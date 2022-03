Früher aufstehen, mehr vom Leben: Ein Selbstversuch

Besser Leben 31 Tage um 5 Uhr aufstehen – das Tagebuch zum Selbstversuch: Zu lange wach bleiben rächt sich So mancher Promi und Manager schwört darauf, den Tag konsequent um 5 Uhr zu starten. Unser Autor macht den Selbstversuch und notiert hier seine Erfahrungen. Hat der frühe Vogel tatsächlich mehr vom Leben? Martin Oswald Jetzt kommentieren Aktualisiert 04.03.2022, 07.24 Uhr

Freitag, 4. März, 07:19 Uhr

Tag 4 meines Experiments. Ich stelle fest, dass die grosse Herausforderung für mich nicht das frühe Aufstehen, sondern das ebenso frühe zu Bett gehen ist. Um auf mindestens sieben Stunden zu kommen, müsste ich stets um 22 Uhr schlafen. Das schränkt den Abend stark ein, oder aber erfordert Kompromisse am Morgen.

Abendveranstaltungen, Einladungen bei Freunden, oder wie gestern das Fussball-Spiel des Lieblingsvereins, welches erst kurz vor 22.30 Uhr endet. Auf all das möchte ich natürlich nicht verzichten. Wie also bleibt man dem 5-Uhr-Club treu, ohne auf wertvollen Schlaf zu verzichten? Das muss ich in den nächsten Tagen herausfinden.

Donnerstag, 3. März, 06:05 Uhr

«Ich habe auch mal versucht, täglich um 5 Uhr aufzustehen, musste dieses Unterfangen jedoch abbrechen, da ich stets alle im Haus geweckt habe.» Das hat mir Michael vor ein paar Tagen bei LinkedIn geschrieben. Und es war mir eine Warnung, schliesslich hätte ich ganz schön Ärger mit Frau und Kindern, wenn sie meinetwegen so früh erwachen würden.

Darum: Vorbereitung ist die halbe Miete. Meine Sport-Klamotten lege ich bereits am Vorabend neben mein Bett. Jacke, Mütze und Handschuhe sind im Wohnzimmer bereit – schliesslich ist es die Tage eiskalt am frühen Morgen. Dann verlasse ich das Haus durch die Schiebetür direkt nach draussen, die Haustüre würde zu laut schliessen. Wieder zurück von Lu Jong und Joggingrunde setze ich mich aufs Sofa, lese Artikel und höre Podcasts. Alles schön leise. Bis jetzt geht der Plan auf.

Mittwoch, 2. März, 05:11 Uhr

Ich stehe draussen vor dem Haus, Stille, über mir leuchten die Sterne. Es ist kalt und ich habe mir eine dicke Winterjacke, Mütze und Handschuhe angezogen. Ich atme tief durch meine Nase ein und durch den Mund wieder aus. Ein guter Freund hatte von meinem Experiment gehört und gemeint, ich müsse unbedingt Lu Jong ausprobieren. Das passe perfekt zu einem gesunden Morgenritual und stärke Geist und Körper.

Lu Jong ist eine uralte Praxis, die in der tibetischen Medizin wurzelt. Sie soll Blockaden auf der physischen, geistigen und energetischen Ebene lösen. Ich probiere es aus und stelle erstmal fest, dass meine Muskulatur so früh am Morgen noch ziemlich eingerostet ist. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Tagen verändert.

Dienstag, 1. März, 06:49 Uhr

Ich war schon wach, bevor der Wecker klingelte. Mein Unterbewusstsein hatte wohl gespeichert, dass heute meine Challenge beginnen würde. Ich ging in die Küche um ein Glas warmes Wasser zu trinken. Das soll die Verdauung anregen und den Stoffwechsel auf Trab bringen. Auf Trab brachte mich dann auch die Nachricht eines Kollegen:

«Guten Morgen Martin. Läck ist das früh, aber lass es uns versuchen.»

In den vergangenen Tagen haben mir unzählige Freunde geschrieben, sie würden ebenfalls mitmachen und versuchen, den Tag um 5 Uhr und mit einem festen Morgenritual zu beginnen. Auf meiner anschliessenden Joggingrunde dachte ich an die anderen Neulinge im 5-Uhr-Club. Was sie wohl gerade machten?

Montag, 28. Februar, 16:00Uhr

So, morgen früh geht es los. Der Wecker wird deutlich früher klingeln als sonst. Und damit der innere Schweinehund und die Müdigkeit nicht obsiegen, gilt es, heute Abend rechtzeitig ins Bett zu gehen. Momentan verbringe ich viel Zeit auf Twitter und News-Plattformen, um mich über den Krieg in der Ukraine zu informieren. Viele Ratgeber empfehlen jedoch, den Tag nicht gleich mit schlimmen Nachrichten zu beginnen. Als Journalist werde ich diesem Instinkt kaum widerstehen können. Aber das Ziel ist klar: Ich möchte den Tag mit Sport, mit Achtsamkeit und mit Lesen beginnen.

