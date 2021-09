Was tun? Streit mit der besten Freundin

Beziehung Wie schnell eine Freundschaft zerbrechen – oder wieder gekittet werden kann Wir waren Freundinnen, dann kam der erste Streit. In einer Zeit, die kein Schweigen mehr aushält. Hält eine Freundschaft das aus? Anna Miller Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

Was hält eine Freundschaft alles aus?

Wir haben uns zwei Monate nicht gehört, nicht gesprochen, nicht gesehen. Wir waren davor in einem kleinen Restaurant gesessen, am Fenster, ein spontanes Treffen unter Freundinnen, du meintest, dir gehe es nicht gut, und ich meinte, das liege an deiner Einstellung. Du hättest etwas anderes von mir hören wollen und ich, ich wollte nicht nachgeben.

Wir haben uns dann gegenseitig ein paar leere und gleichsam erhitzte Worte an den Kopf geworfen, beide sind erschrocken über diese Situation, was war da plötzlich los? Doch es war irgendwie zu spät, die Lage nicht mehr zu retten. Ich bin gegangen, ich habe dich davor noch umarmt, ich meinte, ich sei dir nicht mehr böse, und du meintest, du mir schon. Du wolltest unbedingt die Rechnung übernehmen und ich habe dich gelassen.

Im Grunde kennen wir uns gar nicht. Nicht gut. Wir sind seit ein paar Jahren befreundet, aber nicht wirklich so, dass wir Nächte zusammen durchgeheult haben. Vielleicht denke ich mir deshalb, ich rufe dich nicht an. Jetzt nicht. Noch nicht. Ich lasse diesen ersten Streit, den wir haben, zwischen uns stehen wie faules Obst, ich lasse ihn gären. Etwas, das ich sonst nie tue.

Ich will sonst immer alles sofort geklärt haben, alles ausdiskutiert. Ich will die Dinge beim Namen nennen und ich will wissen, woran ich bei Menschen bin. Ich will drin sein in ihrem inneren Zirkel oder ganz aus ihrem Leben geschnitten, aber so was wie jetzt, hier, dieses Schweigen, zwischen uns, das Wochen dauert, Monate vielleicht, so was kenne ich nicht.

Wir leben in einer Gesellschaft, die sich in den vergangenen Jahren an eine Sofortigkeit gewöhnt hat, an einen Zustand, in welchem alles sofort zu haben, zu machen, zu erleben ist. Ich kann jeden meiner Gedanken, ehe ich ihn überhaupt zu Ende gedacht habe, in den digitalen Äther schicken und erhalte sofort Resonanz. Was passiert, wenn wir den Dingen einfach ihre Zeit lassen, so, wie die Natur sich Zeit lässt mit der Liebe, mit den Bäumen, mit dem Leben?

Es vergehen ein paar Wochen, aber du meldest dich nicht. Bist du eher der versöhnliche Typ? Bist du mir noch böse? Wirst du den Hörer abnehmen, wenn ich anrufe, soll ich eine Sprachnachricht machen oder soll ich dir schreiben? Ich habe Angst, dass du mich abgeschrieben hast. Ein Leben ohne dich? Machbar. Und doch.

Ich fahre in die Ferien und denke plötzlich mehr an dich. Ich frage mich, wie es dir geht und ob alles in Ordnung ist. Ich frage mich, wie komisch es sein wird, wenn wir uns nach Jahren in der gleichen Stadt je wieder über den Weg laufen.

Ich ignoriere deine Abwesenheit. Ich ignoriere den Verlust, ich sage mir, dass es gar keiner ist.

Wir erwarten so viel von anderen. Von Beziehungen. Von Freundschaften. Wir wollen die gleichen Menschen in unserem Leben haben, bis wir sterben, wir nennen das dann Familie oder Wahlverwandtschaft, und wir wollen, dass die Liebe, die zwischen uns ist, nie erlischt. Und halten dann doch nicht aus, wenn sich nichts verändert.

Ich sehe dich per Zufall wieder, an einem Monatsanfang. Du stehst da an der Tramhaltestelle und schaust zum Fenster hinauf, an dem ich sitze. Ich winke. Du winkst und schaust zu, dass du ins gleiche Tram einsteigst wie ich. Ich stehe auf und umarme dich sehr fest und sage dir, wie leid es mir tut und du sagst dazu nicht viel, aber, dass du erst gestern von mir sprachst. Wie es mir wohl gehe? Dass du einer Freundin erzählt hast, dass wir uns zerstritten haben. Du musst nach drei Stationen wieder raus. Du schreibst einen Tag später, wie froh du bist, dass alles wieder gut ist.

Und ich denke mir: Genauso ist es. Wortlos alles wieder gut. Wir müssen nichts bereden, nichts klären, keine langen oder kurzen oder wahllosen oder verzweifelten oder passiv-aggressiven Textnachrichten austauschen oder einander befragen oder abtelefonieren, wir mussten nur ein bisschen warten, Gras drüber wachsen lassen. Eine alte Tugend, die wir etwas verlernt haben.

Manche Freundschaften retten sich nie mehr. Und manche werden im Schweigen erst, was sie sind.

