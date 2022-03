Ukraine: Social Media verändert den Krieg

Wie in der Ukraine rollen auch in Myanmar Panzer über die Strassen, donnern Gewehrsalven und verhängen dicke Rauchwolken den Himmel. Die Hintergründe der Konflikte sind nicht vergleichbar. In Myanmar geht die Militärjunta seit ihrem Putsch mit brutalster Gewalt gegen die eigene, pro-demokratische Bevölkerung vor. In der Ukraine dringt der Feind von aussen ein. Was gleich ist: Das Grauen lässt sich über die sozialen Medien in Echtzeit mitverfolgen.

In Myanmar gelang es der Junta bei früheren, grossen Aufständen wie 1988 noch, den Informationsfluss ins Ausland zu kappen. Beim Putsch von 2021 ist dies nicht mehr der Fall. Die digitale Öffnung des Landes lässt sich nicht zurückdrehen.

Die junge Generation, die den Widerstand in Myanmar stark mitprägt, organisierte und informierte über das Geschehen in ihrem Land auf verschiedenen Plattformen: Twitter, Telegramm oder Facebook. Sie stellten Videos online, die Soldaten beim Niederschiessen von Protestierenden zeigen. Sie sendeten per Livestream, wie Polizisten plünderten und prügelten. Und auch in der Gegenwart senden sie die wichtige Botschaft: Der Widerstand ist ungebrochen. So tauchen Videos von Flashmobs auf, die gegen die Junta protestieren.

Dabei hatte diese den Zugang zu den sozialen Medien kurz nach dem Putsch unterbunden. Doch die Menschen besorgten sich SIM-Karten aus Thailand oder nutzen ausländische VPN’s, um die Sperrungen zu umgehen. Das soll bald nicht mehr möglich sein. Mit einem Gesetz zur Cybersicherheit will die Militärjunta unter anderem die Verwendung von VPNs verbieten. (aba)