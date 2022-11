Shitstorm für Balenciaga und Kim Kardashian wegen Kinderkampagne

Boulevard Kinder mit Sadomaso-Teddys: Balenciaga sorgt mit Werbekampagne für handfesten Skandal – Imageschaden wohl irreparabel Das Modelabel verklagt die Produktionsfirma um 25 Millionen Dollar. Ist das nun das Ende des Riesenhypes um das Label? Und warum hat jetzt auch Kim Kardashian Ärger am Hals? – Ein Drama in vier Akten. Rahel Empl Jetzt kommentieren 29.11.2022, 11.32 Uhr

Eine der fragwürdigen Inszenierungen aus der Kampagne Gift Shop. Balenciaga hat sie mittlerweile vom Netz genommen. Zvg / zvg

Das spanische High-Fashion Label Balenciaga ist bekannt dafür, mit kontroversen Kollektionen an den Grenzen des guten Geschmacks zu kratzen. Provokation wird hier gross geschrieben. Den Leuten gefällt's – aktuell rangiert Balenciaga unter den begehrtesten Luxusmarken der Welt. Nun aber sind ihre Macher mit einer Werbekampagne deutlich übers Ziel hinaus geschossen. Sie wollen sich aus der Verantwortung stehlen.

Erster Akt: Die Kampagne

Screenshot Instagram

Am 16. November gehen die Kampagnenbilder der Frühjahrskollektion 2023 unter dem Namen «Gift Shop» online. Jene für Kinder zeigt Mädchen im Spielgruppenalter, die teils unnatürlich breitbeinig mit BDSM-inspirierten Rucksäcken im Teddybär-Look posieren. Unter BDSM (Bondage, Dominanz, Sadismus, Masochismus) fallen sexuelle Sadomaso-Praktiken.

Auf einem der Bilder ist ein Auszug aus einem Gerichtsurteil über Kinderpornografie zu sehen, auf einem anderen einer weiteren Kampagne, bei der Schauspielerin Nicole Kidman mitwirkte, ein Buch des Malers Michael Borremans. Dessen liebstes Motiv sind blutüberströmte, von Gewalt gezeichnete Kinder.

Zweiter Akt: der Shitstorm

Wenige Stunden nach Veröffentlichung fordern die ersten prominenten und weitere Social-Media-Nutzer dazu auf, das Label zu boykottieren, da es Kindesmissbrauch verherrliche. Zahlreiche Stars und Influencer posten im Laufe der folgenden Woche Videos auf TikTok und Instagram, die sie beim Entsorgen von Balenciaga-Schuhen und Kleidungsstücken zeigen.

Erst vor fünf Tagen nimmt Balenciaga die Werbeaktion vom Netz. Eine Entschuldigung bleibt aus. Inzwischen fluten zahlreiche Kollagen das Netz. Unter anderem wird das Konterfei des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein vor dem abgeänderten Markennamen Baalenciaga gezeigt. Baal bedeutet Dämon im historischen Christentum.

Dritter Akt: Kim Kardashian in Erklärungsnot

Macht keine gute Figur in dem ganzen Skandal: Kim Kardashian. Getty Images Europe

Nach vielen Tagen des Schweigens und hunderten entsprechenden Aufrufen ihrer Fans und Follower lässt sich am Sonntag das Aushängeschild des Labels, die amerikanische Unternehmerin und vierfache Mutter Kim Kardashian, zu einem Statement bewegen. Sie sei von der Kampagne angewidert und erwäge eine Beendigung der Zusammenarbeit. Sie sei bloss so lange still gewesen, um Zeit für eine Rücksprache mit den Verantwortlichen zu haben.

Bei den Fans kommt ihr Zuwarten nicht gut an: In den Kommentarspalten zu Kardashians Posts auf Instagram kündigen zahlreiche an, sie zu entfolgen; sie sei eine Heuchlerin. Gerüchten zufolge hat Kardashian von der Kampagne vor deren Veröffentlichung gewusst.

Vierter Akt: Entschuldigung und Gerichtsverfahren

Am Montagabend äussern sich die Verantwortlichen bei Balenciaga zum ersten Mal. In einem Statement auf Instagram werden Fehler zugegeben und Entschuldigungen ausgesprochen – jedoch wird die Schuld auf andere geschoben, unter anderem die Produktionsfirma am Set sowie den involvierten Fotografen. Dem Vernehmen nach wird Balenciaga die Produktionsfirma auf 25 Millionen Dollar verklagen.

Marketingexperten sprechen indes von einer bewussten Provokation vonseiten des Unternehmens. Es gilt zudem als erwiesen, dass Vertreter von Balenciaga am Set zugegen gewesen seien. Die «New York Times» geht davon aus, dass der Imageschaden erschütternde Dimensionen für Balenciaga annehmen dürfte. Bereits wurde Kreativdirektor Demna eine Auszeichnung der Organisation Business of Fashion abgesprochen.

