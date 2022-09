"Früher war Bergführer ein Brotberuf"

Alpinismus Aspirantin und Bergführer im Interview: «Wer von Ihnen würde auf dem Weisshorn vorangehen?» Es fehlt an Nachwuchs unter den Alpin-Profis in der Schweiz. Eine 28-jährige Aspirantin und ein 66-jähriger Bergführer über einen Beruf, der sich geändert hat. Interview: René Fuchs 12.09.2022, 05.00 Uhr

Die zurzeit 41 aktiven Schweizer Bergführerinnen und 1252 Bergführer sind gefragt, wie selten zuvor. Doch es fehlt an Nachwuchs. Nur 25 Männer und zwei Frauen schliessen im September ihre dreijährige Ausbildung ab. Wo liegt das Problem? Und wie war es früher am Berg?

Angenommen Sie beide bestiegen zusammen das Weisshorn (4505 m ü. M.) – wer würde vorangehen?

Beat Burgener: Da sollte Ramona vorangehen. Sie ist topfit und hat schon einige Erfahrungen gesammelt. Ihr würde ich voll vertrauen.

Ramona Volken: Am besten würden wir uns abwechseln. Beat hat mehr Erfahrung und kennt den anspruchsvollen Viertausender besser.

Was lernt man als Bergführer oder Bergführerin erst mit den Jahren?

Burgener: Die innere Gelassenheit nimmt zu. Die Gäste kannst du nach wenigen Minuten einschätzen. Und es fällt dir leichter, dich anzupassen.

Verliert man umgekehrt als langjähriger Bergführer die Geduld mit Gästen?

Burgener: Nein, die Geduld habe ich nie verloren. Ich habe auch gelernt zu schweigen. Wenn mich ein Gast, mit dem ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, erneut für eine Tour anfragt, bin ich nicht abkömmlich. Aber das ist selten der Fall.

Weshalb interessieren sich heute wenige für den Bergführerberuf?

Volken: Oft bist du abends während der Saison nicht zuhause. Das kann eine Partnerschaft belasten und den Kollegenkreis einschränken. Zudem ist das Anforderungsprofil hoch und die Ausbildung mit 30000 Franken kostspielig.

Burgener: In meiner Kindheit gab es um die 80 Bergführer im Saastal. Es war einer der wenigen Brotberufe, um die Familien zu ernähren. Während den Sommermonaten war ich zwei Jahrzehnte lang selten zuhause. Meine Frau leistete dann die Erziehungsarbeit.

Verändern die Frauen am Berg den Alpinismus?

Burgener: Ja, das ist eine sehr positive Entwicklung. Bergführerinnen haben einen anderen Blickwinkel und bringen oft eine andere Kundschaft mit.

Wie steht es um Vorurteile?

Volken: Ein Mitfünfziger fragte mich mal auf dem Pollux-Grat, ob ich ihn überhaupt halten könnte. Das Vertrauen der Gäste ist aber schnell da, wenn sie merken, wer mehr Erfahrung am Berg hat.

Burgener: Für mein Bergsteigerbüro arbeiten drei Bergführerinnen. Ich habe nie negative Gästereaktionen erlebt.

Ist Ihnen bewusst, dass Sie bei Ihrem Beruf das Leben aufs Spiel setzen?

Burgener: Das würde ich nicht so krass formulieren. Wenn du seriös den Bergsport ausübst, ist das Risiko kalkulierbar. Wenn ich zurückblicke, hatte ich einmal grosses Glück, als der Blitz unweit von mir am Nadelhorn einschlug. Aber Forstwart oder Dachdecker zu sein, ist risikoreicher.

Volken: Als ein guter Kollege am Finsteraarhorn beim Führen abstürzte, ist es mir bewusster geworden. Wir haben nicht alles in der Hand, auch wenn wir so sicher wie möglich unterwegs sind. Glück und Pech sind nahe beieinander.

