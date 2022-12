Museum für Kinder: 8 Tipps aus der Schweiz

Ausflugstipps Schoggi, Bagger, Dinosaurier: 8 spannende Museen für Kinder Nicht alle Museen eignen sich für Familien. Diese Übersicht zeigt Themen, die für Kinder besonders interessant sind, und Museen, die über interaktive Elemente verfügen. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 02.12.2022, 13.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Besuch im Museum macht den meisten Kindern Freude. Neben vielen naturhistorischen Museen in der ganzen Schweiz, die bei Familien beliebt sind, fallen nachfolgende Häuser aufgrund ihres Zugangs für Kinder besonders auf.

Im Baggermuseum können Kinder und Erwachsene Maschinen erleben, zum Beispiel den Caterpillar D2. Bild: Alex Spichale (Fisibach, 21. Juni 2021)

Das Museum auf 1800 Quadratmetern Ausstellungsfläche führt die Besucherinnen und Besucher durch die über 60-jährige Entstehungsgeschichte der Familienunternehmung Eberhard. Seit 2015 können Kinder und Jugendliche hier die Bauwelt live erleben und in Führerkabinen der grossen Maschinen sitzen.

Im Obergeschoss sind über 3000 Baumaschinen-, Lastwagen- und Kranmodelle ausgestellt. Es gibt auch einen Sandkasten, wo sich Kinder mit zahlreichen Spielzeugbaggern austoben können. Alle Informationen zur Anreise und den Öffnungszeiten sind auf der Website zu finden.

Im Chocolarium Maestrani erhalten Besucherinnen und Besucher einen Einblick in die Schokoladenproduktion. Bild: Ralph Ribi (1. April 2017)

Das Schokoladenmekka in der Ostschweiz: 2017 öffnete das Chocolarium von Maestrani in Flawil (SG) seine Türen. In der interaktiven Ausstellung erhält man einen Einblick in die Produktion, und man kann natürlich auch ausgiebig naschen.

Weiter bietet das Museum Kurse an: etwa zum selber Schokolade giessen. Oder man nimmt an einer der Degustationen teil, an denen die Besucherinnen und Besucher besondere Geschmackskombinationen kennen lernen. Informationen zur Anfahrt und zu den Öffnungszeiten findet man auf der Website – montags ist die Schoggifabrik geschlossen.

Ein Tunnel führt durch die Unterwasserwelt im Lausanner Aquarium-Vivarium Aquatis. Bild: PD

Aquatis ist das grösste Süsswasseraquarium in Europa. Hier gibt es mehr als 300 verschiedene Arten, 10'000 Süsswasserfische und mehr als 100 Reptilien und Amphibien zu sehen. Neben der grossen Ausstellung gibt es Workshops, die man besuchen kann. Das Museum verfügt sogar über ein eigenes Hotel.

Tickets kaufen und sich vorab über den Besuch informieren kann man direkt auf der Website.

Kindermuseum Baden: Dem Schulmuseum ist ein eigener Raum gewidmet, der zeitliche Entwicklungen aufzeigt. Bild: PD

1985 wurde das Kindermuseum in Baden eröffnet. Bereits 20 Jahre zuvor hatten Sonja und Roger Kaysel begonnen, sich intensiv mit Kinderkultur auseinanderzusetzen sowie Objekte und Dokumente zu 300 Jahren Kindergeschichte zu sammeln. Heute wird das Museum von den Söhnen Daniel Kaysel als Museumsleiter und Marcel Kaysel als Kurator geführt.

In der Dauerausstellung zeigt das Museum den Wandel von Spiel und Spielzeug anhand historischer Originale und macht ihn erlebbar, etwa an Hörspielstationen oder in thematischen Räumen. Hinzu kommen wechselnde Ausstellungen und saisonale Veranstaltungen. Alle Informationen zum Besuch sind auf der Website zu finden.

Knochen und Exponate, die hier zu sehen sind, wurden teils vom Museumsteam ausgegraben. Bild: PD/Sauriermuseum Aathal

Museumsdirektor Hans-Jakob Siber eröffnete 1992 das seither privat geführte Sauriermuseum. Zu sehen sind unter anderem Originalskelette und frei stehende Skelett-Replikate fossiler Saurier. Einige der Exponate haben Siber und sein Team im US-Bundesstaat Wyoming ausgegraben.

Es gibt ausserdem einen grossen Garten mit Picknick-Möglichkeit. Öffnungszeiten und andere Informationen findet man auf der Website.

Japan und die USA sind die wahren Fussballgrossmächte. Das lernt man im Fifa Museum. Foto: Keystone

Zu sehen ist etwa der Pokal der Frauen-WM, der genauso prominent ausgestellt ist wie der viel bekanntere Männer-Pokal. Man erfährt Wissenswertes über die Geschichte des Fussballs, dass die USA und Japan wahre Fussball-Grossmächte sind und vieles mehr zum Frauenfussball.

Das Museum bietet auf drei Etagen mehr als 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Junge Besucherinnen und Besucher können nicht nur schauen, sondern auch anfassen, drücken, spielen. Alles zu den Öffnungszeiten, Sonderausstellungen und Führungen findet man auf der Website.

Bilder: David Birri In Meiringen kann man den Sherlock-Holmes-Geschichten auf die Spur gehen. Bilder: David Birri

Das Museum wurde am 4. Mai 1991 zum 100. Todestag von Sherlock Holmes unter dem Patronat und im Beisein der Sherlock Holmes Society of London sowie Dame Jean Conan Doyle, Tochter des Autors der Sherlock-Holmes-Kriminalgeschichten, in der englischen Kirche von Meiringen eröffnet, heisst es auf der Website des Museums.

Neben der Ausstellung gibt es in Meiringen aber noch weitere Aktivitäten rund um die berühmte Figur: Auf dem Themenweg Krimispass kann man während zweier Stunden detektivisches Geschick beweisen. Auch gibt es Schauplätze aus den Sherlock-Holmes-Romanen, die man hier besuchen kann.

Einen Einblick in die Glasproduktion erhält man bei einem Besuch in der Glasi Hergiswil. Bild: Dominik Wunderli (Hergiswil, 11. Juli 2019)

Ein besonderes Handwerk kann man in der Glasi Hergiswil kennen lernen. Den Traditionsbetrieb gibt es schon über 200 Jahre. Zum 200-Jahr-Jubiläum 2017 erstellte das Unternehmen einen 20 Meter hohen Glasturm, den Besucherinnen und Besucher seither besichtigen können.

Auf dem Rundgang durch die Ausstellung kann man Glasbläsern bei der Arbeit zuschauen und sich auch gleich selbst im Glasblasen versuchen. Eine Ausstellung von Glasjuwelen oder einen Besuch im Glaslabyrinth – hier hat es Aktivitäten für Kinder in jedem Alter.

Alle Informationen zum Besuch finden Sie auf der Website.

Gibt es aus Ihrer Sicht ein Museum, das unbedingt in diese Übersicht gehört? Schreiben Sie einen Kommentar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen