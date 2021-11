Neue Fotos von Angela Merkel: So hat sie das Amt verändert

Bilder der Macht Mensch Merkel: Unveröffentlichte Bilder zeigen die Verwandlung der Angela Merkel durch das Amt Die deutsche Porträtfotografin und Filmemacherin Herlinde Koelbl hat Angela Merkel seit 1991 regelmässig fotografiert. Sie versprach, die Bilder erst nach ihrer Amtszeit zu veröffentlichen. Wir zeigen sie zum ersten Mal. Interview: Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kanzlerin Angela Merkel und Fotografin Herlinde Koelbl kennen sich seit über 30 Jahren. Bild: Steffen Kugler (2021)

Frau Koelbl, Sie haben 30 Jahre lang die mächtigste Frau der Welt fotografiert. Erklären Sie uns doch bitte: Wer ist Angela Merkel wirklich?

Herlinde Koebl: Sie ist jemand, die sich während ihrer Amtszeit sehr verändert hat. Hätte sie das nicht, hätte sie nicht so lange Kanzlerin bleiben können. Zunächst war sie Wissenschafterin, und als sie in die Politik kam, hat sie gleich als Ministerin begonnen. Ob man die Ochsentour hinter sich hat oder wie sie oben einsteigt, ist ein Unterschied.

Als «Mädel» von Helmut Kohl, fehlte ihr jede Politerfahrung . . .

Eine Wissenschafterin denkt ohnehin anders als ein Politiker. Als Physikerin, die Angela Merkel ja ist, denkt man langfristig und analytisch. Ihr Beruf hat sie auch gelehrt, Rückschläge nicht als Fehler anzusehen, sondern als Erkenntnis. Diese Art des Denkens hat ihren politischen Stil geprägt.

Zur Person Bild: Keystone Herlinde Koelbl – Chronistin einer Epoche Wenn eine europäische Fotografin und Dokumentarfilmerin weiss, wie Macht die Menschen verändert, dann die vielfach ausgezeichnete Herlinde Koel­bl. Seit Ende der 80er Jahre porträtiert sie und spricht mit Spitzenvertreterinnen und -vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Beispielhas ist ihre Arbeit «Jüdische Portraits». Koelbl spürte jüdische Persönlichkeiten der deutschen Geistesgeschichte in aller Welt auf und führte eindrückliche Dialoge. Die Chronik über Angela Merkel ist ihr Lebenswerk. Die publizierten Bilder stammen aus der beim Taschen-Verlag erscheinenden Publikation mit Interviews und Porträts der Kanzlerin. (M.D.)

Wie darf man sich Ihre Treffen vorstellen? Angela Merkel hat Sie in die Uckermark eingeladen und ihr Mann hat dann gekocht?

Alles war offiziell. Erst habe ich sie in Bonn getroffen, später im Bundeskanzleramt. Um eine möglichst grosse Objektivität zu bekommen, habe ich auf den Bildern sämtliche Machtsymbole weggelassen, eine weisse Wand genommen und einen simplen Stuhl. Ich sagte auch nur: «Schauen Sie mich mit einem offenen Blick an.»

Hat Sie die Bilder gesperrt, auf denen sie sich nicht gefiel?

Nie! Ich musste ihr die Fotos gar nicht erst vorlegen. Ich hatte ihr bloss versprochen, dass ich die Bilder erst am Ende ihrer Amtszeit veröffentliche.

Alles anzeigen

Sie haben nicht nur fotografiert, sondern auch Interviews geführt. Unterhält man sich da auch über allzu Menschliches wie Mode, Urlaubsreisen oder gutes Essen?

Nicht über solche Dinge. Aber ich habe immer gefragt: «Was mussten Sie dieses Jahr lernen?» Sie hat zum Beispiel schon sehr früh erkannt, dass sie lernen muss, ihre Emotionen im Griff zu haben, damit man ihr nicht alles an der Nasenspitze ansieht. Sie musste auch schnell lernen, ihr Privatleben zu schützen. Als Ministerin oder Kanzlerin ist es fast so, als würde man in einem Schaufenster leben. Alles, was sie sagen oder tun, welche Frisur sie tragen oder welche Kleider, wird beurteilt oder verurteilt.

Bitte begehen Sie zur Kleiderfrage eine Indiskretion: Wie verfiel Angela Merkel eigentlich auf ihre geschlechtsneutralen Blazer?

Das weiss nicht. Sie hat sich nie über Kleidung oder Mode Gedanken gemacht. Ihr war ihre Arbeit wichtig. Am Anfang haben Journalisten ja sehr darauf geachtet, was sie trägt, wie das Haar ist und so weiter. Als Frau stand das sehr viel mehr im Fokus, als es bei einem Mann gewesen wäre.

Aber Sie wissen vielleicht, wie es zur Merkel-Raute kam?

1998 hat sie auf einem Bild zum ersten Mal spontan die Raute gemacht. Wahrscheinlich hat sie erkannt, dass man so erst mal weiss, wo man die Hände hat. Am Anfang war sie ja noch gar nicht gewohnt, fotografiert zu werden. Sie sagte mir, dass sie nicht weiss, wo mit den Händen und den Armen hin.

Weltbekanntes Symbol: Die typische Merkel-Raute. Bild: Keystone

Medienmenschen, die Merkel im kleinen Kreis erlebt haben, sagen aus, dass sie privat sehr witzig sei - und dazu, das ist wohl ihre DDR-Sozialisierung, erstaunlich trinkfest. Können Sie das bestätigen?

Ich weiss, dass sie privat sehr schlagfertig und humorvoll ist. In den Fotos der ersten Jahre sieht man ja, wie lebendig sie ist. 1994 ist sie keck und heiter. Man erkennt ihre grosse Neugierde. Es gibt Bilder im Buch, auf denen man die private Angela Merkel sehen kann, die sie offiziell sehr selten gezeigt hat.

Eine Ihrer wichtigen Langzeitstudien mit deutschen Politikerinnen und Politkern trägt den Untertitel: «Die Verwandlung des Menschen durch das Amt». Wie haben Sie die Verwandlung des Menschen Merkel durch das Amt erlebt?

Die Professionalisierung ist entscheidend. Einmal sagte sie zum Beispiel, sie sei entscheidungsfreudiger geworden, weil sie gar nicht mehr die Zeit habe, sich mit jeder Sache dreimal zu beschäftigen. Ein andermal meinte sie von sich: «Ich selbst bin überschaubar und verlässlich.» Sie hatte als Physikerin ein grosses Pflichtgefühl, und das hatte sie auch als Politikerin. Das Zeitmass hat sich für sie auf jeden Fall verändert. Sie stellte fest: «Wenn ich zwei Stunden bei meinen Eltern bin, denke ich: Meine Güte, das ist eine lange Zeit. Während für meine Geschwister die Sache erst richtig losgeht.»

Sie wurde von Kritikern oft sehr hart angefasst. Man verglich sie mit Hitler und karikierte sie als Vampir. Anfeindungen setzen einem Menschen zu, wie hat sie die ihren bewältigt?

Sie haben ihr zugesetzt, auf jeden Fall. Doch sie hat nie erkennen lassen, wie sehr sie getroffen war. Sie hatte ihre Emotionen immer im Griff, das war sicher ein Plus für sie. Nichtsdestotrotz hat sie bereits 1998 gesagt: «Meine Verwundbarkeit hat sich verringert. Aber ich glaube, dass ich genauso oft verwundet werde wie früher. Nur, dass ich über Dinge, die mich früher bis ins Mark getroffen haben, hinweggehen kann.»

Sie hat ihre Emotionen und das Bild ihrer Privatperson perfekt kontrolliert. . .

Absolut! Wenn sie das private Bild schützt, ist sie selbst geschützt. Sie hat zum Beispiel niemals Homestorys erlaubt, keine Bilder in ihrer Datscha, nichts Derartiges. Sie zog eine strikte Grenze zwischen der politischen, öffentlichen Person und der privaten.

Selbstkontrolle wäre also ihr Erfolgsgeheimnis, meinen Sie?

Das war es sicher, doch ihr war schon früh etwas anderes klar. Sie sagte 1991: «Man darf als Frau nicht einerseits den gleichen Anteil an Entscheidungen wie die Männer fordern und sich andererseits ducken, wenn es hart auf hart geht und der Wind zu blasen beginnt.»

Angela Merkel wäre demnach ein Role Model, eine Frau, die Konflikte nicht scheut?

Ich denke, das wäre Lehrstoff für viele junge Frauen. Aber nicht nur für sie. Für alle, die in leitenden Positionen sind.