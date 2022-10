Beauty-Tipps Jetzt füllt sich der Spiegelschrank der Männer: Wieso auch sie immer öfters Nagellack und mehr tragen Getty Der moderne Mann will schön sein - und jung bleiben. Er greift mit immer grösserer Selbstverständlichkeit zu Tiegeln, Seren, Augencrèmes oder sogar zu Nagellack. Martina Bortolani Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Ein Augenserum für Männer? Moisturizer gegen Falten, Skin Care für Vitalität, Peeling- und Waschroutinen für eine glatte, reine Haut? Oder gar lackierte Fingernägel? Bis vor kurzem: undenkbar. Solcherlei Beautyprodukte und Verschönerungszeremonien waren lange fest in weiblicher Hand. Fragte man die Partner an der Seite von Frauen, die viel Zeit und Geld in Pflege und Anwendung investieren, hiess es mit eher gelangweiltem Gesichtsausdruck: «Interessiert mich null. Wasser und Seife reichen meinem Gesicht.» Bisher.

Mit der Aufweichung der klassischen Genderdefinitionen, den Geschlechterrollen und der damit einhergehenden Verschiebung der Rollenverständnisse wird es für den Mann leichter (und interessanter), sich mit «soften» Themen der Lifestylewelt zu beschäftigen. Aber auch die Tatsache, dass man heute alles ganz intim online bestellen kann, hat die Hemmschwelle gesenkt.

Einer der wichtigsten Gründe ist wohl aber die simple Tatsache, dass Männer – als letzte die heterosexuellen – merkten: Auch wir werden älter. Auch wir müssen am Ball bleiben. Denn rundherum passen sich ja auch ihre maskulinen Vorbilder und Helden dem Zeitgeist an. All die tätowierten Fussballer, die stilsicheren Models, die good looking Serienstars oder der bärtige, durchtrainierte Nachbar in der Familiensiedlung. Die Rolemodels heissen heute Idris Elba, Jonah Hill oder ASAP Rocky.

In der Schweiz sind es Tiktoker und Influencer wie Kevin Bannier oder Aditoro. Alles Männer, die sich stark mit ihrem Äusseren beschäftigen – und dazu stehen.

Der Blick in den eigenen Spiegel, so scheint es, weckt beim Mann eine neue Form der instinktgesteuerten Kompetition. Früher war es das grössere Haus oder das dickere Portemonnaie, mit dem man sich als Mann in der Gesellschaft messen konnte, heute nützt einem Status nicht viel, wenn der Teint matt und fahl ist. Ein vitales Aussehen ist zum grössten Luxus unserer Zeit geworden, auch für die Männer.

Weltweit geben Männer 125 Milliarden US-Dollar für Schönheitsprodukte aus. Bis ins Jahr 2030 rechnen die Marktforscher von Allied Market man damit, dass es bereits über 250 Milliarden sein werden. Das sind steile Kurven, die nach oben zeigen. Wie viel davon auf Produkte für Männer geht, dazu gibt es in der Schweiz keine aktuellen Zahlen. Vergleicht man es aber mit verbrieften Zahlen unserer Nachbarländer, rechnet man mit sieben bis zehn Prozent.

Bestätigt ist: Am stärksten wächst bei den Herren die Zielgruppe U30. Die Millennials und Post-Millennials also, die mit ihrem Äusseren experimentieren und stark geprägt sind von Social Media. Steffi Hidber, eine der wichtigsten unabhängigen Beautyexpertinnen in der Schweiz, die mit ihrem Blog «Hey Pretty» eine sehr hohe Reichweite hat, bestätigt die zunehmende Affinität der Herren für Pflegeprodukte von Kopf bis Fuss: «Seit ein paar Jahren schon entwickelt sich dieser einst kleine Trend in Richtung Beautyrevolution.»

Wimperntusche und Lidschatten eine Frage der Zeit

Männer bevorzugen, das belegen diverse Gendermarketing-Studien, was männlich dunkel und markant verpackt ist und einfach und verständlich in der Anwendung ist. Eine Studie der deutschen Kosmetikindustrie (IKW, 2021) sagt ausserdem, dass die Hälfte aller befragten Männer bewusst «mehrere Produkte, die aufeinander aufbauen» wünschen. Also, dass sie ganze Pflegelinien suchen – von Reinigungsartikeln, Peelings bis hin zur Crème. Und immer öfters kaufen sie auch vegane Pflegelinien. Synchron mit dem Trend, sich bewusst zu ernähren, auf Fast Fashion zu verzichten, die Mobilität einzuschränken und seinen ökologischen Fussabdruck zu verkleinern, boomt auch die Naturkosmetik bei den Männern.

Noch weiter geht der Trend in Asien: Männer experimentieren auch mit Make-up-Gadgets wie Foundations, Concealer, Wimperntusche, Nagellack oder Lidschatten. Dies wird hier in der Schweiz vermutlich noch eine Weile dauern. Aber, wie figura zeigt, kann es manchmal sehr viel schneller gehen als gedacht.

Die vegane Naturkosmetiklinie Naban Skincare nennt sich «All-in-One-Premiumpflegeserie». Mit einem Narrativ, welches von Forschung aus der phyto-zellulären Kosmetik bis zu Pflanzenarten aus den Alpen erzählt, mischt der junge Brand erfolgreich den Schweizer Markt auf. Puristisch im Look und beliebt bei den Kunden, muss sich Naban aber noch bewähren. www.nabanskincare.com

Sie waren mitunter die ersten, die Gesichtspflegeprodukte für Männer salonfähig machten, und sie sind bis heute stark im Markt. Der sogenannte «Rice Bran Oil Complex» im japanischen Shiseido-Klassiker «Totale Revitalizer Cream», so das Versprechen, setzt fünffach bei der Verbesserung des Hautbilds an. Die Age-Defense-Crème ist eine Investition wert. www.shiseido.com

Ein Schweizer Brand revolutioniert die Gesichtspflege: Ein patentiertes Tuch, benetzt mit Wasser, fertig. Markus Lehmann, der innovative Kopf von Filabé sagt, dass 20 Prozent der Kundschaft männlich ist. Warum die Tücher, die recycelt werden können, so erfolgreich sind? «Die Wirkung. Keine Zusatzstoffe. Und die Einfachheit der Anwendung», sagt Lehmann. Darauf stehen die Jungs. www.filabe.ch

«Stay Natural. Stay Beautiful.» So lautet die Philosophie der Anti-AgingMarke, die die Lebensmittelwissenschafterin und Heilpflanzenexpertin Ana Krnjic 2020 in Abtwil SG gegründet hat. Zu 100 Prozent mit veganen Inhaltsstoffen, darf man dieses Label zu Recht im Auge behalten. Das Augenserum «Eyes Don’t Lie» ist für Männer und Frauen. www.anakosmetik.ch

Das deutsche Familienunternehmen Look To Go hat sich auf vegane Nagellacke spezialisiert. PETA-geprüft und frei von Schadstoffen, gibt es neu auch eine Kollektion für ihn – passend zum Oktoberfest in drei trendigen «Wiesn»-Farben. Wenn auch ein eher junger Nischentrend: Wir finden Männer mit schwarzen, grünen oder blauen Nägeln ziemlich fesch. www.look-to-go.de

