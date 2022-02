Besser Leben 31 Tage um 5 Uhr aufstehen – Schlafforscher und Mentalcoach geben Tipps: Machen Sie mit beim Experiment Viele erfolgreiche Führungskräfte schwören darauf, den Tag früh zu beginnen. Ob Yoga, schwimmen, lesen oder Tagebuch schreiben: Ein festes Morgenritual soll glücklich machen. Unser Autor wagt im März den Selbstversuch. Machen Sie mit? Martin Oswald 23.02.2022, 10.58 Uhr

Wenn die meisten noch schlafen: Tagesbeginn um 5 Uhr. Bild: iStockphoto

«Willkommen im 5-Uhr-Klub: Eine Stunde, die dein Leben verändert!» So steht es auf einem der unzähligen Frühaufsteher-Portale im Netz geschrieben. Freiwillig auf Schlaf verzichten? Ich bin skeptisch, aber neugierig. Auf meiner Suche nach Lesestoff zum Thema stosse ich auf das Buch «The 5 AM Club» von Robin Sharma. Dieses taucht seit Jahren immer wieder auf den Bestsellerlisten angelsächsischer Sachbücher auf. Und der gleichnamige Podcast zählt inzwischen schon 278 Folgen.

«How to get more done, while the world is sleeping», wird mir da versprochen. Es geht also darum, zeitlichen Vorsprung herauszuholen, während alle anderen noch schlafen. Dem Tag quasi eine zusätzliche Stunde abzugewinnen. Das zumindest klingt reizvoll. Aber es hat seinen Preis.

Mein allmorgendliches Familienprogramm ist bis ins Detail perfektioniert und eingespielt: Der Wecker klingelt, duschen, Kinder wecken, Frühstück machen, Znüni richten, News und Mails lesen und so weiter. Bis die Kinder aus dem Haus sind und ich selber bei der Arbeit sitze, bleiben weder Zeit noch Muse, den neuen Tag mit ein paar Atemübungen zu begrüssen, eine Runde laufen zu gehen oder gar in einem Buch zu lesen.

Star-Manager machen es vor

Doch es geht auch anders. Apple-CEO Tim Cook steht um 4 Uhr früh auf und liest als erstes E-Mails von Kundinnen und Kunden. «So bleibe ich am Puls und weiss stets, was die Leute über uns denken und von uns erwarten», gibt er in einem Interview zu Protokoll.

Auch der Schweizer Hublot-Chef Jean-Claude Biver schwört auf einen frühen Arbeitsbeginn: «Starte mit deiner Arbeit um 5 Uhr früh, sei um 19 Uhr zu Hause. Mach das sieben Tage die Woche, dann wirst du Erfolg haben.» Klingt wie eine sichere Anleitung für einen Burn-Out. 5 Uhr, das ist auch die Zeit, wenn bei Model und Moderatorin Heidi Klum der Wecker klingelt. Sie beginne den Tag mit Yoga. Carpe diem, nutze den Tag.

Cook, Biver und Klum werden in ihrem Morgenritual gar von der Wissenschaft unterstützt. «Frühaufsteher machen Karriere»: Zu diesem Schluss kam Biologe Christoph Randler, Professor an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg, in einer Studie im Jahr 2015. Seine Forschungen zeigten, dass Frühaufsteher aktiver sind, ein besseres Leistungsvermögen haben und sogar durch ein höheres Verantwortungsgefühl auffallen.

Früh aufstehen bedeutet aber nicht, weniger zu schlafen, sondern statt Abends bereits müde noch etwas zu erledigen, am morgen mit frischen Kräften ans Werk zu gehen.

Top, die Wette gilt

Früh aus den Federn, vor Beginn des Arbeitstages die E-Mails checken, Zeitung lesen, joggen und auch noch mit den Kindern frühstücken. Alles unter einen Hut bringen und dennoch Zeit zur Selbstverwirklichung finden, das wäre der Schlüssel für den perfekten Morgen. Aber führt das auch zu mehr Zufriedenheit? Ich bin bereit, es herauszufinden.

Mein Ziel: Ich stehe im März jeden Tag um 5 Uhr auf und starte mit einer stets ähnlichen Abfolge aus Sport, Inspiration und Arbeit in den Tag. 31 Tage am Stück, Wochenende inklusive, da der Körper sonst in keinen Rhythmus findet.

