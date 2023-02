Beziehungen Soll ich meine Beziehung beenden? Der Trennungsguru der Schweiz sagt in vier von fünf Fällen: «Ja» Therapie und Coaching boomen. Mittendrin: der Zürcher Autor Thomas Meyer. Er ist mit einem Buch und einem Spiel zum Experten fürs Liebesaus avanciert. Hier gibt er Tipps, wie man mit dem Trennungsschmerz umgehen kann. Deborah Stoffel Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gegenüber den Sechzigerjahren hat sich die Anzahl Scheidungen pro 1000 Einwohner verdoppelt. Getty

Dass Beziehungen ein Ablaufdatum haben, ist eine gesellschaftliche Realität. 42 Prozent betrug die Scheidungsquote zuletzt in der Schweiz. Tendenz: leicht abnehmend. Immer noch aber sind Trennungen und Scheidungen mit einem Stigma behaftet. Wer mit den Koffern in der Hand aus der Familienwohnung tritt, fürchtet nicht zuletzt die Augen der Nachbarn.

Muss das sein? Diese Frage hat Thomas Meyer aufgeworfen. Der Zürcher Autor ist mit dem Roman «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» vor rund zehn Jahren einem grösseren Publikum bekannt geworden. 2017 hat er das Ratgeberbuch «Trennt Euch!» publiziert und damit einen Nerv getroffen. Meyer will der Trennung eine Imagekorrektur verschaffen. Sein Buch liegt heute schon in der zehnten Auflage vor, wurde rund 40’000 Mal verkauft. Und der Autor ist seit einem Jahr auch Trennungscoach. Vier von fünf Paaren, so Meyers These, passen nicht wirklich zusammen.

Provokationen

Meyer – kurz getrimmter Bart, Tattoos bis zum Hals, wache, blaue Augen - empfängt in einem Zürcher Szenecafé. Unverfälscht freundlich. Der 49-Jährige war einst Journalist, Werbetexter, hat ein Jurastudium abgebrochen. Meyer mag die Provokation. Sein Privatauto versah er einst mit dem Stadtwappen und der Aufschrift «Stadt Zürich, Amt für Ironie», woraufhin ihm Zürich mit rechtlichen Schritten drohte.

Zum Thema Trennung vertritt er in seinem Buch eine klare Haltung: Wenn es nicht passt, dann geh! Als Coach, erzählt er, habe sich sein Bild aber differenziert. «Durch die vielen Gespräche habe ich gelernt, dass Beziehungsprobleme erst mal Kommunikationsprobleme sind.» Er frage in seinen Sitzungen deshalb oft: «Weiss Ihr Partner das alles?» Und die Antwort laute oft: «Nein.» Der Fehler dahinter ist immer derselbe: «Die Beziehungsprobleme werden mit dem Umfeld besprochen, nicht mit dem Partner.»

Schriftsteller Thomas Meyer hat seinen Leitsatz «Wenn es nicht passt, dann geh» unterdessen etwas revidiert. Andrea Zahler

Heute klingt Meyers Ratschlag weniger «catchy»: Wenn’s nicht passt, dann geh, aber finde erst heraus, was genau nicht passt. Wer seine Bedürfnisse nicht geklärt habe, könne zwar gehen, werde aber seine Probleme mitnehmen, ist Meyer überzeugt. «Bevor du dich trennst, musst du sichergehen, dass du dich maximal verständlich gemacht hast und dein Partner sich maximal verständlich machen konnte.»

Anfang Jahr hat Meyer ein Spiel zu seinem Buch veröffentlicht. Zielpublikum seien Paare, die noch zusammen an einem Tisch sitzen und miteinander reden können. Auf dem Spielbrett stehen Fragen wie: Warum passt es für mich nicht? Welche Geschenke habe ich in dieser Beziehung erhalten? Was soll zwischen uns bestehen bleiben?

Am schwierigsten sei eine Trennung, wenn Kinder involviert seien, sagt Meyer. Er spricht auch aus eigener Erfahrung. Mit einer früheren Partnerin hat er einen zehnjährigen Sohn. Eine Trennung mit Kindern sei «schlicht absurd»: Eigentlich wolle man vom anderen seine Ruhe haben. «Aber das geht nicht, mit Kindern kann man einander nicht ausweichen.»

Unzählige Male habe er in den letzten zehn Jahren mit der Mutter seines Sohnes über die gemeinsame Beziehung gesprochen, erzählt er. «Spass hat das nicht gemacht, aber es hat uns geholfen. Wir haben jetzt gerade deshalb ein konstruktives Verhältnis – weil wir mussten.»

Stundensätze

Zum Coach wurde Meyer eher unverhofft. Nach der Veröffentlichung seines Buches vor etwas über fünf Jahren wurde er immer wieder mit Anfragen konfrontiert. Es gilt das umgedrehte Gesetz der Wirtschaftslehre: Nachfrage schafft Angebot. Eine Ausbildung zum Coach hatte Meyer schon früher gemacht.

Für eine einstündige Sitzung verrechnet Meyer 150 Franken, ein branchenüblicher Ansatz. Die Coaches gehören damit zu den günstigeren Anbietern im Trennungsgeschäft. Scheidungsanwältinnen und -anwälte verrechnen zwischen 200 und 500 Franken die Stunde. Bei Paaren mit einer Gütertrennung, ohne Kinder und ohne Liegenschaften könne die Auflösung einer Ehe recht einfach und günstig sein, sagt Scheidungsanwältin Karin Meyer. «Ein paar Zeilen und 1000 Franken reichen.» Wenn sich Paare aber nicht einig sind und über Jahre erbittert vor Gericht streiten, könnten die Kosten 100’000 Franken und mehr betragen.

Im Unterschied zu Anwalt und Psychotherapeut ist die Berufsbezeichnung Coach allerdings nicht geschützt. Jeder kann sich so nennen, was die Auswahl für Hilfesuchende erschwert.

Verhältnisse

Meyer wird oft von jenem Partner um Rat gefragt, der geht. Manche üben mit ihm ihre Trennung. Er ist überzeugt, dass das Ende nie wirklich überraschend kommt. «Meine Erfahrung ist: Es wissen beide, wo sie als Paar stehen.» Es sei aber klar, dass die Person, die die Trennung nicht initiiert, in die Opferrolle falle. «Das äussert sich, indem man seine Hilflosigkeit als totalen Schock deklariert – und das stimmt einfach nicht.»

In viele Trennungen ist eine dritte Person involviert. Warum eigentlich? Meyer erklärt sich das mit der Anziehung und Abstossung, die eine schlechte Beziehung kennzeichneten. Irgendwann habe man sich so weit distanziert, dass man offen sei für andere Menschen. «Viele leben in einer 55/45-Beziehung: Es gibt vieles, das sie gut finden, aber auch vieles, das sie stört. Weil die Überzeugung herrscht: Man kann nicht alles haben, arrangiert man sich. Und dann kommt plötzlich jemand, der abdeckt, was einem fehlt.»

Laut Bundesamt für Statistik haben im Jahr 2021 rund 13‘800 unmündige Kinder miterlebt, wie sich ihre Eltern geschieden haben. Getty

Meyer, der Coach, staunt selbst, wie viele eine zweite Beziehung haben. Falsche Erwartungen will er nicht wecken. Dass es jemanden gebe, der 100 Prozent mit einem übereinstimmt, sei eine seltsame Idee. «Es ist nicht die Meinung, dass man sich einen Cyborg baut. Es geht darum, Ja zu sagen zu einem Menschen, mit dem man sich wohlfühlt.»

Spielverderber

Ist sein Trennungscoaching erfolgreich? Wenn die Trennung dadurch weniger schmerzhaft werde, dann ja, sagt Meyer. Seine Coachingarbeit versteht er als «Wegweiser». Man könnte auch Spielverderber sagen. Er hält den Finger darauf, dass ein Paar nicht so weitermachen kann wie bisher und jede Veränderung einen Preis hat. Viele haben zwei Beziehungen, eine offizielle und eine heimliche, und wollen dann einen «Tipp», um besser mit der Situation zurechtzukommen, aber ohne etwas daran ändern zu müssen. Im Grund genommen wüssten alle, was zu tun wäre, sagt Meyer, aber es erfordert auch, dass man sein Selbstbild korrigiert. Sich zum Beispiel eingesteht, dass man jemanden hintergangen hat.

Am Ende liefen viele Trennungen auf eine Abwägung hinaus, kurz einen heftigen Preis zu zahlen oder ein Leben lang einen moderaten. Nicht alle wollen diese Botschaft hören. Einige kämen nicht mehr zu ihm und reagierten nicht auf Nachfragen, sagt Meyer. «Ich finde mein Coaching dann erfolgreich, weil ich meinen Job gemacht habe: Man kann sich zwar weiter in die Tasche lügen, weiss aber jetzt, dass es eine Lüge ist.»

Kinderkram

Das Coaching ist für Meyer eine von vielen Tätigkeiten. Er ist auch Schriftsteller und Kolumnist geblieben. Beim «Blick» antwortet er auf Leserfragen und produziert mit Journalistin Charlotte Theile den Podcast «Liebe im 21. Jahrhundert». Auch ein Bilderbuch für Kinder ist unterwegs Alles ist irgendwie verbunden, alles wächst in eine eigene Richtung – es ist wie mit Meyers Tattoos.

Mit seiner Vergangenheit als getrennter Vater scheint Meyer seinen Frieden gefunden zu haben. Kinder litten nicht daran, wenn Eltern getrennt seien, sondern wenn sie schlecht miteinander auskommen, sagt er. Es sei besser, wenn Eltern ihre destruktive Beziehung beenden. «Das ist die neue Realität», sagt Meyer. «Wir leben in einer Beziehung, bis diese nicht mehr funktioniert, und sind dann mit anderen zusammen, die ebenfalls Kinder haben.» So hätte sich auch ein altes Stigma praktisch in Luft aufgelöst: «Wir sprechen heute nicht mehr von Scheidungskindern, sondern einfach von Kindern.»

Laut Bundesamt für Statistik haben im Jahr 2021 rund 13‘800 unmündige Kinder miterlebt, wie sich ihre Eltern geschieden haben. Im Jahr davor waren um 12‘700. Die Scheidungszahlen waren über die letzten 20 Jahre gesehen einigermassen stabil. Vergleicht man grössere Zeiträume ist der Wandel deutlicher. Gegenüber den Sechzigerjahren hat sich die Anzahl Scheidungen pro 1000 Einwohner verdoppelt, gegenüber dem Beginn des 19. Jahrhunderts gar verfünffacht. Scheidungsweltmeister sind die Schweizerinnen und Schweizer aber bei weitem nicht. Portugal, Luxemburg, Belgien oder die Ukraine verzeichneten Scheidungsquoten von weit über 50 Prozent. Am anderen Ende haben Albanien, Malta oder Kosovo Zahlen von 15 Prozent und weniger.

In Bezug auf die gesellschaftliche Zukunft ist Meyer optimistisch: «Ich bin sicher, dass mein Sohn ganz anders mit dem Thema umgehen wird. Auch weil ich ihm vorlebe, dass eine Trennung nicht das Ende des Lebens ist.»

«Trennt Euch» - Die Praxis-Box Damit die Beziehung möglichst respektvoll und ohne Chaos endet, hat Thomas Meyer anfang Jahr «Trennt Euch! Die Praxis-Box» herausgegeben. Sie kann helfen, dass eine Trennung «bewusst, respektvoll und konstruktiv» herauskommt. «Sie akzeptieren, warum es nicht passt und erkennen weshalb. Und Sie verabschieden sich voneinander in Würde und Dankbarkeit», heisst es im Beschrieb. Das Ziel sind so wenig Verletzungen wie möglich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen