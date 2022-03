Baristakultur Besser als Hafermilch: Kaffee mit Erbsenmilch ist ökologisch und geschmacklich ein Hit Zuerst war Soja, dann kam Hafer. Nun wird der Erbse eine ganz grosse Zukunft als Milchersatz im Cappuccino vorausgesagt. Und eine Bio-Hafermilch ganz aus der Schweiz, sorgt für mehr Regionalität in der Tasse. Katja Fischer De Santi Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Philippe Gacond vom Home Barista Shop in Aarau ist auf der Suche nach pflanzlichen Milchalternativen auf Erbsenmilch gestossen, die er seither direkt aus Dänemark importiert. Bild: Sandra Ardizzone

«Uh nein, lieber nicht» oder «Ist die so giftgrün wie die Suppe?»: Das bekommt Philippe Gacond zu hören, wenn er seinen Kundinnen und Kunden vorschlägt, den Cappuccino statt mit Hafer- doch mal mit Erbsenmilch zu probieren. Die Erbse, sie hat schon als knallgrünes ­Gemüse nicht das beste Image und nun sollen wir sie uns auch noch in den ökologischen Fair-Trade-Kaffee kippen? Da dreht sich selbst mancher abgebrühten Veganerin der Magen um.

Doch dass die Erbsenmilch – die eigentlich laut Gesetz wie alle Pflanzendrinks nicht so genannt werden darf – gekommen ist, um zu bleiben, davon ist Philippe Gacond absolut überzeugt. Und davon überzeugt er mit viel Ausdauer auch immer mehr seiner Gäste im Aarauer Home Barista Shop. «Wer sie probiert hat, will kein anderes Milchersatzprodukt mehr im Kaffee», sagt er und verziert gekonnt einen Cappuccino mit etwas warmer, aufgeschäumter Erbsenmilch.

Und was er dafür aus dem Tetrapack ins Kännchen gegossen hat, ist weder grün noch ein zähflüssiger Brei, sondern eine hellgelbe, cremige Flüssigkeit. Hergestellt werde sie nicht aus grünen, sondern aus den gelben Spalterbsen respektive deren Erbsenprotein, erzählt er. Dazu kommen laut Angaben etwa des dänischen Herstellers Dryk Wasser, Rapsöl, Zucker, Säureregulatoren, Dikaliumphosphat, glutenfreies Haferöl und die Vitamine D3 und B12. Womit klar wird, dass es sich beim Erbsendrink um ein hochverarbeitetes Produkt handelt.

Optisch ist kaum ein Unterschied auszumachen. Cappuccino einmal mit geschäumtem Erbsendrink, einmal mit Milch. Bild: Sandra Ardizzone

Gacond selbst trink seit einigen Jahren fast keine Kuhmilch mehr –«ist gesünder für mich und die Umwelt», sagt der Kaffeebar- und Shop-Besitzer. Mit dieser Einstellung ist er längst nicht mehr alleine. «Ich würde sagen, jeden vierte Kaffee machen wir mit einem Pflanzendrink.»

Milchersatzprodukte boomen. Die Auswahl in den Grossverteilern mit all den Soja- Nuss-, Hafer, Mandel, Hanf- und Kokosnussdrinks wird immer unübersichtlicher. Dutzende Hersteller (die meisten aus dem Ausland) buhlen um die trendige und nicht gerade preissensible Kundschaft. Die Gründe für die steigende Beliebtheit der Milchalternativen. Meistens haben diese eine bessere CO2-Bilanz, weil weniger Wasser- und Landverbrauch, dazu laktosefrei und vor allem gerade hipper und zumindest gefühlt gesünder als Eutermilch.

Ein Haferdrink aus Schweden hat den Anfang gemacht.

Vor allem die Hafermilch des schwedischen Marktführers Oatly hat den Pflanzendrinks vor zwei Jahren einen raketenartigen Schub verliehen. Philippe Gacond erinnert sich, dass er vor rund vier Jahren, als Oatly in der Schweiz noch nicht erhältlich war, den halben süddeutschen Raum abgefahren sei, um den schwedischen Pflanzendrink in dortigen Supermärkten zusammenzukaufen. Auch des Preises wegen. Was hiesige Grossverteiler für die Pflanzendrinks verlangen würden, sei eine Frechheit sagt er. Viele Pflanzendrinks kosten hierzulande bis zu zwei Franken mehr als herkömmliche Schweizer Milch.

Trendig, teuer und aus Schweden: Marktführer in Sachen Hafermilch ist Oatly Bild: farmy.ch

Philippe Gacond hat darum angefangen, für sich und andere Kaffeeshops im Raum Aarau Haferdrinks von der dänischen Firma Dryk direkt zu importieren. Und so kam der Aarauer irgendwann auch auf die Erbse. Die Verantwortliche habe ihn angeschrieben und fast darum gebettelt, er soll bitte ihre Erbsenmilch probieren. Das Produkt sei absolut überzeugend, aber in Europa wolle es niemand in die Regale stellen.

Gacond wurde neugierig, bestellte ein Probierpaket, machte ein Testing und war zuerst überrascht und dann schlicht begeistert. «Schau dir nur diesen Schaum an», sagt er auch jetzt und deutet auf den Test-Cappuccino. In der Tat sieht dieser auf den ersten Blick recht überzeugend aus: kompakt und doch luftig, kein bisschen grünlich und der Geschmack so dezent, dass er schwierig zu beschreiben ist. «Frisch, leicht grasig, mit einem Hauch von Nuss», kommentiert der Kaffee-Experte. Kuh- und auch Hafermilch sei eigentlich viel zu dominant für die komplexen Kaffee-Aromen, die anspruchsvolle Kaffeetrinker bevorzugen.

Nicht alle Erbsendrinks überzeugen im Kaffee

Tatsächlich ist der vegane Milch­ersatz aus den gelben Erbsen, der auch noch glutenfrei ist, in den USA schon seit etwa fünf Jahren ein Hit. Auch gibt es einen deutschen Erbsendrink namens «Princess and the Pea» und in den Regalen von hiesigen Supermärkten findet man das Produkt des schwedischen Herstellers Sproud. Der Kaffeeexperte Philippe Gacond findet beide Drinks jedoch zu wenig überzeugend, um sie seinen Kundinnen und Kunden auf den Cappuccino zu schäumen. Er setzt auf das dänische Produkt von Dryk. Auch Nestle hat im letzten Jahr eine Erbsenmilch auf den Markt gebracht. «Viele andere Milchalternativen haben einen starken Eigengeschmack, wenig Proteingehalt und lassen sich nicht so leicht schäumen», heisst es in der Medienmitteilung.

Fast so viel Protein wie Milch, wenig Wasserverbrauch

Der Proteinanteil ist tatsächlich ein Argument für die Erbse. Mit 13 Prozent enthält sie fast so viel Eiweiss wie Kuhmilch und damit deutlich mehr als etwa Haferdrinks. Auch ökologisch ist die Erbse ein Wunderkraut. Sie wächst praktisch ohne Pflege und Dünger, weil sie selbst Stickstoff im Boden bindet. Der amerikanische Erbsendrink-Pionier Ripple gibt an, dass bei der Produktion von Kuhmilch 25-mal so viel Wasser verbraucht wird wie beim Anbau von Erbsen – beim Anbau von Mandeln seien es sogar 100-mal mehr, bei Hafer immer noch 10 Prozent mehr.

Bei Vicafe gibt es nur Hafermilch, dafür eine regionale

Trotzdem setzten aber längst nicht alle Kaffee-Shops auf die Erbsenmilch. Denn sie hat einen grossen Nachteil: «Es gibt sie nicht aus regionalem Anbau und auch nicht in Bio-Qualität», sagt Ramon Schalch, Geschäftsführer der Vicafe Espresso Bars mit 11 Standorten in Zürich, Basel und Eglisau. Bis vor kurzem stellte sich dieses Problem auch bei der Hafermilch. Der Hype war gross, aber die Nachhaltigkeit eines Pflanzendrinks aus französischem oder deutschem Hafer, der in Schweden verarbeitet wird, um dann in die Schweiz gefahren zu werden, ist doch etwas fragwürdig.

Ein Schweizer Bio-Haferdrink für Baristas

«Das hat nicht zu uns gepasst, deshalb haben wir die Oatly-Drinks nie in unseren Espresso-Bars verwendet und uns je länger, je mehr gefragt, warum es keine Schweizer Hafermilch gibt, wenn Hafer doch auch in der Schweiz angebaut wird», erzählt Schalch. Von dieser Frage, bis zur Gründung einer Genossenschaft, die genau das versuchen sollte, war es dann kein allzu langer Weg.

Gutsch, der neue Haferdrink made in Schlieren; pur und Bio. Bild: Philipp Schallberger

Seit November 2021 gibt es nun Gutsch, eine in Schlieren produzierte Hafermilch aus Schweizer Biohafer. Kaufen kann man sie im Detailhandel jedoch nicht, sondern nur online bestellen und in den beteiligten Cafés und Röstereien erwerben. Zu den sechs Gründungsmitgliedern gehören neben Vicafe aus Zürich auch das Kaffeehaus in St.Gallen, die Kaffeemacher in Basel und das Adrianos in Bern.

Auf die Erbsen angesprochen, meint Ramon Schalch: «Das ist im Moment kein Thema, es hat schon genug lange gedauert bis wir eine wirklich gute Bio-Hafermilch hinbekommen haben.» Aber wer weiss, was noch alles kommt. Philippe Gacond sagt, dass er in seinem Café am liebsten nur noch Erbsenmilch ausschenken würde. «Hafer ist bei uns schon rückläufig. Von zehn Cappuccinos mit Milchalternativen verkaufe ich acht mit Erbsen, einen mit Soja und einen mit Hafer.»

