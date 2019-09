Aufgetischt: «Les Menteurs» in Fribourg Im «Les Menteurs» dominiert das, was auf den Teller kommt. Martin Jenni

Im «Les Menteurs» gibt es unkomplizierte Küche in industriellem Ambiente. (Bild: Stephane Schmutz)

In Freiburg denken die Eingeborenen Französisch und reden Deutsch. In Fribourg ist es umgekehrt. Zweisprachig sind nicht nur die Bewohner, sondern ist auch das Leben, und Plat du jour klingt nun einmal besser als Tagesteller. Catherine Portmann, Jean-Christophe Piguet und Pascal Hirt haben die Gastronomie nicht neu erfunden, sie geben ihr aber immer wieder eine erfrischende Unkompliziertheit. Ihre gastronomischen Weckrufe überraschen, und ihre «Kantine auf Zeit», die sich auf dem Areal der Blue Factory industriell und sympathisch schräg präsentiert, animiert dazu, zu kommen und zu bleiben. Das Angebot ist klein, aufgetischt wird, was Saison und Koch hergeben. Die Küche meidet kompliziert arrangierte Gerichte, das Reagenzglas bleibt im Labor und das Weckglas im Vorratskeller. Hauptdarsteller ist das, was auf dem Teller liegt, und nicht umgekehrt. Zum Beispiel kalte Blumenkohlsuppe, Raclette, Tomaten-Risotto, Lamm, Zitronenpoulet, Beinschinken und andere Genüsse zu fairen Preisen.

