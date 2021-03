Best of Glamrock Vor 50 Jahren begannen sich die Rocker zu schminken – Zeit für eine Rehabilitation des Glam Getty Glitzer, Schminke, Plateau-Schuhe. Der Glamrock erhitzte vor 50 Jahren konservative Gemüter und galt als grösste Geschmacksverirrung. Zeit für eine Rehabilitation. Stefan Künzli 13.03.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Es geschah im März 1971. Marc Bolan, Sänger und Frontmann der Band

T. Rex, malte sich eine glitzernde Träne unter seine Augen und trug bei seinem Auftritt in der britischen Musiksendung «Top Of The Pops» ein glitzerndes ­Jacket. Glamrock war geboren.

Ironisch, provokativ und masslos opulent – Bolans Auftritt verfehlte seine Wirkung nicht. Das bürgerliche ­Establishment war irritiert über das schamlose Spiel mit den Geschlechtern, die alternden Hippies mokierten sich über die infantile Verkleidung, und die Medien taten Glamrock als plumpen Kinderkram ab. Doch «Hot Love», die Hymne des Glamrock, stürmte die Spitze der britischen Charts und hielt sich siebzehn lange Wochen dort. David Bowie, Roxy Music, Gary Glitter, Elton John, Slade, The Sweet, Mott The Hoople, Suzi Quatro und viele andere sprangen auf den Zug auf und schlüpften ebenfalls in die schrillen, glitzernden und femininen Kostüme.

Eigentlich war die Verpackung wichtiger als die Musik. Genretypisch war eine futuristische, androgyne Ästhetik. David Bowie zum Beispiel liess sich für sein Album «Ziggy Stardust» von Stanley Kubricks epochalen Filmen «A Clockwork Orange» und «2001: Odyssee im Weltraum» inspirieren.

Rumpelstilz machten sich lustig über die Glamrocker

Die Blütezeit war kurz und heftig. In der ersten Hälfte der 1970er-Jahre dominierten unzählige Glamrock-Hits die europäischen und die Schweizer Hitparade. Doch in der jungen Schweizer Szene von Pop und Rock, die sonst brav den internationalen Musiktrends­ ­folgte, fand Glam keine Nachahmer. Einzige Ausnahme war der 1950 in Montreux geborene Sänger Patrick ­Juvet, der sich vom Glam ästhetisch in­spirieren liess.

Patrick Juvet im Jahr 1973, bevor er zum Eurovision Song Contest aufbrach. Keystone

1973 erlitt er als braver Vertreter der Schweiz beim Eurovision Song Contest eine monumentale Schlappe. Ende desselben Jahres trat er in Paris mit Pailletten und Make-up auf, bezeichnete sich als bisexuell und machte mit seiner Masche in Frankreich prompt Karriere.

Wer in der Deutschschweiz etwas auf seinen Musikgeschmack hielt, ­distanzierte sich aber vom infantilen ­Bubble-Gum-Pop des Glamrock. Die Berner Band Rumpelstilz um Polo Hofer, die gerade den Siegeszug

des Mundart-Rock lancierte, machte sich 1975 sogar im Song «Plumm Pudding & sy Hammer Bänd» über die Glam­rocker lustig:

«Sie chöi zwar erscht uf drei Akkorde schrumme, aber sie hei derfür e superdicki Shou. Meitschi rennene nache, schpeziell die dumme, derby hei sie lieber höchi Schue als e Frou».

Trotz ihrer Popularität blieben die Glamrocker für die Meinungsführer die Schmuddelkinder des Pop. In vielen führenden Rock-Lexika wurde Glamrock sogar unterschlagen. Doch die musikhistorische Bedeutung des Genres darf nicht unterschätzt werden. 50 Jahre nach der Geburtsstunde des Glamrock ist es Zeit für eine Würdigung und Rehabilitierung.

Anfang der 1970er-Jahre ist in der Popmusik ein Vakuum entstanden.

Die Beatles hatten sich gerade auf­gelöst, und die Götter der Gegenkultur, Jimi Hendrix, Janis Joplin und Jim ­Morrison, waren tot. Dazu war die Rockmusik, der vorherrschende progressive Spielart von Bands wie Yes, Genesis und King Crimson, gerade sehr ernst und sehr erwachsen geworden.

Die heranwachsenden Teenager, die den Anschluss an die Popmusik suchten, konnten mit den komplexen Strukturen und dem übersteigerten Virtuosentum des Prog-Rock nichts anfangen. Sie hatten auch von Bob Dylans Literaturseminar die Nase voll. Eine neue Generation suchte neue Helden, neue Identifikationsfiguren und einen neuen Sound.

Die 1960er-Jahre sind tot, lang leben die 1970er-Jahre!

Mit seiner Ablehnung des Progressiven und Intellektuellen war Glamrock ein Vorläufer der Punk-Revolution. Neu war der Sound aber überhaupt nicht. Vielmehr bedeutete die Musik von Marc Bolan & Co. eine Rückbesinnung auf den wilden Rock ’n’ Roll der 1950er-Jahre, verpackt in ein neues, schil­lerndes und schrilles Kleid. Kurz und knackig sollte es sein, oder wie bei ­Slade und Gary Glitter einfach gestrickt, schnörkellos und grobschlächtig. Die Musik sollte Spass machen. Glamrock markierte also einen Generationenwechsel und eine Zäsur: Die 1960er-Jahre sind tot. Lang leben die 1970er-Jahre!