Mentaltrainerin Tina E. L. Dyck. Bild: PD

Um das zu schaffen, braucht es mit Sicherheit Disziplin, aber vor allem eine gute Antwort auf die Frage: Warum? Warum will ich das? Ohne klares Ziel vor Augen, werde ich vermutlich schon am ersten Wochenende aufgeben und ausschlafen. Ich rufe Mentaltrainerin Tina E. L. Dyck an. Sie unterstützt Geschäftsleute, Sportlerinnen und Sportler, ist Mitglied im Medical Team von Swiss Olympic und arbeitet mit Spielern des HC Davos.

«Das Wichtigste bei so einem Versuch ist die physische und mentale Gesundheit», sagt Dyck gleich zu Beginn unseres Gesprächs. Sinn und Zweck meines Experiments könne es nicht sein, mit möglichst wenig Schlaf auszukommen, härter und länger zu arbeiten und dadurch zusätzlichen Stress zu verursachen.

Ich müsse meinen Tagesablauf anpassen, rechtzeitig ins Bett gehen und damit gute Bedingungen für das frühe Aufstehen schaffen. «Wenn die Vorbereitung nicht gelingt, musst du mit der Umsetzung gar nicht erst beginnen.» Die Mentaltrainerin wählt klare Worte und will genau wissen, warum ich um 5 Uhr aufstehen will.

Schlechtes Gewissen ist keine gute Motivation

Ich erzähle davon, dass ich um 7 Uhr, wenn alle wach sind und die familiäre Routine startet, das gute Gefühl haben möchte, einige für mich wichtige Dinge schon erledigt zu haben. Tina Dyck interveniert sofort: «Das klingt, als wolltest du einfach deine To-do-Liste abhaken, dein Gewissen beruhigen.» Erwischt.

Ich grabe tiefer. Ich möchte mich mehr bewegen, mich ausdauernder und stärker fühlen, habe aber abends oft keine Energie mehr für den Sport. Ich möchte mehr lesen, aber auch dazu bin ich abends oft zu müde. Der frühe Morgen erscheint mir dazu das ideale Zeitfenster zu sein, weil da alle noch schlafen und ich niemandem Zeit stehle. «... aber dir selber Zeit schenkst!», unterbricht mich mein Coach. «Und das ist die richtige Motivation. Du tust das für dich. Für deine persönliche Entwicklung.»

Alles, was zählt, ist der Moment

Tina Dyck begleitet Sportlerinnen und Sportler vor grossen Wettkämpfen oder beispielsweise beim Traum, in vier Jahren bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. «Viele machen bei grossen Vorhaben den Fehler, ständig vom Ziel zu sprechen.» Entscheidend für den Erfolg sei aber nicht der permanente Gedanken an das, was sein wird, sondern heute das Richtige zu tun, um Schritt für Schritt diesem Ziel näher zu kommen.

Also geht es bei meinem Experiment nicht darum, ständig an die 31 Tage zu denken, sondern heute dafür zu sorgen, dass ich morgen einen idealen Tagesablauf hinbekomme. Es gebe drei entscheidende Pfeiler für jedes ambitionierte Vorhaben, erklärt Mentaltrainerin Dyck:

Disziplin, Geduld und Professionalität «Disziplin braucht es, wenn du morgens um 5 Uhr geweckt wirst, draussen regnet es und du trotzdem zu dir sagst: Come on, raus mit dir, geh joggen. Es geht darum, negative Gedanken unter Kontrolle zu halten. Disziplin ist trainierbar.»

«Wer zu Ungeduld neigt, sein Ziel möglichst rasch erreichen will und schnell wütend wird, hat im Vergleich keine Chance gegen jemanden, der ruhig bleibt, seine Tiefs gelassen hinnimmt und weitergeht. Es ist hart, aber ich ziehe es durch – das ist die richtige Einstellung. Kontrolle der Emotionen ist lernbar.»

«Professionalität ist dein Handeln. Ich vergleiche das gern mit einem Auftritt. Um welche Zeit bist du da? Wie gut bist du vorbereitet? Kommst du mit einem Lachen auf dem Gesicht in den Raum?»

