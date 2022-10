Nobelpreisträger Didier Queloz such an der ETH nach Aliens

Ausserirdisches Leben Nobelpreisträger Queloz: «Das wäre verrückt. Es würde bedeuten, dass das Universum voller Leben ist» Der Nobelpreisträger Didier Queloz sucht an der ETH Zürich nach ausserirdischem Leben. Im Interview erklärt er, was er sich davon für die Menschheit verspricht und warum es bald möglich sein wird, im Labor selber Leben zu erschaffen - und wieso uns E. T. noch nicht besucht hat. Raffael Schupisser und Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 14.10.2022, 11.44 Uhr

Er war gerade einmal 29 Jahre alt, als er eine der spektakulärsten Entdeckungen im Universum macht: 1995 fand Didier Queloz zusammen mit seinem Doktorvater Michale Mayor den ersten Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems. Dafür wurden die beiden später mit einem Nobelpreis ausgezeichnet. Einen solchen gibt es mit Gewissheit auch für die Forscher, die zuerst Leben auf einem fremden Planeten entdecken. Die ETH Zürich, eben erneut zur besten Hochschule auf dem europäischen Kontinent gekürt, partizipiert an diesem Wettlauf und hat dazu kürzlich ein eigenes Center geschaffen. Als Leiter wurde Didier Queloz von der Universität Genf abgeworben.

Wenn Sie die Chance hätten, einer ausserirdischen Zivilisation eine Frage zu stellen: Wie würde sie lauten?

Didier Queloz: Ich muss hier gleich zu Beginn etwas korrigieren. Mein Ziel ist nicht, ein Interview mit Aliens zu führen, das interessiert mich nicht. Das klingt zu sehr nach Science-Fiction. Interviews mit Ausserirdischen überlasse ich gerne Journalisten.

Was ist denn Ihr Ziel?

Wir versuchen zu verstehen, wieso das Universum Leben hervorgebracht hat. Was ist der Zweck davon? Wie hat es begonnen und gibt es einen anderen Ort im Universum, wo sich Leben ebenfalls zu entfalten begann?

Dafür haben Sie das «Centre for Origin and Prevalence of Life» an der ETH Zürich initiiert. Wie kam es dazu?

Vor ein paar Jahren reichten wir in England einen Antrag für ein Zentrum in Cambridge ein, um ein tieferes Verständnis von Leben, seiner Entstehung und seiner Verbreitung im Universum zu gewinnen. Ich weiss nicht, ob es mit dem Nobelpreis zusammenhing, den ich nach der Einreichung des Antrags erhalten hatte, aber jedenfalls bekamen wir den Zuschlag. Kurz darauf traf ich Joël Mesot (Präsident der ETH Zürich, Anm. d. Red.) am WEF in Davos und erzählte ihm davon. Er sagte mir, dass sich auch viele ETH-Forschende so ein Zentrum wünschen - und damit begann die Geschichte des ETH-Zentrums. Für mich eröffnete sich so die Möglichkeit, mit meiner Sichtbarkeit und meiner Erfahrung der Schweiz etwas zurückzugeben.

In Ihrem Center arbeiten Forscherinnen und Professoren von unterschiedlichen Fachrichtungen zusammen. Warum?

Unsere Ziele sind anspruchsvoll und die zu lösenden Probleme sehr komplex. Es braucht eine Zusammenarbeit von verschiedenen Disziplinen. Das gilt nicht nur für meine Forschung, sondern auch für den Klimawandel, die künstliche Intelligenz oder Quantencomputer. Heute werden Kollaborationen im Wissenschaftssystem aber leider noch zu wenig gefördert. Die Wissenschaft neigt teilweise dazu, sich zu spalten, statt sich zu vereinen, weil jede Professur und jedes Departement auf die eigene Forschung fokussiert ist. Aber so lassen sich die grossen Fragen dieser Zeit nicht beantworten.

Sie leiten sowohl das Zentrum in Zürich als auch jenes in Cambridge. Warum braucht es zwei?

Ich bin überzeugt, dass zwei Zentren nicht ausreichen. Es braucht Hunderte, um das Rätsel nach dem Ursprung des Lebens zu knacken. Wir machen nicht die gleiche Arbeit zweimal, sondern ergänzen uns gegenseitig und forschen eng zusammen. Und wir hoffen, nicht nur den Ursprung des Lebens und Leben auf anderen Planeten zu finden. Sondern die Forschung birgt auch unheimlich viel Potential, etwa für neue Technologien. Wissen Sie beispielsweise, wie Wifi erfunden wurde?

Sagen Sie es uns.

Wifi war eine verrückte Idee von Astrophysikern, die eine schnelle Kommunikation für den Betrieb eines Radioteleskops brauchten. Weil eine Signalübertragung mit Kabeln nicht möglich war, erfanden sie die drahtlose Signalübertragung: das Wifi. Es gibt unzählige solche Beispiele. Deshalb ist ein Zentrum wie das unsere eine hervorragende Idee für Zürich. Und es ist mir eine Ehre, die Forschung dort in Gang zu bringen. Danach sollen die Jungen übernehmen. Denn seien wir ehrlich: Ich bin alt, mir bleiben noch zehn, fünfzehn Jahre in der Forschung.

Sind Sie zuversichtlich, dass Sie in dieser Zeit noch ausserirdisches Leben finden werden?

Lassen Sie mich eine Gegenfrage stellen: Angenommen, Sie spielen jede Woche Lotto, werden Sie es schaffen, in den nächsten zehn Jahren den Jackpot zu knacken?

Wir würden es zumindest für möglich halten, sonst spielten wir nicht. Aber Sie spielen ja nicht einfach Lotto mit dem Universum. Sie gehen bei der Suche nicht zufällig vor, sondern haben klare Vorstellungen, welche Planeten Leben beherbergen könnten.

Diese Aussage trifft nur zu, wenn wir nach einer zweiten Erde Ausschau halten. Wenn man so vorgeht, wird man aber schnell enttäuscht sein, denn vermutlich wird es nicht viele Zwillinge unseres Planeten geben. Die Bedingungen für Leben könnten aber auch auf ganz anderen Planeten gegeben sein. Deshalb ist es wichtig, dass wir mehr über die Grundbedingungen des Lebens erfahren. So können wir herausfinden, nach welchen weiteren Planeten wir Ausschau halten müssen.

Didier Queloz hat den ersten Planeten entdeckt, der um einen fremden Stern kreist. François Wavre/Lundi13

So kaufen wir uns quasi mehr Lotto-Scheine, um die Chance zu erhöhen, den Checkpoint zu knacken und Leben zu finden.

Sie haben es erfasst. Dafür gebe ich Ihnen eine 6 (lacht).

Oh, vielen Dank. Sie sind ein guter Lehrer.

Das ist mein Job. Dafür werde ich sehr gut bezahlt.

Und wie finden wir mehr über die Bedingungen des Lebens heraus?

Indem wir es in all seinen Facetten studieren. Es liegt ein grosses Rätsel in unserem Sonnensystem verborgen. Die Erde und die Venus sind fast gleich schwer, beide sind Gesteinsplaneten und befinden sich auf einer ähnlichen Umlaufbahn. Aus der Ferne eines anderen Sterns betrachtet, würde man sagen, es seien Zwillingsplaneten. Warum ist der eine von einer Atmosphäre umgeben, sodass flüssiges Wasser vorhanden ist und Leben entstehen konnte, und wieso gleicht der andere einem Schmelzofen? Eine Antwort könnte lauten: Auf der Venus gab es einmal Leben, doch dann passierte etwas und es wurde ausgelöscht.

Können Sie sagen, wie das Leben auf der Venus ausgesehen haben könnte?

Unser Nachbarplanet hat eine leicht andere Chemie als die Erde. Wie sich dies auf die Entstehung von Leben auswirkt, ist eine spannende Frage. Ich denke, in fünfzig Jahren werden wir sie beantworten können. So beginnen wir zu verstehen, wie wir und das Leben auf der Erde in das grosse Bild des Universums passen.

Auf der Erde beruht alles Leben auf Kohlenstoff. Muss das zwingend überall so sein?

Kohlenstoff ist ein magisches Molekül für Leben und sehr häufig im Universum. Es ist also sehr einfach sich vorzustellen, dass das Leben überall auf denselben zwanzig Aminosäuren aufbaut wie auf der Erde. Aber klar, die Frage stellt sich, ob das die einzige Möglichkeit für die Chemie ist, etwas Lebendiges hervorzubringen.

Blick in die Weite des Weltalls mit dem James Webb Teleskop. Nasa

Wie hilft das James-Webb-Teleskop, Planeten und ihre Bedingungen für Leben genauer zu erforschen?

Sobald sich ein Exoplanet zwischen den Stern und das Teleskop schiebt - wir sagen, er macht einen Transit -, verändert sich die Zusammensetzung des Lichts. So können wir erkennen, ob der Planet eine Atmosphäre hat und sogar welche Gase sich darin befinden. Wir werden so einige sogenannten Super-Erden untersuchen, grosse erdähnliche Gesteinsplaneten.

Wäre es so möglich, in der Atmosphäre dieser Planeten Anzeichen von Leben zu finden?

Wenn es dieselben Anzeichen von Leben wie auf der Erde wären, dann schon. Aber das wäre ein sehr grosser Zufall. Denn auf diesen Super-Erden herrschen mit grösster Wahrscheinlichkeit andere Lebensbedingungen vor. Ich komme zurück auf unser Lotto-Spiel. Wenn Sie bloss einen Schein kaufen, ist die Chance sehr, sehr klein, dass Sie gewinnen. Aber nicht unmöglich. Nur wenn Sie nicht spielen, ist klar, dass Sie nicht gewinnen.

Ausgeschlossen ist es also nicht. Was würden Sie machen, wenn wir tatsächlich Leben finden würden?

Was würden Sie machen, wenn Sie die Euromillions gewinnen würden?

Feiern!

Ich würde alle anderen bekannten Planeten mit derselben Methode untersuchen, weil die Chancen nun sehr gross wären, dass wir damit ebenfalls in anderen Sternsystemen Leben finden würden. Das wäre verrückt. Es würde bedeuten, dass das Universum voller Leben ist. Das entspräche einem Paradigmenwechsel, wie damals, als die Menschheit begriff, dass die Erde nur einer von vielen Planeten ist, die um die Sonne kreisen und wir nicht das Zentrum des Universums sind.

Wenn wir herausgefunden haben, wie Leben funktioniert, wird das auch Auswirkungen auf unser eigenes Leben auf der Erde haben.

Absolut. Vor hundert Jahren haben wir begonnen zu verstehen, was Materie ist. Ein Resultat davon ist die Entwicklung der Atombombe. Der Mensch hat, wie ich das nenne, die erste göttliche Macht errungen: die Macht, alles irdische Leben zu zerstören. Nun sind wir drauf und dran, die zweite göttliche Macht zu erlangen: die Macht, selber Leben zu erschaffen. Bald wird es uns möglich sein, im Labor DNA-Abschnitte wie Legosteine so zusammenzusetzen, dass neue Lebewesen entstehen.

Sollte der Mensch so mit dem Leben spielen?

Was die Atombombe angeht, lautet die Antwort offenkundig Nein. Was das Kreieren von neuem Leben angeht, bin ich überzeugt, dass wir der Versuchung nicht widerstehen können. Irgendwann wird jemand damit beginnen. Das wird viele positive Effekte haben. Wir werden so defekte Organismen optimieren und Krankheiten kurieren können.

Es lauern aber auch hier viele Gefahren.

In der Tat. Je mehr göttliche Macht wir erlangen, desto näher geraten wir zu jenem Punkt, an dem wir mit einer Unachtsamkeit alles zerstören können. Wenn aus dem Leben die Intelligenz erwacht, geht damit die Gefahr einher, dass es sich selber zerstört.

2019 gewann Didier Queloz zusammen mit seinem Doktorvater Michael Mayor. Keystone

Strebt die Evolution zur Intelligenz, ist Intelligenz die logische Konsequenz aus Leben?

Das ist die grosse Frage. Wenn es so ist und unsere Galaxie voller Leben ist, dann ist es verwunderlich, dass wir bisher noch nicht in Kontakt mit anderen Lebensformen gekommen sind. Seit das Leben vor zwei Milliarden Jahren auf der Erde entstand, ist es aus dem Weltall in Form von Gasen wie Sauerstoff und Methan sichtbar, diese müssten Zivilisationen, die technisch weit fortgeschritten sind, längst erkannt haben.

Unter dieser Annahme wäre es also verwunderlich, dass uns E.T. noch nicht besucht hat. Was könnten die Gründe sein?

Es könnte sein, dass sich jede Zivilisation aus Unvorsicht selber zerstört, bevor sie technologisch in der Lage ist, interstellare Reisen zu unternehmen. Oder aber, dass sie in ihrer Entwicklung irgendwann zur Einsicht kommt, dass es gefährlich ist, Kontakt mit ausserirdischen Zivilisationen zu suchen und deshalb absolut still auf ihrem Planeten ausharrt, ohne irgendwelche Signale ins All zu senden.

Vielleicht wurden wir längst entdeckt, aber die Distanzen sind zu weit, sodass uns unsere ausserirdischen Nachbarn nicht besuchen kommen können.

Das ist eine andere Möglichkeit. Raumflüge zu anderen Sternen sind zwar eine sehr romantische Vorstellung. Zumindest für menschliche Lebewesen aber absolut unvorstellbar. Nicht einmal für Reisen in unserem Sonnensystem ist der Mensch gemacht. Ein Flug zum Mars dauert sechs Monate und dort findet der Mensch eine absolut unwirtliche Umgebung vor. Den Mars bewohnen ist Stoff für Science-Fiction-Romane, zu anderen Sonnensystemen reisen erst recht (lacht).

Wir sind zurück bei der Science-Fiction. Sie mögen das Genre nicht besonders, ja?

Oh doch, ich liebe Science-Fiction! Sie ist einfach weit von der Wissenschaft entfernt.

Viele Ideen von Science-Fiction-Schriftstellern wurden bereits Realität. Lange bevor Neil Armstrong den Mond betreten hat, waren literarische Helden dort.

Das stimmt. Und in der Tat kann niemand abschätzen, wo wir in tausend Jahren stehen, wenn wir uns technologisch weiterhin so rasch weiterentwickeln.