Galerie: Das waren die grössten Stars des Glamrock

Marc Bolan

Der Frontmann von T. Rex war der erste und der letzte Star des Glamrock. 1977, zwei Wochen vor seinem 30. Geburtstag, starb er bei einem Autounfall. Mit ihm wurde auch der Glamrock begraben. Alamy, Dukas, Getty Images, Imago David Bowie

Das geschlechtslose Fabelwesen von einem anderen Stern teilt sich die Krone des Glam mit Marc Bolan. Als ihm der Rummel um seine Person zu intensiv wurde, distanzierte er sich vom Glamrock. Alamy, Dukas, Getty Images, Imago The Sweet

Mit «Wig-Wam Bam», «Ballroom Blitz», «Teenage Rampage», «Blockbuster» und «Fox On The Run» lieferten sie die Hits des Glamrock. Auf Erfolg und Kommerz getrimmt. Alamy, Dukas, Getty Images, Imago Roxy Music

Roxy Music mit Sänger Bryan Ferry und Keyboarder Brian Eno waren die intellektuellen und avantgardistischen Repräsentanten des Glam. Sehr cool, glamourös und dekadent. Fashion traf Science-Fiction. Alamy, Dukas, Getty Images, Imago Slade

Die schottischen Stampf-Rocker stolzierten auf den höchsten Plateau-Schuhen und waren das proletarische Gegenstück zu Roxy Music. Bodenständig, grobschlächtig und extrem erfolgreich. Alamy, Dukas, Getty Images, Imago Elton John

Extravagante Kostüme und Brillen waren sein Markenzeichen. Er war einer der wenigen Glamrocker, die tatsächlich schwul waren. Sein Outing erfolgte aber erst eine Dekade später. Alamy, Dukas, Getty Images, Imago Suzy Quatro

Im Gegensatz zu den Glam-Jungs trug sie nicht mal Make-up. Markenzeichen war ihre Lederkluft. Trotzdem wurde sie mit Hits wie «Can The Can» und «48 Crash» zur Vorzeigefrau des Glamrock. Alamy, Dukas, Getty Images, Imago

Glamrock war eine lustvolle Provokation, eine sinnliche Rebellion. Gefeiert wurde eine neue Variation des hedonistischen Lebensgefühls, die den Jugendlichen ein Spielfeld der Selbstfindung bot. Die neue Welt der 1970er-Jahre war bunt, glitzernd, optimistisch und ausschweifend. So ist rückblickend der Flirt mit dem Androgynen, dem Bisexuellen und der Homosexualität zu sehen. «Ich bin schwul, und das war ich schon immer», gestand David Bowie 1972 dem «Melody Maker», «ich bin wohl einfach nur ein kosmischer Halbstarker. Ich bin nicht skandalös, ich bin David Bowie.»

Es ging darum, das Einzigartige jedes Individuums zu betonen. Gemäss der Kulturhistorikerin Camille Paglia wollten sich die Glamrocker mit dem Spiel der Geschlechter und der Sexualität von der Masse abheben und hoben sich dadurch gleichzeitig von der Klassenherkunft ab. Die britische Gesellschaft war in den 1960er-Jahren noch vom Klassenbewusstsein geprägt. Glamrock mit seinen Verkleidungen und der sexuellen Uneindeutigkeit hat die Klassenunterschiede verwischt, das starre Gesellschaftssystem ausgehebelt, aufgemischt und parodiert. «Jeder kann ein Star sein», lautete die Botschaft.

Glamrock hat dem Femininen die Tür geöffnet

Glamrock widerspiegelte das wachsende Selbstbewusstsein der Schwulenbewegung und die sexuelle Befreiung. Dabei war es unerheblich, dass mit der Ausnahme von Elton John eigentlich niemand aus dem Genre des Glamrock wirklich schwul war. Den Musikern ging es um das Kokettieren und darum, Aufsehen zu erregen.

Wie der US-Regisseur Todd Haynes in seinem Buch über Glamrock ausführt, war die eigentliche Provokation der Schock des Femininen. Feminismus bildete sich zwar im Rahmen der 68er-Bewegung heraus, die Pop-und-Rock-Branche war aber in Tat und Wahrheit eine von Männern dominierte Welt. Frauen wurden im besten Fall als Groupies oder Musen geduldet. Daran konnten weder Janis Joplin noch Aretha Franklin mit ihrer Frauen­rechts­hymne «Respect» etwas ändern. Der Musiker und Hippie-Führer Abbie Hofmann drückte seine Frauenfeindlichkeit so aus:

«Das einzige Bündnis, das ich mit einer Frau eingehen würde, wäre im Bett.»

Wenn Marc Bolan sich mit einer Federboa von seiner femininen Seite präsentierte, die Musiker der Band New York Dolls in Frauenkleidern auftraten, Slade mit meterhohen Plateau-Schuhen und sich Sweet-Sänger Brian Conolly wie eine Barbiepuppe schminkte, war das Motiv auch hier nicht emanzipatorischer Art. Wieder ging es zuerst um die Provokation.

Mit Ausnahme von Suzi Quatro und der Girlband The Runaways mit Joan Jett (in der Spätphase) blieb Glamrock stark von weissen Heteromännern geprägt. Man würde Glam überinterpretieren, wenn man dem Spass-Genre einen ernsthaften Diskurs um Gender-Gerechtigkeit unterstellen würde. «Vieles blieb Behauptung», konstatiert der «Rolling Stone». Und doch hat Glamrock die Tür für das Feminine, für einen angemessenen Umgang mit dem Anderssein und der Diversität geöffnet. Insofern war Glamrock ein Vorläufer der heutigen Queer-Bewegung.