Der Bergführer Beat Burgener Der 66-jährige ist verheiratet, Vater von drei erwachsenen Kindern, Heilpädagoge und Bergführer aus Saas-Grund ist seit 44 Jahren mit Gästen am Berg. Als Kind hütete er in den Ferien Schafe und Ziegen auf der Alp. Er meldete sich als 20-jähriger Student für die Bergführerausbildung an. 1978 eröffnete er seine eigenes Bergsteigerbüro.

Welche Ansprüche hatten und haben die Alpinistinnen und Alpinisten an Sie?

Burgener: Tagestouren vom Hotel aus ersetzen immer mehr die mehrtägigen Hochtouren. Noch in den 80er-Jahren war ich oft mit sehr guten Alpinisten unterwegs. Dieses Gästesegment hat stark abgenommen. 80 Prozent der Gäste sind heutzutage Genussalpinisten. Sie möchten keine schweren Rucksäcke fünf Tage lang von Zermatt nach Chamonix tragen.

Volken: Die vielseitig ausgebildeten Alpinisten sind heute eben oft ohne Führer unterwegs. So wenden sich nun vermehrt Anfänger an die Bergführerbüros. Zu den neuen Ansprüchen gehört übrigens, dass die sozialen Medien eine grössere Rolle spielen: Bergerlebnisse online zu posten, ist in.

Wie waren Sie früher ausgerüstet, Herr Burgener?

Burgener: Der Wandel in der Ausrüstung ist enorm. Als Aspirant war ich noch mit Knickerbockers und Hanfseilen unterwegs. Kletterfinken konnte ich erst Jahre später erwerben. Das Material ist viel leichter und die Kleidung wind- und wasserdicht geworden. Heutzutage sind die passionierten Alpinisten sehr gut ausgerüstet.

Aber nicht alle, oder?

Volken: Es gibt vermehrt Leute, besonders Trailrunner, die mit leichter Ausrüstung zu Berg gehen. Es fehlt an richtigem Schuhwerk bei Gletschertraversierungen.

Burgener: Der Bergsport ist zum Breitensport geworden. Doch die Selbstüberschätzung führt leider vermehrt zu Unfällen.

Die Aspirantin Ramona Volken Die 28-Jährige aus Termen VS, ist ledig, Aspirantin und Sport- und Geografielehrerin beendet im September ihre dreijährige Ausbildung zur Bergführerin. 2019 nahm sie an der vom Schweizer Fernsehen begleiteten SAC-Expedition im Pamir-Gebirge in Kirgistan teil. Die Sehnsucht nach den Bergen liess sie seither nicht mehr los.

Der Klimawandel mit der starken Gletscherschmelze hinterlässt seine Spuren. Wird Ihre Arbeit gefährlicher?

Burgener: Sich den Umständen vorzu anzupassen, heisst die Devise. Vor vierzig Jahren standen mir 30 Tourenvarianten aufs Weissmies, meinem Hausberg, zur Verfügung. Heute sind es noch fünf. Der Steinschlag, der früher vor allem am Nachmittag einsetzte, ist heute mit dem Schmelzen des Permafrostes rund um die Uhr gegenwärtig. Die Sommersaison früher anzufangen, wäre eine Option.

Volken: Und Klettertouren ersetzen immer mehr die Eisrouten.

Ist auch das Hüttenleben anders geworden?

Burgener: Vor 45 Jahren gab es noch viele grimmige Hüttenwarte, richtige Originale. Man schlief unter kratzenden Decken und oft musste man die Lebensmittel selbst mitbringen, die dann vom Hüttenwart zubereitet wurden. Heute gibt es nicht nur Duvets sondern sogar Duschmöglichkeiten, was ich als etwas dekadent anschaue. Geblieben ist die viel gerühmte Hüttenromantik, die für die Gäste ein Erlebnis bleibt. Jede Hütte hat ihren Reiz. Aber der Sonnenuntergang auf der Margherita-Hütte (4556 m. ü. M.), der höchsten Hütte der Alpen, ist unvergesslich.