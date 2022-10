Unheimlich schön: Das sind die mystischen Moore der Schweiz

Ausflüge für den Herbst Unheimlich schön: Das sind die sechs mystischsten Moore der Schweiz Bilder: zvg, Sigi Tischler, Wikipedia, Imago, BLS Sie sind wertvolle Ökosysteme, die über Jahrtausende entstanden sind: Die Moore. Eine Wanderung durch diese einzigartigen Landschaften verzaubert ganz besonders im herbstlichen Farbenspiel. Sechs Tipps für einen Ausflug. Silvia Schaub Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Die Wolken hängen tief, leichte Nebelschwaden steigen auf und hüllen den Pfäffikersee in ein mystisches Licht. Wir schreiten durch die Riedwiesen bei Auslikon, lauschen dem Schnattern der nahen Blesshühner und bestaunen am Wegrand die unterschiedlichen Ried- und Heidenpflanzen.

Die Ruhe an diesem Morgen wird einzig durchbrochen von Traktorgeräuschen. Es ist Zeit der herbstlichen Riedflächenpflege. Mit speziellen Raupenfahrzeugen und Handwerkzeug sind Landwirte und Pflegeequipen unterwegs. Sie mähen die letzten Feuchtwiesen und schneiden Sträucher zurück, sodass alles aufgeräumt aussieht. Eine Arbeit, die weniger eine optische Funktion hat, sondern vielmehr der Erhaltung der Artenvielfalt in dieser grössten Moorlandschaft im Kanton Zürich dient.

Ansonsten würden die Riedflächen verbuschen und seltene Pflanzen wie der pinkblühende breitblättrige Fingerwurz oder der rundblättrige Sonnentau irgendwann verschwinden.

Fleischfressende Moorpflanze: der Sonnentau Raphael Rohner

Auch Teich- und Sumpfrohrsänger schätzen den späten Rückschnitt der Riedwiesen, da sie als Bodenbrüter bis in den Sommer hinein ihre Jungen ohne Störung grossziehen können. Aktuell sind sie aber längst schon gegen Süden gezogen.

Fast 90 Prozent der Moore in der Schweiz sind zerstört

Dennoch lohnt sich eine Wanderung gerade im Herbst, weil die weite Moorlandschaft rund um den See umso herrlicher in den schönsten Herbstfarben leuchtet. Von Pfäffikon aus gestartet, kommt man bald zum römischen Kastell Irgenhausen und bekommt von der kleinen Anhöhe einen guten Überblick über das riesige Moorgebiet.

Die Riedwiesen rund um den Pfäffikersee sind Flach- und Hochmoore von nationaler Bedeutung und wichtige Ökosysteme. Und sie stehen seit der Annahme der Rothenthurminitiative 1987 in der Schweiz unter Schutz – wie noch weitere 1267 Flachmoore und 550 Hochmoore (Stand 2020). Das ist nötig, denn in den vergangenen 200 Jahren wurden laut dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) fast 90 Prozent der Moore in der Schweiz zerstört.

Die Moosjungfer ist eine von vielen Libellenarten, die in Mooren leben. TBM

Die beiden Begriffe haben nichts mit der Höhe zu tun, sondern damit woher sie das Wasser erhalten. Flachmoore werden von Grundwasser genährt, sind meist jünger und reich an seltenen Pflanzen, weil der Boden weniger sauer ist. Hochmoore hingegen werden durch Regen- und Oberflächenwasser versorgt und beherbergen weniger, aber spezialisierte Pflanzen wie die Moosbeere oder das Wollgras. Die Hochmoore waren einst begehrt wegen des Torfmooses. Auch am Pfäffikersee begann man ab 1715, die ausgedehnten Torflager rund um den See als begehrtes Heizmaterial zu nutzen.

Nach der Badi in Auslikon führt der Weg nahe am Seeufer entlang. Direkt ans Wasser kommt man über diverse Fischerstege, die an diesem Morgen gut besetzt sind. Bald schon sind wir im Dorf Seegräben angelangt und legen im Erlebnisbauernhof einen Zwischenhalt ein. Gemütlich geht es weiter vorbei an hohen Schilfgürteln, die unzähligen Tierarten einen Lebensraum bieten. Was darin alles kreucht und fleucht, erfahren wir im Naturzentrum am oberen Ende des Sees. Beim nächsten Mal wissen wir, wo sich Ringelnattern, Moosjungfern oder Kiebitz verstecken.

Key

Es ist so etwas wie eine Ikone, wenn es um Moorgebiete geht – das Hochmoor in Rothenthurm. Hätten in den 1970er-Jahren nicht ein paar Unerbittliche für dessen Erhalt gekämpft und die Moorschutz-Initiative lanciert, als das Militär darauf einen Waffenplatz plante, gäbe es heute vielleicht keine Moorgebiete mehr. Oder zumindest einige weniger. Mit einer Fläche von über 100 Hektaren gilt das Gebiet zwischen Rothenthurm und Biberbrugg als das grösste Hoch- und Heidemoor der Schweiz.