Und dann packt Tina Dyck einen Satz oben drauf, wie sie ihn vermutlich auch bei manchem Profisportler schon verwendet hat: «Du allein entscheidest das! Du übernimmst die Verantwortung, wenn du am Ende des Tages mit der Konsequenz deines Handelns unzufrieden bist.» Also keine Ausreden. Botschaft angekommen.

Kann aus einer Eule eine Lerche werden?

Der Erfolg meines Vorhabens beginnt damit, dass ich gute Bedingungen schaffe. Und das bedeutet, ich muss früher ins Bett. Doch das ist ein Problem: Ich bin eine Eule und bleibe gerne bis Mitternacht wach.

Neurologe Dr. med. Philipp Valko Bild: PD

«Wichtig ist, dass Sie Ihrem Körper zwischen siebeneinhalb und achteinhalb Stunden Schlaf pro Nacht gönnen. Das ist die Zeit, die wir Menschen brauchen, um die volle Hirnkapazität auszuschöpfen», sagt Dr. med. Philipp Valko. Er ist Schlafspezialist im Zentrum für Neurologie an der Hirslanden Klinik in Zürich.

Ob man spät zu Bett geht oder früh aufsteht, dass entscheide in erster Linie der eigene Chronotyp – die innere Uhr, erklärt Valko. Der Typ Lerche gehe idealerweise zwischen 21 und 22 Uhr zu Bett und stehe ohne Wecker um 5 Uhr auf. Der Typ Eule hingegen gehe kaum vor Mitternacht ins Bett und schlafe gerne aus.

Der eigene Schlafrhythmus ist trainierbar

Hält der Schlafforscher es für sinnvoll, dass ich, statt lange wachzubleiben, am morgen früh aufstehe? Ja, sagt Philipp Valko. «Am Morgen ist man frischer und produktiver als am Abend.» Den Segen des Schlafforschers habe ich also. Er prophezeit mir, zu Beginn etwas Mühe mit dem frühen Einschlafen zu haben und tagsüber schläfrig zu sein, aber ich würde mich rasch daran gewöhnen. «Setzen Sie sich am Morgen möglichst rasch dem Licht aus.» Guter Tipp, aber im März ist es um 5 Uhr früh noch stockfinster draussen.

Licht hat einen grossen Einfluss auf die Terminierung von Schlaf und Wachheit. «Es wäre sinnvoll, mit der Dunkelheit ins Bett zu gehen und mit der Morgendämmerung aufzustehen», empfiehlt der Schlafexperte. Im Winter müssten wir entsprechend früher zu Bett gehen als im Sommer.

Ein weiterer wichtiger Faktor für guten Schlaf sei Routine, sagt Valko. Routine trainiere die innere Uhr. «Idealerweise schläft man unter der Woche so viel, dass man das Wochenende nicht braucht, um den werktags akkumulierten Schlafmangel zu kompensieren.»

Statt diese Schlafschuld am Samstag und Sonntag zurückzuzahlen, wäre es darum ideal, jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen. Auch diesen Rat werde ich versuchen zu beherzigen. Der Plan: um 22 Uhr schlafen, um 5 Uhr aufstehen. Ob es gelingt, erfahren Sie im Tagebuch zum Experiment.

Mit einem Lachen aufstehen: geht das auch um 5 Uhr früh? Bild: iStockphoto

5 Tipps für den erfolgreichen Einstieg in den 5-Uhr-Klub

Routine bewirkt Veränderung

Der Mensch braucht rund 30 Tage, um eine Gewohnheit zu ändern. Versuchen Sie, Ihre gewünschte Verhaltensweise sechs Wochen lang durchzuziehen.

Snoozen verboten

Wenn der Wecker klingelt, sofort raus aus dem Bett. Nicht lange nachdenken, sonst wird die Versuchung, liegen zu bleiben, zu gross.

Positiv denken

Es ist alles eine Frage der Einstellung. Erfreuen Sie sich an der morgendlichen Ruhe und daran, Zeit für die Dinge zu haben, die Ihnen wichtig sind.

Früher ins Bett gehen

Damit Sie genügend Schlaf bekommen, ist zwangsläufig früher Feierabend. Auch das sollten Sie zur Routine machen.

Finger weg vom Smartphone

Die blauen Wellen des Displaylichts hemmen die Melatoninausschüttung. Das Hormon Melatonin macht uns aber müde. Darum gilt es, das Handy schon früh auszuschalten oder gar nicht erst ins Schlafzimmer mitzunehmen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen