibt handgeschriebene Briefe im Nietzsche Haus in Sils Maria, die das bezeugen), was überaus fortschrittlich war. Dieses nicht ganz einfach geschriebene Werk passt ideal zum heutigen Zeitgeist, räumt mit langjährigen Vorurteilen auf und schliesst Bildungslücken von Philosophieinteressierten. Tijana Nikolic

Albert Camus, Maria Casarès: Schreib ohne Furcht und viel. Eine Liebesgeschichte in Briefen 1944-1959. Rowohlt, 1568 Seiten. Bild: zVg

Im ersten Lockdown erlebte ein Klassiker des französischen Existenzialisten Albert Camus ein überraschendes Comeback. Alle sassen zu Hause, hatten nach Feierabend Zeit zum Lesen – und sahen die Gegenwart in Camus’ Roman «Die Pest» gespiegelt. Dieses Buch wollen wir jetzt aber lieber für eine Weile im Regal stehen lassen und stattdessen einen Ziegelstein desselben Autors in den Koffer packen, der ihn von einer völlig anderen Seite zeigt: als leidenschaftlich verliebten Widerstandskämpfer im besetzten Paris 1944.

Bis zu seinem Unfalltod 1960 schrieb Camus seiner Liebsten Maria Casarès ellenlange Briefe; man weiss ja unterdessen kaum mehr, was das ist, und ist beim Lesen der 1568 (!) Seiten ungemein dankbar dafür, dass es noch keine Smartphones gab in den Nachkriegsjahren. Gut möglich, dass es anschliessend zumindest für die eine oder andere von Hand geschriebene Postkarte reicht. Falls im Strandkiosk erhältlich. Bettina Kugler

Aline Brosh McKenna / Ramón K. Perez: «Jane». Graphic Novel. Panini Comics. 228 Seiten. Bild: zVg

Jane will sich als Künstlerin in New York selbst verwirklichen und selbstbestimmt leben. Als Brotjob nimmt sie eine Stelle als Kindermädchen an und gerät damit in eine Gesellschaft, in der hinter der glamourösen Fassade Doppelmoral und Intrigen an der Tagesordnung sind. Es wird lebensgefährlich.

Drehbuchautorin Brosh McKenna und der preisgekrönte Zeichner Pérez haben den Klassiker Jane Eyre von Charlotte Brontë neu interpretiert. Die Geschichte ist zwar nicht neu. Modernisiert und in die heutige Zeit versetzt, mit unaufdringlichen und doch ausdrucksstarken Bildern, ist sie optisch und inhaltlich so unterhaltend wie aktuell. Sandra Peter

David Graeber / David Wengrow: Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit. Sachbuch. Klett-Cotta, 667 Seiten. Bild: zVg

Kamen mit der Landwirtschaft das Privateigentum und die soziale Hierarchie über die freien Urmenschen? Oder brauchte es erst staatliche Autorität, um den Naturzustand des Krieges aller gegen alle zu überwinden? Beides falsch, schreiben der Archäologe David Wengrow und der 2020 verstorbene Anthropologe David Graeber in ihrem kühnen Buch, in dem sie die – bis heute politisch wirksamen – Fortschrittserzählungen der Aufklärung als Mythen entlarven.

Mittels neuer Erkenntnisse aus ihren Disziplinen weisen sie nach, dass Menschen schon immer bewusst und vielfältig entschieden haben, wie sie leben wollen. Benachbarte Stämme, die Sklaven hielten, oder eben nicht; Mammutjäger, die ohne materiellen Nutzen ihre behinderten Angehörigen pflegten; Wildbeuter, die sich trotz karger Beute dem Ackerbau verwehrten. Aus solchen – auch unterhaltsam zu lesenden – Geschichten schliessen die Autoren: Auch wir sollten die Freiheit wiederentdecken, neue gesellschaftliche Realitäten zu schaffen. Pablo Rohner

Mariana Leky: Was man von hier aus sehen kann. Roman. Dumont, 317 Seiten. Bild: zVg

Am Anfang der Geschichte steht das Okapi, das letzte grosse Säugetier, das der Mensch erst um 1900 in Afrika entdeckt hat. Ein giraffenartiges Lebewesen mit Zebrabeinen, Tapirhüften und Mausohren. Es ist in diesem Buch ein Tier, das Unheil bringt: Immer wenn in Selmas Traum ein Okapi erscheint, muss jemand im Dorf sterben. Also bereiten sich dessen Bewohner auf ihre Weise auf den eigenen möglichen Tod vor.

Die Geschichte handelt von Menschen und ihren Makeln - und vor allem um deren Mitmenschen, die grosszügig damit umzugehen wissen. Das Buch ist traurig, herzerwärmend und lustig zugleich, ein Zufluchtsort in Zeiten der multiplen Krisen. Und es ist so schön geschrieben, dass man es gerne ein zweites Mal lesen will. Anna Wanner

Nicolas Mathieu: Wie später ihre Kinder. Roman. Hanser, 448 Seiten. Bild: zVg

Heillange heisst der Name des Städtchens in der französischen Provinz. Heil ist nichts dort. Es ist heiss und öde und das alte Stahlkraftwerk gibt den Bewohnern keine Arbeit mehr. Heillange steht für jene Orte in Frankreich, wo der Aufstieg des Front National begann - und die negativen Seite der Globalisierung dominieren. Wo aus Gewerkschaftern Populisten werden. Die Perspektiven? Null. Deshalb der Buchtitel: «Wie später ihre Kinder».

Man kann dieses Buch als Erklärung für das heutige Frankreich lesen. Es ist aber mehr. Für jene, die in den späten 70ern oder frühen 80ern geboren sind, ist es ein Ausflug zurück in die eigene Jugend. Ewige Sommer, kiffen, abhängen, Nirvana hören und die grosse Liebe erträumen. Es ist die Geschichte von Anthony und Hazin, zwei Schicksale von zwei Abgehängten, verhängt durch eine verhängnisvolle Party und ein zerstörtes Motorrad. Wir begleiten die beiden durch die 90er - am Ende wird Frankreich Fussballweltmeister. Wohl deshalb lässt einem dieses Buch zuversichtlicher zurück, als die autobiografischen Erzählungen von Edouard Luis. Doris Kleck

Philip Dröge: Niemandsland. Sachbuch. Piper, 288 Seiten. Bild: zVg

Nach der Niederlage von Napoleon in Waterloo (1815) ordnen die Mächtigen am Wiener Kongress Europa neu. Ein Gebiet geht dabei vergessen. Preussen und die Niederlande wollen sich das herrenlose Territorium Neutral-Morosnet einverleiben. Der Grund: eine Zinkmine. Die Emissäre beider Staaten treffen sich regelmässig. Eine Einigung gelingt jedoch nicht. Die Gründung Belgiens (1830) macht alles noch komplizierter. Morosnet verwandelt sich derweil in eine europäische Spielerstadt.

Philipp Dröge erzählt die ungewöhnliche Geschichte packend und kompakt. Die Übersetzer von «Niemandsland» (Niederländisch-Deutsch) leisteten auch ganze Arbeit. Dröge beweist, dass faktentreue Geschichte keineswegs dröge ist. Das Buch fesselt bis zum letzten Satz. Marco Morosoli

Franz Werfel: Die 40 Tage des Musa Dagh. Historischer Roman. Anaconda Verlag, 992 Seiten. Bild: zVg

Franz Werfel (1890 - 1945) hat mit einem bewegenden Roman den rund 1,5 Millionen armenischen Opfern des türkischen Völkermordes von 1915 ein Gesicht und eine Stimme gegeben. Armenischstämmige Armeeangehörige mussten sich damals in Arbeitseinheiten zu Tode schuften, in Dörfern zusammengetriebene Männer wurden meist grad erschossen, Frauen und Kinder auf Todesmärsche geschickt. Ziel: die syrische Wüste.

Werfel beschreibt im Roman, wie sich die Einwohner einiger armenischer Dörfer nahe Aleppo wehren. Vierzig Tage kämpfen sie auf einem Berg gegen türkische Armeeeinheiten. Munition und Lebensmittel gehen zur Neige, alles scheint verloren. Da rettet ein französischer Kreuzer die Überlebenden. Der Roman über ein belegtes historisches Ereignis hat leider neue Aktualität. Er wirft ein erschütterndes Schlaglicht auf den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts. Er zeigt erbarmungslose Täter, ist aber auch Zeugnis menschlicher Grösse, von Hader und Hoffnung in verzweifeltster Lage. Mathias Küng

23. Joan Didion: «Was ich meine»

Joan Didion: Was ich meine. Reportagen. Ullstein, 144 Seiten. Bild: zVg

Joan Didion war eine Zeitzeugin im urtümlichsten Sinn. Zwölf Essays aus ihrem früheren Schaffen (1968 bis 2000) lassen eine Journalistin erkennen, deren alltägliche Beobachtungen sich wie fiktive Geschichten lesen. Fast jeder Satz darin ist prägnant und kreiert Bilder, die die Leserin nah ans Geschehen bringen. Didion kritisiert nicht nur die Gesellschaft und ihre Rollenbilder auf eine unaufgeregte Art und Weise, sondern auch die Presse und sich selbst. Ihre kritische Haltung hält sie selten schwarz auf weiss fest, vielmehr wird sie der Leserin durch die geschaffenen Bilder vor Augen geführt.

Favorit ist ein Essay mit dem Titel «Pretty Nancy». Obwohl Didion darin distanziert ein Besuch eines TV-Senders bei Nancy Reagan beschreibt, sprüht der Text nur von versteckten Anspielungen und zeigt spannende Einblicke in das Leben der späteren Präsidenten-Gattin. Die Schriftstellerin Joan Didion starb am 23. Dezember 2021 im Alter von 87 Jahren. «Was ich meine» hat Didion selbst ein Jahr vor ihrem Tod ausgewählt und zusammengestellt. Zéline Odermatt

Dave Eggers. Every. Kiepenheuer & Witsch. 592 Seiten. Bild: zVg

Dave Eggers hat das «1984» fürs 21. Jahrhundert geschrieben. In seinem Roman «The Circle» lassen sich die Menschen freiwillig überwachen. In einer von Algorithmen und Transparenz dominierten Gesellschaft erhoffen sie sich so Vorteile. Dass das noch nicht das Ende der Welt ist, zeigt der Nachfolgeroman «Every». Ist die Privatsphäre einmal dahin, beginnt die (freiwillige) Umerziehung.

Wer aus der Haut fährt, sich im Ton vergreift, wird «geshamet», schlechtes Verhalten an den Pranger gestellt. Es gibt keinen Hass-Posts mehr. Überhaupt gibt es keinen Hass mehr. Auch keine Lederschuhe, keine Luftballone aus Plastik und – seit #Bananashame – auch keine Bananen. Raffiniert verbindet «Every» digitale Überwachung mit #MeToo, Umweltaktivismus und Cancel Culture. Und ist dennoch so leichtfüssig geschrieben, dass man die 590 Seiten auch im Liegestuhl an der Sonne verschlingt. Raffael Schuppisser

