Nach Angriff in St.Galler Innenstadt: 38-jähriger Mann stirbt an Verletzungen – vier Männer verhaftet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 38-jähriger Dominikaner in der Ausgehmeile an der Brühlgasse von mehreren Personen angegriffen worden. In der Zwischenzeit ist der Mann verstorben. In diesem Zusammenhang sind vier Personen festgenommen worden.