Besser als Chips und Nüssli Was kochen, wenn Freunde spontan vor der Tür stehen? Diese 6 superschnellen Rezepte helfen Vergessen Sie Chips, Salzstängel und Nüssli. Mit diesen raffinierten Blitzrezepten trumpfen Sie an jedem spontanen Apéro auf. Rahel Empl Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Na dann, Prost! Mit schmackhaften Häppchen wird ein Apéro mit Freunden oder Familie gleich noch besser. Bild: Shutterstock

Es bricht eine neue Zeit der Geselligkeit an. Jetzt, da der Bundesrat die Kontaktbeschränkungen aufgehoben hat und der Frühling anklopft, lässt es sich wieder ziemlich unbeschwert mit Familie und Freunden zu Hause beisammen sein. Die nicht selten nervenaufreibenden Planungen, wer wann eingeladen wird und zu wievielt, fallen weg, spontanen Zusammenkünften steht nichts mehr im Weg. Doch so schön solche kurzfristig anberaumten Treffen auch sein mögen – für Gastgeber können sie Stress pur bedeuten.

Wenn Freunde unangemeldet mit einer Flasche Prosecco oder einem Harass Bier zum Apéro reinschneien, um nach zwei Jahren Partylethargie endlich wieder mal anzustossen, will man schliesslich nicht mit leeren Händen dastehen. Mit Nüssli, Salzstängel oder Chips allerdings noch weniger. Erstens sind die ungesund, zweitens haben wir davon alle mehr als genug gegessen in unserem Leben. Und drittens vermögen diese Knabbereien es nicht, für ein gutes «Bödeli» zu sorgen, was über kurz oder lang zu einer sehr angeschwipsten Runde führen kann.

Was indes für Nüssli und Chips spricht: Sind die Gäste erst mal da, muss es zackig gehen, bis die Snacks auf dem Tisch stehen. Eine grosse Kocherei will niemand haben. Braucht es aber auch nicht. Tatsächlich ist es ein Leichtes, einen spontanen Apéro zu einem kleinen kulinarischen Erlebnis zu machen – und das mit relativ wenig Zeitaufwand.

Fixfertig-Fondue und Flamm-kuchenteig sollten an Lager sein

Zum Spontanapéro-Grundstock gehört eine Packung Tortillas in jede Vorratskammer. Daraus lassen sich im Nu Wrap-Lollies am Spiess kreieren, wenn sie vor dem Aufrollen mit Frischkäse respektive einer vegetarischen Crème bestrichen, alternativ mit Bresaola oder Lachs ausgelegt werden. Das macht nicht nur optisch was her, sondern schmeckt richtig gut.

Zu den anderen gesetzten Akteuren im Kühlschrank zählen Crème fraîche, Speckwürfeli und eine Packung Elsässer Flammkuchenteig. Diese Zutaten ergeben einen der besten und zugleich kinderleicht zubereiteten Apérohappen. Eine Packung Fertig-Fondue, das in der Regel lange haltbar ist, kann auch ganz praktisch sein – nicht nur im Winter. Mit einer handlichen Variante des Fondues, dem Chäs-Bängel, werden auch hungrige Gäste satt. Wenn Sie zudem noch etwas Gemüse wie Peperoni, Salatgurken und Tomaten im Haus haben, lassen sich diese ganz stressfrei zu verschiedensten Snacks verarbeiten. Die Gäste werden es Ihnen danken. Und bestimmt wiederkommen.

Apérosnacks – zubereitet in weniger als 30 Minuten

Bilder: Shutterstock, Getty Images

Eine erfrischende Kombi, die zum Frühling passt und Eindruck macht: Das Brot ist selbst gemacht – kein Problem, denn aufgehen muss der Teig nicht.

Für 4 Personen

Zitronenhummus:

250 g Kichererbsen aus der Büchse (abgewaschen und abgetropft),

1 Zitrone (Saft und Abrieb),

1 gehackte Knoblauchzehe,

2 EL Tahinpaste (alternativ 1 EL griechischer Joghurt),

1 TL Kreuzkümmelpulver,

1 EL Olivenöl,

Salz,

Pfeffer.

Alle Zutaten in einem hohen Gefäss mit dem Stabmixer pürieren.

Naan-Brot:

200 g Mehl,

1½ TL Backpulver,

1 TL Meersalz,

75 g griechischer Joghurt,

75 ml lauwarmes Wasser.

Mehl, Backpulver und Salz in einer Schüssel mischen. Joghurt und Wasser dazu und zu glattem Teig kneten. In 4 Stücke teilen und dünne Fladen ausrollen. Diese in einer heissen Pfanne beidseitig je 2–3 Minuten backen.

Bilder: Shutterstock, Getty Images

Nicht nur die Elsässer lieben Flammkuchen. Er schmeckt herrlich zum Apéro. Und ist blitzschnell zubereitet.

Für 4 Personen

1 Fertig-Flammkuchenteig (rund),

1 Becher Crème fraîche nature,

1 grosse Zwiebel, fein gescheibelt,

150 g Speckwürfeli,

Salz,

Pfeffer,

gemahlene Muskatnuss

Backofen auf 240 Grad Ober-/ Unterhitze vorheizen. Teig auf ein mit Backpapier belegtes Blech auslegen. Mit einer Gabel einstechen und Crème fraîche bestreichen. Zwiebel und Speck darauf verteilen, würzen. Flammkuchen auf der untersten Rille des Ofens circa 15 Minuten backen (Packungsanweisung beachten).

Herausnehmen, noch heiss in Stücke schneiden und servieren. Der Belag kann beliebig ergänzt oder ersetzt werden. So machen sich auch Cherrytomaten gut, oder man streut ein wenig geriebenen Käse darüber

Bilder: Shutterstock, Getty Images

Eine schlanke, vegetarische Alternative zu üppigen Snacks, die trotzdem mundet.

Für 4 Personen

1 bis 2 Salatgurke(n),

100 g Frischkäse nature,

2 EL Magerquark,

1 rote Peperoni,

1 EL Tomatenpüree,

1 Knoblauchzehe,

Salz,

Pfeffer

Gurke(n) waschen und in 5 mm dicke Scheiben schneiden. Das Tomatenpüree mit dem Frischkäse und dem Quark mischen. Peperoni waschen, halbieren, Kerne entfernen, sehr fein hacken und mit der gepressten Knoblauchzehe zur Frischkäse-Mischung geben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Jeweils einen Teelöffel auf ein Gurkenrädli geben und auf einem Teller anrichten. Falls vorhanden mit Zwiebelsprossen oder ähnlichem dekorieren. Optional kann auf die Crème ein zweites Rädli gesetzt werden.

Bilder: Shutterstock, Getty Images

Wer sich in der Tex-Mex-Küche ein wenig auskennt, hatte schon mit Tortillas in Form von Fajitas oder Enchiladas zu tun. Die Fladen eignen sich aber auch prima als Häppchen – kunstvoll am Spiess drapiert.

Für 4 Personen

4 Stück Wrap Tortillas (aus Maisoder Weizenmehl),

100 g Lachs,

ein paar Spritzer Zitronensaft,

4 EL Meerrettichschaum,

ein paar Salatblätter,

1 EL Kapern,

eine Handvoll frischer Dill (optional, falls vorhanden),

4 Holzspiesse

Jede Tortilla mit Meerrettichschaum bestreichen, mit Kapern und Dill bestreuen. Salatblätter, dann den Lachs, den man zuvor mit Zitronensaft beträufelt hat, darauflegen. Alles gut andrücken. Die Tortilla satt einrollen. Diese Rolle wiederum in circa 2 cm dicke Rädli schneiden und diese an der Teigseite vorsichtig aufspiessen. Falls keine Spiesse vorhanden sind, auf Teller anrichten.

Bilder: Shutterstock, Getty Images

Diese Fingerfood-Variante des Fondues schmeckt nicht nur im Winter grossartig und ist gerade für Vegetarier eine schmackhafte Alternative zum Hotdog. Achtung, Verbrennungsgefahr!

Für 4 Personen

2 Aufbackbaguettes,

1 Fondue-Fertigmischung (800 g),

2 Knoblauchzehen, gepresst,

Pfeffer,

Kräuter nach Belieben.

Baguettes gemäss Anweisung auf der Packung backen. Inzwischen Fondue in einem Topf bei hoher Hitze unter kräftigem Rühren schmelzen, Knoblauch dazu, Hitze reduzieren und ein paar Minuten weiterrühren, abschmecken.

Baguettes aus dem Ofen nehmen, kurz abkühlen lassen, halbieren. Mit dem Stiel eines Holzlöffels die Hälften aushöhlen, Fondue einschöpfen, mit Serviette servieren. Die ersten Bisse sollten vorsichtig vonstatten gehen, der Käse ist noch sehr heiss und kann überlaufen.

Bilder: Shutterstock, Getty Images

Mal etwas anderes als Blätterteigschnecken oder Bruschette. Die leckeren Quadrate machen Lust auf Sommer.

Für 4 Personen

3 EL Fertigpesto,

2 EL Olivenöl,

Salz,

Pfeffer,

4–5 mittelgrosse Tomaten,

1 Packung Blätterteig (rechteckig, circa 250 g),

1 Ei

Backofen auf 200 Grad Ober-/ Unterhitze vorheizen. Pestomit Olivenöl vermischen, nach Bedarf pfeffern und wenig salzen. Tomaten waschen, trocken tupfen und in 5 mm dünne Scheiben schneiden.

Blätterteig ausrollen und in kleine Quadrate à circa 4×4 cm schneiden. Einzeln auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech setzen. Ei verquirlen, Teigstücke damit bestreichen. Je eine Tomatenscheibe darauf legen, mit wenig Pesto-Öl bestreichen. Im vorgeheizten Backofen 15 Minuten goldbraun backen, herausnehmen und sofort servieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen