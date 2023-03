Balletcore-Trend: Der Ballerina-Style ist im Frühling angesagt

«Balletcore» Die Garderobe von Ballerinas ist en vogue – so gelingt das Nachstyling für den Alltag Obwohl Ballett knochenharte Ertüchtigung ist, werden alltagstaugliche Ballerinalooks diesen Frühling zum Trend ausgerufen. Wichtig dabei: Es soll alles locker aussehen. Martina Bortolani Jetzt kommentieren 24.03.2023, 16.00 Uhr

Das geht gut: Eine Besucherin der Kopenhagener Fashion Week kombiniert Ballettstil mit klobigen Schuhen. Raimonda Kulikauskiene/Getty Images Europe

Mit Ballett assoziieren viele Menschen Kultiviertheit, Grazie und Tradition. Aber auch, zumindest modisch gesprochen, diesen «classy» Moment mit einem Touch uniformem Sexappeal: Haare streng zum Dutt gebunden, Schuhe flach, Rücken kerzengerade, Tutus in monochromen Farbpaletten. Die Tänzerinnen diszipliniert, aber fragil und zart. Dabei ist der klassischste aller Bühnentänze, im 15. Jahrhundert an italienischen Fürstenhöfen entstanden, so ziemlich alles ausser: zart.

Ballettschulen und professionelle Tanzakademien auf der ganzen Welt geraten immer wieder in die Schlagzeilen, knallharte Drill-Akademien zu sein, wo junge Frauen und Männer körperlich und psychisch geschlaucht würden. Und obwohl die meisten Tänzerinnen und Tänzer an der Stange, la barre de danse, leiden und schuften, so schafft es die Mode- und Lifestylewelt regelmässig und alle Jahre wieder, die optischen Ingredienzen des Balletts – flache Ballerina-Schuhe, Tüllröcke, Bodys mit Spaghettiträgern, Wickeloberteile oder Tänzerinnen-Leggins, zu romantisieren und als Saisontrends auszurufen. Auch im Frühling 2023.

Ballerinas von Miu Miu für stolze 845 Franken. Zvg / zvg

«Balletcore», wie es die TikTok-Gemeinde nennt, ist auch in dieser Saison wieder eine wichtige, stilprägende Strömung in der Mode. Dior zum Beispiel eröffnete das Defilee der Frühling/Sommer-Schau im Herzen des Jardin des Tuileries, indem ein paar Ballerinas in nude-farbener Unterwäsche zwischen den Models hindurch tänzelten wie Elfen. Die Lederballerinas von Miu Miu mit Riemchen gelten in diesem Frühling als das Keypiece jeder Frauengarderobe.

Wer sich das ausgesprochen teure Modell nicht leisten kann, weicht auf die günstigere Variante aus, zum Beispiel von Mrs & Hugs in taupe, hellblau oder lila.

Die Lässigkeit nach dem Training

Hauptsache Tüll: Mit diesem Rock lässt es sich beschwingt in den Frühling tanzen. 66 Fr., asos.com Zvg / zvg

Der Modetrend auf der Strasse ist derzeit aber nicht unbedingt von den klassischen Bühnenbildern wie jenen aus «Der Nussknacker» oder «Schwanensee» inspiriert, sondern von den nonchalanten Looks der Akteure der Tanzschulen – und zwar backstage: Wenn die grazilen Tänzerinnen und die muskulösen Jungs nach dem Training noch im Studio herumlungern oder erschöpft und verschwitzt auf den Treppen vor den Akademien sitzen, verschmilzt die strenge Welt im Innern der Ballettschule mit der Lässigkeit eines ganz bestimmten Streetstyles.

Gehört zum Tänzerinnen-Streetstyle dazu: Stulpen von Falke, 25 Fr., bei falke.com. Zvg / zvg

Lockere Hoodies oder knapp über der Taille geschnürte Strickjäckchen sind es, welche Oberkörper mit straffem Tonus oder nackte, gut trainierte Schultern herausblitzen lassen. Graue, beige oder schwarze Baumwollstulpen wärmen die strammen Waden auch nach dem Training, die Männer tragen Chucks, die Frauen flache Ballerinas oder Tänzerinnenschuhe. Die «Scrunchies» – Zopfgummis –, die vorher den strammen Dutt zusammengehalten haben, sind nun locker um die Handgelenke gewickelt.

Das alles sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus den Achtzigerjahre-Serien «Fame» (1982) oder «Anna» (1987) und dem Film «Black Swan» (2010). Das Ganze dann noch kräftig akzentuiert mit dem Undone-Stil der Pariser Models an Castings und ihrer «Je ne sais quoi»-Attitüde: Der französische Begriff in der Mode, der als Ausdruck für dieses «gewisse, undefinierbare Etwas» steht. «Je ne sais quoi» bringt den Ballett-Modetrend ziemlich gut auf den Punkt, denn es muss möglichst nonchalant, locker und wie direkt nach dem Tanztraining aussehen. Wichtig darum beim Nachstylen: nicht übertreiben.