Die Hochebene mit den verfärbten Moorpflanzen, den Birken, Fichten und Bergföhren könnte gut auch irgendwo im Norden stehen. Der ausgeschilderte Moorweg führt über Kieswege, Trampelpfade, Holzprügelwege und Stege über offenes Gelände, aber auch durch Fichtenwälder an der mäandernden Biber entlang Richtung Biberbrugg (Schweiz-Mobil-Route 835).

www.schwyz-tourismus.ch

zvg

Eine Libelle zieht summend ihre Kreise über das dunkle Moorwasser und kurvt zwischen hohen Gräsern hindurch. Ein sanfter Wind raschelt durch das Blättergewand der umliegenden Bäume. Es ist eine Idylle, die wir trotz bestem Wanderwetter an einem Sonntagmittag für uns haben: das Naturschutzgebiet Tourbières des Ponts-de-Martel im Neuenburger Jura. Vom Dörfchen Les Pontsde-Martel führen gut ausgeschilderte Wege in die Ebene.

Auf einer leichten Rundwanderung erzählen Schilder die Geschichte des Torfmoors. Bis heute sind hier die Spuren des Torfabbaus gut sichtbar. Der Weg führt nicht nur durch märchenhaft anmutende Wälder und an Moorheiden vorbei, sondern auch an etwa zwei Meter hohen Torfstichkanten. Sie sind die stummen Zeugen des Abbaus und der Zerstörung der Hochmoore.

www.pronatura.ch/

zvg

So muss sich eine Himmelfahrt anfühlen. Man steigt in Krummenau in die Sesselbahn und schwebt ins weisse Nichts. Eine Wanderung im Nebel auf der Wolzenalp ist mystisch und auch etwas gespenstig. Wird hinter der nächsten Birke gleich eine Hexe hervorspringen? Von der Bergstation führt der Weg erst dem Moor entlang, dann über eine Wiese, bevor man ins Hochmoor Rietbach eintaucht.

Mal geht es über schmale Holzstege, mal über Wurzelstöcke vorbei an Sumpfkratzdistel, Blutwurz oder schmalblättrigem Wollgras. Und immer wieder natürlich am Torfmoos, dem Baumeister der Hochmoore, vorbei. Dieses bildet eine geschlossene Decke, welche den Torf schützt und vor Austrocknung bewahrt. Wer will, kann den gut ausgeschilderten Moorweg auch mit nackten Füssen begehen und die weiche, feuchte Unterlage mit allen Sinnen erleben.

www.wolzenalp.ch

Imago

Gleich um die Ecke liegt das Moorgebiet Chaltenbrunnen nicht, sondern hoch über dem Talboden von Meiringen auf knapp 1800 Höhenmetern. Dank dieser Abgeschiedenheit ist das höchstgelegene Hochmoor Europas mit unzähligen kleinen Tümpeln und Seen immer noch ein Idyll. Denn hier wurde nie Torf abgebaut und das Moor blieb praktisch unberührt. Allerdings muss man sich für eine Tour auch etwas Zeit nehmen.

Die gut fünfstündige Rundwanderung beginnt in Meiringen und führt anfangs teilweise steil auf die Chaltenbrunnenalp. Über Alpweiden gelangt man zum Hochmoor auf der Hochebene, wo Infotafeln Auskunft über das Naturschutzgebiet geben. Begleitet von einem wunderbaren Panorama geht es weiter via die Wandelalpen und Isetwald wieder Richtung Meiringen, wo – sozusagen als Dessert – der Reichenbachfall wartet.

www.haslital.swiss

zvg

Ganze fünf Tagestouren lassen sich im Gebiet um Sörenberg abwandern, so reichhaltig ist dort die Gegend an Moorlandschaften. Wer nicht gleich den über 80 Kilometer langen Moorlandschaftspfad in der Unesco-Biosphäre Entlebuch unter die Füsse nehmen will, bekommt auf dem grossen Moorrundweg auf der Rossweid oberhalb von Sörenberg einen ersten Überblick.

Auf dem rund fünf Kilometer langen Erlebnispfad bis zur Salwiden und zurück zur Rossweid erfährt man so einiges über die Entstehung, die Tier- und Pflanzenwelt, aber auch Mythen und Geschichten, die sich ums Moor ranken. Gut möglich, dass die Tour mit den 17 interaktiven Zwischenstopps etwas länger ausfallen könnte. Denn bei der Rossweid lockt auch noch die Erlebniswelt Mooraculum, wo kleine und grosse Forscher Rätsel lösen und Experimentieraufträge ausführen können.

www.soerenberg.ch,

www.biosphaere.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen