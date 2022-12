Das ist der letzte Stift, den es sich noch anzuschaffen lohnt.

Lifestyle Brauchen wir noch Stifte? Wenn ja, dann diesen einen Es geht ganz gut ohne Schreibwerkzeug, seit unser Handy auch Notizbuch ist. Ein Grund analog zu bleiben, ist aber dieser Stift aus Grafit und neongelber Farbe. Sabine Kuster 10.12.2022, 05.00 Uhr

«Graphicolor 370 240» von Caran d’Ache ist vielleicht der letzte Stift, den es sich anzuschaffen lohnt.

Leuchtstifte stinken und sind hässlich. Trotzdem sind sie rund um uns im Einsatz. Jedenfalls dort, wo der Computer das papierne Büro noch nicht ersetzt hat. Wir bringen mit den unförmigen Stiften Sätze auf Papier zum Leuchten und Stinken. Und müssen noch einen Bleistift zwischen Zeigefinger und Daumen klemmen, um allenfalls Notizen anzubringen.

Doch jetzt wirds schöner. Und eleganter. Caran d’Ache hat einen Stift kreiert, der halb Blei- halb Leuchtstift ist. Also so einer, wie ihn früher Lehrpersonen benutzten, aber in Rot für Fehler und blau für andere Meckereien. Der grafit-neongelbe Stift ist kein Lehrerstift. Es ist einer für unseren Alltag: Wir kritzeln hin, was das Hirn ausspuckt und markieren neongelb, was ihm neu zugeführt werden soll. Input, Output, mit einem Stift, neongelb, grafit. Neongelb ausserdem gegen das Grau am Winterhimmel und für mehr Emotionen. Also so:

Ich bin gleich wieder da, KUSS.

SONNTAGS Julia anrufen.

Finger weg, das ist MEIN Joghurt.

Gelbe Farbstifte, die richtig leuchten, gibt es auch bei Faber-Castell oder anderswo. Aber der grafit-neongelbe Hybrid ist auf einen Stift reduziert. Er ist alles, was wir brauchen, falls wir doch mal noch zu Papier greifen.

Zum Beispiel beim Papeteriegeschäft Zumstein.ch lässt sich der «Graphicolor 370 240» bestellen. 2.50 Franken das Stück – aber nur als Schachtel mit 12 Stiften. Na ja egal, es gibt ja noch einiges zu notieren oder hervorzuheben:

Mitnehmen in «gratis zum Mitnehmen» schreibt man GROSS.

Die Kartoffel ist KEIN Gemüse.

2023 mit Lästern AUFHÖREN.

Stinken tut dieser letzte Stift in der analogen Welt natürlich nicht. Echt dufte ist übrigens (ebenfalls von Caran d’Ache) ein Bleistift aus Schweizer Arvenholz. Da schnüffelt man sich beim Spitzen in einen Bergwald. Die Serie ist aber leider vergriffen beziehungsweise Arvenholzstifte nur noch als Teil eines teuren Schreibsets erhältlich.