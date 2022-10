Physik-Nobelpreis: Auszeichnung für drei Quantenphysiker

Auszeichnung Physik-Nobelpreisträger: Sie zähmten die verrückte Welt der Quanten und legten den Grundstein für den Quantencomputer Albert Einstein wollte es nicht wahrhaben und sprach von einer «spukhaften Fernwirkung». Dieses als Quantenverschränkung bezeichnete Phänomen haben die diesjährigen Physik-Nobelpreisträger entzaubert. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren Aktualisiert 04.10.2022, 12.08 Uhr

Zwei quantenmechanisch verschränkte Teilchen: Das Phänomen widerspricht jeglicher Erfahrung aus unserem Alltag. Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

In der Welt der Quanten geschehen die seltsamsten Dinge, die dem gesunden Menschenverstand diametral widersprechen. Eine besonders bizarre Eigenschaft ist, dass zwei oder auch mehr Quantenteilchen wie durch ein unsichtbares Band miteinander verbunden sein können – egal, wie weit sie voneinander entfernt sind. Was dem einen Teilchen widerfährt, bestimmt auch die Eigenschaften des anderen Teilchens, und zwar instantan. In der klassischen Physik ist das schlicht ein Ding der Unmöglichkeit. In der Quantenmechanik hingegen scheinen andere Gesetze zu gelten.

Mit bahnbrechenden Experimenten haben der Franzose Alain Aspect, der US-Amerikaner John Clauser und der Österreicher Anton Zeilinger aufgezeigt, wie sich dieses als Quantenverschränkung bezeichnete Phänomen untersuchen und kontrollieren lässt. Dafür wurden sie mit dem diesjährigen Nobelpreis in Physik geehrt.

Das Quantenphysiker-Trio legte damit den Grundstein für die Entwicklung von Quantencomputern, die die Rechenleistung von herkömmlichen Computern prinzipiell bei weitem übertreffen würden. Auch ermöglichen die Gesetze der Quantenphysik Verschlüsselungsverfahren, die unknackbar sind: die Quantenkryptografie. «Die Nobelpreisträger haben wirklich eine neue technologische Revolution in Gang gesetzt», bestätigt der experimentelle Quantenphysiker Philipp Treutlein von der Universität Basel.

Bereits in den 1930er-Jahren haben Physiker erkannt, dass es der Quantenmechanik folgend verschränkte Teilchen geben muss. Doch die Zweifel waren gross, stand die Theorie doch im krassen Gegensatz zu allem, was man über die Natur zu wissen glaubte. So vermuteten die meisten denn auch, dass bloss die klassische Physik noch Lücken aufweise.

Der nordirische Physiker John Bell (1928–1990) nahm das Problem genauer unter die Lupe. Er schlug ein Experiment vor, mit dem sich theoretisch feststellen liesse, ob die verschränkten Teilchen der Quantenphysik nur Hirngespinste sind oder ob die Natur tatsächlich fundamental anders funktioniert, als die klassische Physik es vorhersagt.

Es waren dann die diesjährigen Nobelpreisträger, die diese zunächst absurd klingenden Vermutungen nacheinander und mit immer raffinierteren Methoden zweifelsfrei bestätigen konnten. «Das bedeutete wirklich einen Paradigmenwechsel, wie wir über die Welt denken», sagt der theoretische Quantenphysiker Renato Renner von der ETH Zürich.

Gibt es Farbe, wenn grad niemand hinschaut?

Quantenmechanisch verschränkte Teilchen können verglichen werden mit einer Maschine, die zwei Bälle mit unterschiedlicher Farbe auf zwei entgegengesetzte Seiten ausspuckt. Normalerweise weiss man dank versteckter Variabeln sofort, dass, wenn der Typ rechts einen schwarzen Ball hat, dass die Frau links den weissen erhalten haben muss. Doch Quantenmechanik besagt, dass die beiden Bälle grau waren, bis sie jemand sah. In dem Moment wurde zufällig einer weiss und der andere schwarz. Johan Jamestad/The Royal Swedish Academy of Science

Vor allem der heute 77-jährige Anton Zeilinger zeigte in späteren Experimenten, wie sich die Quantenverschränkungen manipulieren lassen, sodass sie für neue Technologien genutzt werden können. An Letzteres hat er offenbar selbst lange nicht geglaubt. Auf Fragen zu seinem Forschungsgebiet habe er oft geantwortet: «Das ist für nichts gut.» Man solle ruhig seiner Intuition und auch seinen Spinnereien folgen, sagte Zeilinger auf einer Pressekonferenz in Wien nach Bekanntgabe des Nobelpreises.

«Viele Anwendungen stecken noch in den Kinderschuhen», räumt der ETH-Professor Renner denn auch ein. Insbesondere gelte dies für Quantencomputer. Die Quantenkryptografie hingegen sei schon deutlich weiter, auch dank dem Quantenphysiker Nicolas Gisin von der Universität Genf, der zu einem der Begründer dieses Gebiets zählt.

Bereits in den 1990er-Jahren verstand der Pionier, wie Quanten über Glasfasernetze übermittelt werden können und welches Potenzial in der Anwendung steckt. So gelang es ihm, einen kryptografischen Schlüssel über eine Länge von 23 Kilometern unter dem See zwischen Genf und Nyon zu übertragen. Damit schaffte die Quantenkommunikation den Eintritt in die reale Welt. «Nicolas Gisin hat wichtige Grundsteine gelegt und hätte den Nobelpreis dieses Jahr ganz klar auch verdient», sagt der Basler Forscher Treutlein.

Er selbst beschäftigt sich in seiner Forschung momentan damit, ob sich auch Teilchen auf der makroskopischen Skala verschränken lassen. Bislang lässt sich das Phänomen nur auf den allerkleinsten Skalen nachweisen. «Wir wissen nicht, ob wir die Instrumente einfach noch nicht besitzen, um diesen Quanteneffekt in grösseren Systemen zu messen oder ob dieser Effekt auf einmal durch einen noch unbekannten Mechanismus verloren geht.» Er ist überzeugt: «Wer die Antwort darauf findet, der wird ebenfalls einen Nobelpreis für Quantenphysik erhalten».

