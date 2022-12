Ausflugstipps Hoch über den Bäumen: Die zwei Schweizer Baumwipfelpfade im Portrait Baumwipfelpfade gibt es erst seit ein paar Jahren und hierzulande bislang erst zwei. Doch sie locken inzwischen viele Besucherinnen und Besucher an. Martin Oswald 14.12.2022, 14.43 Uhr

Blick auf den «Senda dil Dragun», (Drachenpfad), den längsten Baumwipfelpfad der Welt in Laax. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Laax: Der Längste der Welt

Eine innovative Gruppe rund um Reto Poltera, Geschäftsleitungsmitglied der Weissen Arena, hatte 2017 die Idee. Die Gegend ist für seinen Wintersport bekannt, für den Sommer hatte eine vergleichbare Attraktion gefehlt. Also baute man einen Baumwipfelpfad für alle Generationen. Und dank dem Lift im Einstiegsturm können auch gehbehinderte Menschen oder Familien mit Kinderwagen nach oben in die Wipfel der Bäume gelangen. An beiden Enden des Pfads gibt es eine lange Rutschbahn.