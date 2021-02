bald wirds grün Jetzt ist die Zeit, um den Sommergarten zu planen: 6 Tipps von unserer Garten-Autorin Keystone Noch befindet sich der Garten im Winterschlaf. Doch wer sich jetzt gut vorbereitet, dem winkt ein ertragreiches Jahr. Silvia Schaub 06.02.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Bei den momentanen Wetterkapriolen sehnt manch einer den Frühling und die Gartensaison herbei. Noch ist es zu früh, um richtig loszulegen. Für die Planung ist jetzt allerdings der richtige Zeitpunkt, weil sich der Garten in seinem nackten Erscheinungsbild zeigt – die Bäume ohne Blätter, die Beete ohne Gemüse und blühende Pflanzen.

Am besten schliesst man die Augen und geht einmal gedanklich durch. Was hat im letzten Jahr gut geklappt? Welche Ecke hätte noch Erneuerungsbedarf? Was hat der Frost diesen Winter alles zunichtegemacht? Und welche Pflanzen wollte man schon immer mal setzen?



Es muss nicht gleich alles anders werden. Oft sind es die kleinen Planungen, die dem Garten einen besonderen Zauber verleihen: die vergessene Ecke neben dem Sitzplatz, die mit dem Tulpenbeet nur gerade im Frühling für Farbtupfer sorgt und sonst einfach grün ist. Oder die Gemüsebeete, die endlich richtig organisiert werden sollen, damit nicht alles gleichzeitig und während der Sommerferien reif ist.

Es wird gerne vergessen, dass ein Garten vor allem davon lebt, dass er übers ganze Jahr hindurch blühende Bereiche bereithält. Das bekommt man mit einer entsprechenden Pflanzenwahl bestens hin. Inzwischen kann man sich beim Gartenfachmann mit fertigen Mischpflanzungen eindecken, die je nach gewünschtem Standort und Sonneneinstrahlung die passende Auswahl bieten.

Oder man stellt sie selbst zusammen, schliesslich hat man immer ein paar Pflanzenwünsche offen, die man verwirklichen möchte. Wichtig ist, dass man dazu die Bodenbeschaffenheit kennt, sich bewusst ist über den Sonnenverlauf und dazu die richtigen Pflanzen auswählt. Nur so kann der Traumgarten gelingen. Das gilt auch für die Terrasse oder den Balkon.

Gehen Sie grosszügig mit der Bepflanzung um. Die Kompositionen sollten nicht zu kleinräumig sein. Lieber gleich drei bis fünf ­Exemplare der gleichen Pflanze setzen als nur verschiedene einzelne nebeneinander. Am besten zeichnet man sich den Bereich einmal auf. Wenn man nicht mehr weiter weiss, können Fachleute weiterhelfen, bevor man eine Stange Geld für Pflanzen ausgelegt hat, die nicht zusammenpassen.

Im letzten Jahr haben viele das Gärtnern entdeckt, sich vielleicht sogar ein Plätzchen im nahen Schrebergarten ergattert. Im Übereifer hat dann so mancher im Frühling die Samentüten grosszügig geschwenkt und war im Sommer mit dem Verwerten des Gemüses etwas überfordert. Eigentlich wäre das Ziel, dass man sich das ganze Jahr über aus dem Garten verköstigen kann.

Vor allem Blatt- und Wurzelgemüse kann man gut mehrfach ansäen, wie Salat, Karotten oder Radieschen. Auch Randen und einige Kohlarten wie Brokkoli lassen sich mehrfach übers Jahr anpflanzen. Fruchtgemüse wie Tomaten, Paprika, Kürbis oder Aubergine pflanzt man hingegen nur einmal an. Wer nicht alles gleichzeitig ernten will, wählt Früh- und Spätreifer.

Am besten listet man zuerst jene Gemüsesorten auf, die man am liebsten anbauen möchte. Dabei hilft auch das Stöbern durch Kataloge wie von Zollinger Biosamen, die immer wieder mit Neuheiten aufwarten. Dann sollte man wissen, wie lange die jeweiligen Gemüsesorten bis zur Reife brauchen (Angaben auf der Samentüte genau lesen).

Was wird wann und wo angesät? Nicht vergessen: Gemüsesorten werden in Stark-, Mittel- und Schwachzehrer eingeteilt. Es ist wichtig, dass man Stark- mit Schwachzehrern oder Mittelzehrer mit Stark- oder Schwachzehrern kombiniert. Wer unsicher ist, findet zum Beispiel bei www.wurzelwerk.net eine praktische Übersicht. Sie zeigt für jeden Monat, was genau angepflanzt und im Beet kombiniert werden kann.

Eile mit Ansäen besteht also noch nicht. Wer ein frostfreies Gewächshäuschen oder Zimmertreibhaus hat, kann aber schon Blumenkohl, Brokkoli, Tomaten, Aubergine oder Zucchetti anziehen. Sie dürfen jedoch erst Mitte Mai ins Beet. Salat und Karotten können hingegen bereits direkt ausgesät werden, sofern der Boden nicht gefroren ist.

So entsteht zwischen abgebrochenen Ästen neues Leben Die Schneelast der letzten Wochen hat den Bäumen zugesetzt. Das Resultat waren abgeknickte und abgebrochene Äste. Statt sie mit der Grünabfuhr zu entsorgen oder später als Brennholz zu verwenden, kann man sie als neuen Lebensraum für Tiere nutzen. Ideal dafür ist eine ruhige Ecke – die das Gartenbild nicht stört. Lose Asthaufen sind nämlich perfekte Verstecke für Kleintiere wie Amphibien, Repti­lien, Vögel oder Insekten. Auch Totholz, das langsam verrotten darf, ist für die Biodiversität wichtig, es bietet Nährboden für Käfer, Bienen, Flechten oder Moose. Wie ein Asthaufen richtig aufgebaut wird, erklärt das Merkblatt «Asthaufen und Wurzelteller» von Birdlife Schweiz (www.birdlife.ch).